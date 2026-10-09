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09.10.2026 18:41

Σικελία: Διπλός ανεμοστρόβιλος «σάρωσε» την πόλη Μαρσάλα – Έντεκα τραυματίες, «το σκηνικό θυμίζει πόλεμο» (Video)

09.10.2026 18:41
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Διπλός ανεμοστρόβιλος έπληξε την περιοχή της πόλης Μαρσάλα, στη Σικελία, προκαλώντας έντεκα τραυματίες. Όπως έκαναν γνωστό οι τοπικές Αρχές, πέντε ιδιωτικές κατοικίες και ένα σχολείο της περιοχής υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Η δήμαρχος, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους της περιφέρειας, την ώρα αυτή προσπαθεί να εντοπίσει εναλλακτικό χώρο στον οποίο να μπορέσουν να συνεχιστούν τα μαθήματα των μαθητών του σχολείου Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι, στους χώρους του οποίου οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες.

«Το σκηνικό θυμίζει πόλεμο, το σχολείο έχει καταστραφεί», δήλωσαν η δήμαρχος της Μαρσάλα και οι υπεύθυνοι της Πολιτικής Προστασίας.

Δυο τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση. Την ώρα που η πόλη επλήγη από τον ανεμοστρόβιλο, βρίσκονταν μέσα σε αυτοκίνητο, το οποίο έπεσε μέσα σε χαράδρα, εξαιτίας του βίαιου ανέμου.

Πέντε μαθητές και μια δασκάλα, επίσης, έχουν τραυματισtεί ελαφρά. Δυο εργάτες που απασχολούνταν σε οικοδομή, οι οποίοι μέχρι πριν από λίγο αγνοούνταν, βρέθηκαν ζωντανοί και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

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