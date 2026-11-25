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Η ακρίβεια, με 64%, και η οικονομική πίεση που προκαλεί αποτελούν τον σημαντικότερο λόγο που θα επηρεάσει την ψήφο μας

Η αντιμετώπιση του κόστους ζωής δεν είναι απλώς ένα επιμέρους οικονομικό ζήτημα, αλλά το βασικό κριτήριο μέσα από το οποίο οι πολίτες ερμηνεύουν, αξιολογούν και κάνουν τις επιλογές τους για ένα πολιτικό σύστημα

Αυτό αντανακλάται ξεκάθαρα σε έρευνα της GPO για τα Παραπολιτικά

Στην έρευνα, η οικονομική αυτοτοποθέτηση γίνεται περιγραφικά και όχι με αριθμητικά κριτήρια, με το 7,1% να δηλώνει ότι ζει άνετα και μπορεί να αποταμιεύει, το 26,7% ότι ζει άνετα, αλλά χωρίς δυνατότητα αποταμίευσης, το 41,5% να αναφέρει ότι καλύπτει τις ανάγκες του με δυσκολία, το 18,6% ότι πιέζεται πολύγια να καλύψει όλες του τις ανάγκες και το 5,9% ότι δεν καλύπτει ούτε τις βασικές.

Αυτό σχηματοποιεί μια κατηγοριοποίηση τριών οικονομικών στρωμάτων, όπου το 33,8% ζει σχετικά άνετα, το 41,5% αντεπεξέρχεται στις υποχρεώσεις του, έχοντας όμως μεγάλη πίεση, και το 24,5% βρίσκεται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση.

Στην πρώτη εισοδηματική κατηγορία, η Ν.Δ. διατηρεί μια ισχυρή δεξαμενή ψηφοφόρων, με το ποσοστό της να κινείται στο 38%, που επιβραβεύει την κυβερνητική οικονομική πολιτική και αντιστοιχεί την προσωπική οικονομική του κατάσταση με αυτή.

Η συγκεκριμένη εισοδηματική ομάδα, που αποτελεί το 1/3 του εκλογικού σώματος, συνεχίζει να δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Δεύτερο στην ίδια εισοδηματική κατηγορία βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, με 14,5%, με διπλάσιο ποσοστό από το 7% της ΕΛΑΣ, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων ψηφοφόρων σε αυτή την ομάδα ανέρχεται στο 13,8%.

Στη μεσαία εισοδηματική κατηγορία, αυτούς που αντεπεξέρχονται, αλλά με μεγάλη δυσκολία στις καθημερινές τους ανάγκες και αποτελούν και τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή ομάδα, με 41,5%, το ποσοστό της Ν.Δ. περιορίζεται στο 23%, με την ΕΛΑΣ να περνά στη δεύτερη θέση, με 16,5%, και το ΠΑΣΟΚ να υποχωρεί στην τρίτη, με 10%. Σε αυτή την εισοδηματική τάξη αρχίζουν να ανεβάζουν τα ποσοστά τους το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση, αλλά και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων διατηρείται περί το 13%.

Τέλος, στην κατώτερη εισοδηματική κατηγορία, όσους δηλαδή δυσκολεύονται να καλύψουν ακόμα και βασικές τους ανάγκες, η αποδοκιμασία της κυβερνητικής πολιτικής είναι ξεκάθαρη, με τη Ν.Δ. να κινείται στο 12% και την ΕΛΑΣ να γίνεται ο βασικός υποδοχέας αυτής της δυσαρέσκειας, καταγράφοντας ποσοστό περί το 18%, ακολουθούμενη από το ΚΚΕ, που αποτυπώνεται στο 17%, και την Ελληνική Λύση, στο 15,5%. Το ΠΑΣΟΚ στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα ανιχνεύεται στο 9%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων μειώνεται στο 10%.

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