«Τρόμος» για το πετρέλαιο: Στερεύει από αποθέματα η παγκόσμια αγορά, έως 2 χρόνια για να αναπληρωθούν – Προειδοποίηση-σοκ από Saudi Aramco

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Ο επικεφαλής της Saudi Aramco, Αμίν Νάσερ εκτιμά ότι θα χρειαστούν έως και δύο χρόνια για να αναπληρωθούν τα αποθέματα που εξαντλήθηκαν λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου είναι πλέον «επικίνδυνα χαμηλά», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Saudi Aramco, προειδοποιώντας ότι θα χρειαστούν έως και δύο χρόνια για να αναπληρωθούν τα αποθέματα που εξαντλήθηκαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ο Αμίν Νάσερ δήλωσε ότι ο πόλεμος διάρκειας επτά μηνών μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν έχει μειώσει την προσφορά πετρελαίου από την περιοχή κατά «σχεδόν 3 δισ. βαρέλια», ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο μισό του αργού πετρελαίου και των διυλισμένων καυσίμων που θα περνούσαν από τα Στενά του Ορμούζ κατά την ίδια περίοδο.

Περισσότερα από 1 δισ. βαρέλια πετρελαίου έχουν αντληθεί από αποθέματα στην προσπάθεια να περιοριστεί το έλλειμμα προσφοράς, πρόσθεσε ο Νάσερ στους FT.

Οι κυβερνήσεις έχουν διαθέσει στην αγορά περισσότερα από 300 εκατ. βαρέλια από τα στρατηγικά τους αποθέματα και την Παρασκευή συμφώνησαν να προχωρήσουν σε νέες απελευθερώσεις. Ωστόσο, ο Νάσερ υποστήριξε ότι η πλειονότητα των ποσοτήτων που έχουν διατεθεί προήλθε από τα αποθέματα των εταιρειών, οι οποίες διέθεταν «το τελευταίο σημαντικό εργαλείο στην εργαλειοθήκη».

«Το σύστημα ήδη πιέζεται»

Στην πρώτη δημόσια ομιλία του από την έναρξη του πολέμου, ο επικεφαλής της κρατικής σαουδαραβικής εταιρείας δήλωσε ότι εκτιμά πως «σήμερα απομένουν λιγότερα από 6 δισ. βαρέλια εμπορικών αποθεμάτων, με τη συντριπτική πλειονότητα να μην είναι πρακτικά διαθέσιμη».

«Το σύστημα ήδη πιέζεται», δήλωσε στο συνέδριο Energy Intelligence Forum στο Λονδίνο. «Και με ελάχιστες άλλες επιλογές στις οποίες μπορεί να στραφεί ο κόσμος, το περιθώριο ασφαλείας της προσφοράς είναι επικίνδυνα περιορισμένο», πρόσθεσε.

φωτο αρχείου

Ο Νάσερ υπογράμμισε επίσης ότι η σύγχρονη τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων «ανοιχτών δεδομένων, όπως δορυφορικές εικόνες και αρχεία ναυσιπλοΐας», χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο ως όπλο εναντίον υποδομών και δεξαμενόπλοιων.

Τις τελευταίες εβδομάδες, το Ιράν έχει πλήξει πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ οι σύμμαχοί του σε Ιράκ και Υεμένη έχουν επιτεθεί σε αγωγούς, διυλιστήρια και λιμάνια της Aramco.

«Τα εργαλεία διαφάνειας δεν θα πρέπει να μετατρέπονται σε πυρομαχικά για επιθετικές ενέργειες», δήλωσε ο Νάσερ.

Οι προειδοποιήσεις του αναδεικνύουν το μέγεθος της ζημιάς που έχει προκαλέσει η σύγκρουση στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, ακόμη και καθώς ένα περίπλοκο σύστημα μεταφοράς πετρελαίου μέσω του Ορμούζ συμβάλλει πλέον στην αποκατάσταση των ροών.

Αυξάνονται οι ροές, αλλά η αγορά παραμένει υπό πίεση

Οι αποστολές πετρελαίου από τις χώρες του Κόλπου αυξήθηκαν στα 15,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον περασμένο μήνα, στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου και πάνω από το 80% του όγκου πριν από τη σύγκρουση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler.

Ωστόσο, οι αποστολές αυτές έχουν πραγματοποιηθεί με ιδιαίτερα υψηλό κόστος, ενώ οι αγορές πετρελαίου παραμένουν εξαιρετικά «σφιχτές». Οι τιμές για φορτία φυσικού αργού πετρελαίου της Βόρειας Θάλασσας, με παράδοση αυτόν τον μήνα, αυξήθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα από τον Απρίλιο.

Ο Νάσερ δήλωσε ότι ακόμη και μετά το τέλος της σύγκρουσης, «η αναπλήρωση των αποθεμάτων παράλληλα με την κάλυψη της ζήτησης θα μπορούσε να χρειαστεί έως και δύο χρόνια».

Παράλληλα, κάλεσε τις κυβερνήσεις να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην ενεργειακή ασφάλεια και την ανθεκτικότητα του συστήματος.

Η Aramco εξετάζει επιπλέον διαδρομές για την εξαγωγή σαουδαραβικού αργού πετρελαίου, ενώ διερευνά και τη δημιουργία πρόσθετων εγκαταστάσεων αποθήκευσης στο εξωτερικό, με στόχο την καλύτερη προστασία των πελατών της από μελλοντικές διαταραχές στην προσφορά.

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