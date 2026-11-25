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Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο αποφάσισε την αποβολή του ελληνικού Δημοσίου από τη δίκη σε βάρος του βουλευτή της ΝΔ Κώστα Σκρέκα, που αφορά στο σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το Δημόσιο, μέσω του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, είχε ζητήσει να παρίσταται προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος του πρώην προέδρου και τριών ακόμη στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε πως δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου για να συμβεί αυτό.

Ο σύμβουλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) προσέφυγε κατά της απόφασης λέγοντας ότι «φαλκιδεύετε το δικαίωμα του Δημοσίου να ακουστεί στην παρούσα δίκη. Σας ζήτησα πρώτα πρόσβαση στη δικογραφία και μετά να αντικρούσω κι εσείς αποβάλλετε το Δημόσιο πριν να αποφανθείτε για τη δικογραφία. Προσφεύγω κατά του δικαστηρίου γιατί αυτό είναι εκτός δικονομίας».

Ακολούθησε η εισήγηση της εισαγγελέως της έδρας και εντεταλμένης Ευρωπαίας εισαγγελέα Πόπης Παπανδρέου, η οποία ζήτησε την απόρριψη του αιτήματος και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δόθηκε ο λόγος, δηλώθηκε η παράσταση, προβλήθηκαν αντιρρήσεις, έλαβε το λόγο η εισαγγελέας της έδρας και μετά εκδόθηκε η απόφαση. Τηρήθηκε η δικονομία, δε βλέπω κάποια πλημμέλεια».

Η ακροαματική διαδικασία συνεχίζεται με εντάσεις της υπεράσπισης. Η δίκη αφορά στον βουλευτή της ΝΔ Κώστα Σκρέκα, κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία σε απιστία κατά των συμφερόντων της ΕΕ, και πέντε ακόμη κατηγορούμενους κυρίως στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Δημήτρης Μελάς.

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