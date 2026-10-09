Σεισμός 7,6 Ρίχτερ στον Παναμά – Προειδοποίηση για τσουνάμι από το Μεξικό μέχρι το Περού (Videos)

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Ένας πολύ ισχυρός σεισμός, μεγέθους 7,6 βαθμών σύμφωνα με το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο USGS, έγινε αισθητός στην Πόλη του Παναμά, με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός.

🇵🇦‼️ | URGENTE — Así se vivió el potente terremoto de magnitud preliminar 8,0 que sacudió Panamá. https://t.co/3Vp3tFQ7aK — Polymarket Español (@polymarketenesp) October 9, 2026

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα νότια παράλια της χώρας.

BREAKING: 8.0-magnitude #earthquake hits #Panama – PTWC/USGS OMG, Praying for them🚨💔🇵🇦 https://t.co/zsr2pdzjLi October 9, 2026

WATCH: A powerful earthquake with a preliminary magnitude of 8.0 struck Panama, causing panic and prompting a precautionary evacuation of the San Miguelito Metro station. Authorities are assessing the damage. https://t.co/TsmkfXAqF0 — Breaking911 (@Breaking911) October 9, 2026

Το σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι των ΗΠΑ ανέφερε ότι είναι πιθανόν να σημειωθούν παλιρροϊκά κύματα εντός των επόμενων τριών ωρών κατά μήκος των ακτών του Παναμά, της Κόστα Ρίκα, του Εκουαδόρ, του Περού, της Νικαράγουας, της Γουατεμάλας, του Ελ Σαλβαδόρ, του Μεξικού και της Κολομβίας.