Έρχεται σημαντική ανακοίνωση για το ντίζελ, λέει ο Τραμπ, με τις ενδιάμεσες εκλογές να πλησιάζουν

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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι επίκειται σημαντική ανακοίνωση για το ντίζελ, καθώς οι τιμές του παραμένουν κοντά σε επίπεδα-ρεκόρ, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο στις 3 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

«Εμποδίσαμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», συνέχισε ο Τραμπ. «Οι τιμές θα πέσουν κατακόρυφα και όλο αυτό θα τελειώσει σύντομα, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

Η κυβέρνηση Τραμπ άσκησε πρόσφατα πιέσεις στις ευρωπαϊκές χώρες να αποδεσμεύσουν μέρος των στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ που διατηρούν για έκτακτες ανάγκες, προκειμένου να περιοριστεί η εκτίναξη των τιμών του καυσίμου.

Σημειώνεται ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) αναμένεται να αποφασίσει τις λεπτομέρειες για την αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ και πετρελαίου από τις χώρες της G7, κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού του συμβουλίου στις 14-15 Οκτωβρίου, σύμφωνα με πηγές του Reuters.

Οι χώρες της G7 έχουν έρθει σε συμφωνία να αποδεσμεύσουν έως 100 εκατ. βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα, ενώ δεσμεύτηκαν να μην επιβάλουν περιορισμούς στις εξαγωγές ενέργειας, έπειτα από πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

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