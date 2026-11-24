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Η πολιτική ισχύς του Ντόναλντ Τραμπ έφτασε σε ένα νέο χαμηλό σημείο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, καθώς οι Δημοκρατικοί προετοιμάζονται να αναλάβουν ιστορικά μεγάλες πλειοψηφίες στο Κογκρέσο.

Και μόλις τρεις εβδομάδες αργότερα, ο Τραμπ φαίνεται να ποντάρει μεγάλο μέρος του πολιτικού κεφαλαίου που του έχει απομείνει σε μια απόφαση που ενέχει σημαντικό ρίσκο: Την επαναφορά του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου (CEO) της Nvidia.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά το πρωί της Δευτέρας ότι επαναφέρει τον Χουάνγκ στη θέση του, παρά τις αποκαλύψεις για πολλαπλές εξωσυζυγικές σχέσεις του, μεταξύ των οποίων και μία με γυναίκα για την οποία Αμερικανοί αξιωματούχοι φοβούνταν ότι ενδέχεται να συνεργαζόταν με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες.

Και μέσα σε λίγες ώρες έγινε απολύτως σαφές ότι ο Τραμπ διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο CNBC ότι επικοινώνησε απευθείας με το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia, προκειμένου να συζητήσει την επιστροφή του Χουάνγκ. Όπως ανέφερε, διαβεβαίωσε τα μέλη του ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν πως ο Χουάνγκ αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια — τουλάχιστον με βάση όσα είναι γνωστά μέχρι στιγμής.

Πρόκειται για δύο εξαιρετικά ασυνήθιστες παρεμβάσεις ενός Αμερικανού προέδρου στην εσωτερική λειτουργία μιας ιδιωτικής αμερικανικής εταιρείας.

Ο ίδιος ο Τραμπ χαρακτήρισε τις ενέργειές του «πολύ σημαντικές».

Η προσπάθειά του, σύμφωνα με ανάλυση του CNN, φαίνεται να συνδυάζει ορισμένα από τα πλέον χαρακτηριστικά στοιχεία της πολιτικής και κυβερνητικής του φιλοσοφίας:

– Η εμμονή του με το χρηματιστήριο: Ο Τραμπ θεωρεί τις χρηματιστηριακές επιδόσεις καθοριστικό δείκτη της πολιτικής του κληρονομιάς και δεν ήθελε να βλέπει τις αγορές να καταρρέουν εν μέσω του σκανδάλου της Nvidia.

– Η διάθεση κρατικής παρέμβασης στις επιχειρήσεις: Είναι πρόθυμος να χρησιμοποιήσει την εξουσία της κυβέρνησης για να επηρεάσει τις εσωτερικές αποφάσεις εταιρειών, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος και το κόμμα του κατηγορούν συχνά τους Δημοκρατικούς για σοσιαλιστικές πρακτικές.

– Η επιεικής στάση απέναντι στην Κίνα: Ο Τραμπ εμφανίζεται γενικά απρόθυμος να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στις προειδοποιήσεις για τις απειλές που ενδέχεται να συνιστούν αντίπαλες δυνάμεις, όπως η Κίνα και η Ρωσία, για τα αμερικανικά συμφέροντα, ακόμη και στο πλαίσιο του πολέμου στο Ιράν.

– Η συμπάθειά του προς ισχυρούς άνδρες που εμπλέκονται σε προσωπικά σκάνδαλα: Ο ίδιος έχει βρεθεί επανειλημμένα σε ανάλογες καταστάσεις. Φαίνεται να ενδιαφέρεται πολύ λιγότερο για τα ηθικά παραπτώματα ισχυρών προσώπων και πολύ περισσότερο για το τι μπορούν να προσφέρουν στον ίδιο. Ενδεικτική είναι και η ανάρτηση με το σουτιέν που δημοσίευσε ο Τραμπ τη Δευτέρα.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται σε γνώριμα μοτίβα της συμπεριφοράς του, πρόκειται για μια εξαιρετικά ριψοκίνδυνη επιλογή.

Οι αντιδράσεις ακόμη και μέσα στους Ρεπουμπλικανούς

Και αυτό γίνεται σαφές από τις τοποθετήσεις ακόμη και προβεβλημένων στελεχών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Πρώτον, ο χρόνος της απόφασης προκαλεί εύλογα ερωτήματα.

Γιατί υπήρξε τέτοια βιασύνη, τη στιγμή που η ίδια η Nvidia αναγνώριζε στην ανακοίνωσή της ότι η εσωτερική αξιολόγηση της υπόθεσης δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί;

Μόλις πριν από λιγότερο από μία εβδομάδα, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας είχε δηλώσει ότι δεν είχε πρόθεση να επαναφέρει τον Χουάνγκ στη θέση του.

