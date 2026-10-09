Σικελία: Διπλός ανεμοστρόβιλος «σάρωσε» την πόλη Μαρσάλα – Έντεκα τραυματίες, «το σκηνικό θυμίζει πόλεμο» (Video)

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Διπλός ανεμοστρόβιλος έπληξε την περιοχή της πόλης Μαρσάλα, στη Σικελία, προκαλώντας έντεκα τραυματίες. Όπως έκαναν γνωστό οι τοπικές Αρχές, πέντε ιδιωτικές κατοικίες και ένα σχολείο της περιοχής υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Η δήμαρχος, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους της περιφέρειας, την ώρα αυτή προσπαθεί να εντοπίσει εναλλακτικό χώρο στον οποίο να μπορέσουν να συνεχιστούν τα μαθήματα των μαθητών του σχολείου Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι, στους χώρους του οποίου οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες.

A massive tornado tore through Marsala in western Sicily. pic.twitter.com/NADP7hzDTW — Breaking911 (@Breaking911) October 9, 2026

«Το σκηνικό θυμίζει πόλεμο, το σχολείο έχει καταστραφεί», δήλωσαν η δήμαρχος της Μαρσάλα και οι υπεύθυνοι της Πολιτικής Προστασίας.

Δυο τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση. Την ώρα που η πόλη επλήγη από τον ανεμοστρόβιλο, βρίσκονταν μέσα σε αυτοκίνητο, το οποίο έπεσε μέσα σε χαράδρα, εξαιτίας του βίαιου ανέμου.

❗Video di Davide Bianco, per "Weather Sicily, della situazione a Marsala.



Pesanti danni alle auto oltre a tetti scoperchiati. Segnalati anche feriti a seguito dei tornado/trombe d'aria. https://t.co/UGRs4jR2Kw pic.twitter.com/pfM6NN9yiK October 9, 2026

Video incredibile di Rosalba Pipitone, sempre da Marsala. Questo potrebbe essere il tornado siciliano più intenso da diversi decenni, ci sono auto scaraventate in giro. Seguiranno aggiornamenti pic.twitter.com/9Af9y9w0pY — Federico Pavan (@PavanFederico00) October 9, 2026

Πέντε μαθητές και μια δασκάλα, επίσης, έχουν τραυματισtεί ελαφρά. Δυο εργάτες που απασχολούνταν σε οικοδομή, οι οποίοι μέχρι πριν από λίγο αγνοούνταν, βρέθηκαν ζωντανοί και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Eyewitness video shows funnel cloud moving thorough Italy's Sicily. pic.twitter.com/dAiL3La4BQ October 9, 2026

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