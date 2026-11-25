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Το πρώτο του ταξίδι στη Λιβύη μετά από 15 χρόνια ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Μετά τη λαμπρή υποδοχή που επιφύλαξε στον Χαλίφα Χαφτάρ στην Άγκυρα – επιβεβαιώνοντας την πλήρη πρόσδεση της κυβέρνησης της Βεγγάζης στο άρμα της Τουρκίας… – ο Ερντογάν σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ θα μεταβεί στη Λιβύη στις 8 και 9 Δεκεμβρίου προκειμένου να συμμετάσχει στην 4η Σύνοδο Κορυφής της Εταιρικής Σχέσης Τουρκίας – Αφρικής, στην Τρίπολη, σύνοδο που συνδιοργανώνουν η Τουρκία, η Αφρικανική Ένωση και η Λιβύη.
Haftar is in Ankara, looks like a grand military welcome. https://t.co/DUHH2bjTKY— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 24, 2026
Η επίσκεψη έρχεται μετά από μια σειρά επαφών μεταξύ της Άγκυρας και αντίπαλων λιβυκών παρατάξεων. Ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών Ιμπραήμ Καλίν συναντήθηκαν με τον πρωθυπουργό Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά στην Κωνσταντινούπολη, στις 21 Νοεμβρίου.
Ο Ντμπεϊμπά συναντήθηκε με τον Ερντογάν στην Αττάλεια στις 12 Νοεμβρίου, ενώ ο Καλίν επισκέφθηκε τη Λιβύη στις 20 Οκτωβρίου, λίγες ώρες πριν από την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου για τις θαλάσσιες ζώνες. Το CNN Turk μετέδωσε ότι η Ανατολική Μεσόγειος – συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων ενέργειας καθώς και των δικαιωμάτων και συμφερόντων της Άγκυρας στην περιοχή – θα αποτελούσε βασικό θέμα συζήτησης.
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