Ακόμη όμως και αν η Άλις Χουάνγκ (η οποία δεν έχει συγγενική σχέση με τον Τζένσεν Χουάνγκ) δεν είχε διασυνδέσεις με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες, ο Τζένσεν Χουάνγκ φέρεται να είχε και άλλη εξωσυζυγική σχέση, αυτή τη φορά με υφιστάμενή του στην εταιρεία — κάτι που συνήθως μπορεί να αποτελέσει λόγο απόλυσης.

Επιπλέον, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia είχε επισημάνει ότι ο Χουάνγκ δεν επέδειξε την απαιτούμενη ειλικρίνεια και διαφάνεια.

«Έχω υπηρετήσει σε διοικητικό συμβούλιο εισηγμένης εταιρείας», έγραψε στο X ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής από τη Νεμπράσκα, Πιτ Ρίκετς, παραθέτοντας τα συγκεκριμένα στοιχεία.

Παραμένει να φανεί πόσο επηρέασαν οι διαβεβαιώσεις του Τραμπ τις ανησυχίες του διοικητικού συμβουλίου και σε ποιον βαθμό υπήρξε πίεση από τον Λευκό Οίκο για να προχωρήσει η συγκεκριμένη απόφαση.

Ο Τραμπ έχει αποδείξει ότι είναι απολύτως πρόθυμος να χρησιμοποιεί την πολιτική του ισχύ για να επιβάλλει τη βούλησή του και σε ανάλογες περιπτώσεις.

Η άνοδος της μετοχής δεν θα κρίνει την υπόθεση

Δεύτερον, αν και η βιαστική επιστροφή του Χουάνγκ μπορεί να αποδειχθεί ευεργετική για τη μετοχή της Nvidia και τη συνολική εικόνα των αγορών βραχυπρόθεσμα, αυτό δεν σημαίνει ότι θα καθορίσει και την τελική αποτίμηση της υπόθεσης.

Η κρίση για την απόφαση αυτή πιθανότατα θα βασιστεί σε πολύ πιο εκτεταμένα ευρήματα που αναμένεται να προκύψουν από μια σειρά ερευνών.

Ακόμη και οι ίδιες οι δηλώσεις του Τραμπ υπογραμμίζουν ότι τα πραγματικά δεδομένα παραμένουν ασαφή.

Στις αρχικές τους ανακοινώσεις, τόσο ο πρόεδρος όσο και το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia επικαλέστηκαν τις διαβεβαιώσεις του Τραμπ ότι ο Χουάνγκ δεν συνιστά απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Ωστόσο, οι μεταγενέστερες δηλώσεις του στο CNBC ήταν σαφώς πιο επιφυλακτικές.

«Τους δώσαμε διαβεβαιώσεις, τουλάχιστον με βάση όλα όσα γνωρίζουμε — και γνωρίζουμε πολλά», δήλωσε ο Τραμπ.

Και πρόσθεσε:

«Μπορείς να δώσεις διαβεβαιώσεις μόνο με βάση αυτά που γνωρίζεις».

Οι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές Τζον Κέρτις από τη Γιούτα και Τζον Κόρνιν από το Τέξας εξέφρασαν επίσης σοβαρά ερωτήματα σχετικά με αυτές τις διαβεβαιώσεις και την προέλευσή τους.

Η επαναφορά του Χουάνγκ έγινε, άλλωστε, μόλις μία ημέρα μετά το δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο η Άλις Χουάνγκ διατηρούσε επαφή με αξιωματούχο της κορυφαίας πολιτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Κίνας για περισσότερο από έναν χρόνο, κατά τη διάρκεια της εξωσυζυγικής σχέσης.

Το CNN διευκρινίζει ότι δεν έχει επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

Με άλλα λόγια, σημαντικά κομμάτια του παζλ εξακολουθούν να αποκαλύπτονται.

Ο Τραμπ και οι συνεργάτες του στην κυβέρνηση ασφαλώς γνωρίζουν περισσότερα από όσα γνωρίζει μέχρι στιγμής η κοινή γνώμη. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι γνωρίζουν τα πάντα.

Και ο Τραμπ έχει συχνά την τάση να πιστεύει αυτό που θέλει να πιστεύει, καθώς και αυτό που εξυπηρετεί καλύτερα τους πολιτικούς του στόχους.

Το ζήτημα αναμένεται να αποτελέσει κεντρικό πεδίο αντιπαράθεσης για τους Δημοκρατικούς στο επόμενο Κογκρέσο, ενώ ακόμη και οι Ρεπουμπλικανοί δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να εξετάζουν την υπόθεση τις επόμενες εβδομάδες.

