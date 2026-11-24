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Έκκληση να χρησιμοποιούνται αυθεντικές φωτογραφίες του Γιώργου Μαζωνάκη στις αναρτήσεις και τα δημοσιεύματα που τον αφορούν απηύθυνε η αδελφή του, Μαρία.

Με ανάρτησή της στο Instagram, η Μαρία Μαζωνάκη ζήτησε από ιστοσελίδες και τηλεοπτικά κανάλια να μην γίνονται ψηφιακές αλλοιώσεις με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην εμφάνιση του τραγουδιστή.

«Μια μικρή παράκληση προς τις σελίδες και τα κανάλια που δημιουργούν κάρτες για τον αδερφό μου με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Σας παρακαλώ, χρησιμοποιείτε τις αληθινές του φωτογραφίες, χωρίς να αλλοιώνετε τα χαρακτηριστικά του. Έχει τόσες όμορφες φωτογραφίες… Το πρόσωπο και το χαμόγελό του δεν χρειάζονται καμία τεχνητή παρέμβαση. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για τη στήριξη και τον σεβασμό σας», έγραψε στην ανάρτησή της η Μαρία Μαζωνάκη.

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