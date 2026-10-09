Όταν ο Καρβέλας είχε απαγορεύσει στη Βίσση να λέει τραγούδια του λόγω της σχέσης της με τον Λάμπη Λιβιεράτο – «Και τι θα λέω;» (Video)

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Μια παλαιότερη τηλεοπτική εξομολόγηση της Άννας Βίσση επανέρχεται στο προσκήνιο, με αφορμή την κόντρα που έχει προκύψει με τον Νίκο Καρβέλα. Η τραγουδίστρια είχε περιγράψει στην Αννίτα Πάνια πώς ο πρώην σύζυγός της είχε αντιδράσει στη σχέση της με τον Λάμπη Λιβιεράτο, φτάνοντας στο σημείο να της απαγορεύσει να ερμηνεύει τα τραγούδια του.

Όπως είχε αφηγηθεί, η ενόχληση του συνθέτη ξεκίνησε όταν εκείνη τραγουδούσε μαζί με τον τότε σύντροφό της κομμάτια που είχε γράψει ο ίδιος. Η Βίσση δεν δέχτηκε να σταματήσει και ο Καρβέλας τής έθεσε ως όρο να μην ερμηνεύει πλέον κανένα τραγούδι του.

Η εξομολόγηση στην Αννίτα Πάνια

Το περιστατικό είχε περιγράψει η Άννα Βίσση τον Οκτώβριο του 2021, όταν βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Ανοιχτά» της Αννίτας Πάνια. Αναφερόμενη στη σχέση της με τον Λάμπη Λιβιεράτο και στην αντίδραση του Νίκου Καρβέλα, είχε δηλώσει:

«Τα έχω φτιάξει με τον Λάμπη Λιβιεράτο. Τι κούκλος, τι παιδί. Ο Καρβέλας λοιπόν είχε κι αυτός τη σχέση του και τι τον είχε πιάσει επειδή κι ο Λάμπης τραγουδούσε μου λέει “καλά, μια χαρά αλλά δεν θα τραγουδάς μαζί του”. Δεν ήθελε να είμαι με τραγουδιστή. Ζήλευε. Είχε κι αυτός μια πολύ ωραία γκόμενα τότε, αλλά εκεί, ασχολιόταν με εμένα να μην τραγουδάω. Εντάξει, για να μην τον αδικούμε, εγώ με τον Λάμπη τότε τι τραγουδούσα; Τα ντουέτα του Καρβέλα. Ήταν τρομερά ενοχλητικό για τον Νίκο. Αφού εγώ δεν τσίμπησα και του λέω “όχι θα τραγουδάω ό,τι γουστάρω”, μου λέει “ωραία σου απαγορεύω να τραγουδάς τα τραγούδια μου γενικώς”. Και τι απάντησα εγώ; “Και τι θα λέω;”. Όλο μου το ρεπερτόριο ήταν Καρβέλας».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 40:28:

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