Στο πλαίσιο αυτό, περιλαμβάνεται και η κατάθεση του Χουάνγκ ενώπιον του Κογκρέσου, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Δεκεμβρίου.

Οι ανησυχίες για την Κίνα και τα προηγμένα τσιπ της Nvidia

Πέρα από όλα αυτά, φαίνεται ότι υπάρχουν ερωτήματα και στο εσωτερικό της κυβέρνησης Τραμπ, όχι μόνο για την προσωπική υπόθεση του Χουάνγκ, αλλά και για το πώς προηγμένα τσιπ της Nvidia κατέληξαν στην Κίνα.

Πρόσωπα όπως ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ έχουν εκφράσει σαφώς έντονη ανησυχία για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Ο Τραμπ ενδέχεται, επομένως, να έχει οδηγήσει την κυβέρνησή του σε μια περίοδο πολλαπλών και ενδεχομένως ιδιαίτερα δύσκολων ακροάσεων στο Κογκρέσο, αλλά και σε νέες εσωτερικές διαφωνίες, σε μια εξαιρετικά δυσμενή πολιτική συγκυρία.

Εάν προκύψουν περισσότερα στοιχεία για τις αναφερόμενες διασυνδέσεις της Άλις Χουάνγκ με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα βρεθεί αντιμέτωπος με ένα τεράστιο σκάνδαλο.

Θα έχει συμβάλει στην επαναφορά ενός διευθύνοντος συμβούλου, ο οποίος ενδέχεται να έχει εκτεθεί σε κινδύνους κατασκοπείας, στην ηγεσία ίσως της σημαντικότερης εταιρείας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα: οι Ρεπουμπλικανοί δεν είναι πλέον διατεθειμένοι να τον καλύπτουν

Υπάρχει, τέλος, ένας ακόμη λόγος για τον οποίο η παρέμβαση του Τραμπ μπορεί να αποδειχθεί πολιτικά επικίνδυνη: οι Ρεπουμπλικανοί ενδέχεται πλέον να είναι πολύ λιγότερο πρόθυμοι να συσπειρωθούν γύρω του και να τον υπερασπιστούν.

Αρκεί να δει κανείς την τοποθέτηση του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Κέβιν Κρέιμερ από τη Βόρεια Ντακότα, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν ανήκει στους αντιπάλους του Τραμπ.

Ο Κρέιμερ έγραψε στο X:

«Ο νομικός και reputational κίνδυνος από την πρόσληψη ενός διευθύνοντος συμβούλου, ο οποίος ενδέχεται κάλλιστα να καταδικαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε άλλες χώρες για παραβίαση της νομοθεσίας περί κατασκοπείας και ελέγχου εξαγωγών, βαρύνει πλέον το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia. Ωστόσο, ο κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια μεταφέρεται στις Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και στους πολίτες της χώρας».

Οι γρήγορες και συχνά ιδιαίτερα αυστηρές αντιδράσεις ορισμένων Ρεπουμπλικανών οφείλονται πιθανότατα σε δύο λόγους.

Πρώτον, η υπόθεση αγγίζει εξαιρετικά σοβαρά ζητήματα εθνικής ασφάλειας, τα οποία συνήθως περιορίζουν τις κομματικές αντιπαραθέσεις.

Δεύτερον, ο ίδιος ο Τραμπ δεν έχει δώσει στο κόμμα του κανέναν ιδιαίτερο λόγο να τον εμπιστεύεται τυφλά.

Πριν από τις εκλογές, οι Ρεπουμπλικανοί μπορούσαν ακόμη να πείσουν τους εαυτούς τους ότι τα πολιτικά ένστικτα του Τραμπ παρέμεναν ισχυρά και ότι οι επιλογές του είχαν στρατηγική λογική.

Αυτό, πλέον, δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο.

Πόσοι Ρεπουμπλικανοί θα είναι τώρα διατεθειμένοι να εμπιστευτούν απλώς τον Τραμπ και να αφήσουν την υπόθεση εκεί;

Ο πρόεδρος δεν έχει κερδίσει ένα τέτοιο επίπεδο εμπιστοσύνης — κι όμως, ζητά από το κόμμα του να του προσφέρει ένα τεράστιο απόθεμα πολιτικής αξιοπιστίας.

Το επεισόδιο αποτελεί τον ορισμό της πολιτικής συμπεριφοράς Τραμπ. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή ακριβώς η συμπεριφορά δεν φαίνεται να αποδίδει ιδιαίτερα καλά το τελευταίο διάστημα.

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