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Για τη στάση που κρατά στην πολιτική μίλησε ο Λευτέρης Ελευθερίου επισημαίνοντας ότι ποτέ δεν υπήρξε φανατικά στη μια ή την άλλη πλευρά

«Είναι ο Μητσοτάκης με την κυβέρνηση θα πάω με τη δεξιά να βγάλω κανά μεροκάματο, είναι η αριστερά, θα θυμηθώ το αριστερό μου παρελθόν» ανέφερε, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του «κωλοτούμπα».

«Βαθιά-βαθιά αυτό με έχει κάνει ακομμάτιστ. Eμάς, στον χώρο μας της τέχνης υπάρχει ένα κομμάτι της αριστεράς και αριστερίλας που είναι σημαίνον γιατί ο πολιτισμός είναι ένα κομμάτι που ξυπνάει τον άνθρωπο, τον βοηθούσε από τις χαμηλότερες τάξεις να φτάσει σε μια συνείδηση» πρόσθεσε, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά».

Τέλος, αναφέρθηκε στον Εμφύλιο, επισημαίνοντας ότι έχει αφήσει βαθιές πληγές στον Έλληνα με αποτέλεσμα να μην είναι ακόμα σε θέση ένας αριστερός και ένας δεξιός να συζητήσουν με ηρεμία και με σεβασμό στα διαφορετικά «πιστεύω».

«Mε ενδιαφέρει να ακούσω τον λόγο και γιατί καταλήγει να φτάσει σε αυτές τις σκέψεις. Το κομμάτι του εμφυλίου άφησε ένα πολύ βαθύ τραύμα στον Έλληνα που δεν τον έχει αφήσει να κάτσει στο τραπέζι με αυτόν που έχει διαφορετικά πιστεύω. Έχουμε το κακό όταν κάθεσαι με κάποιον αριστερό να λένε “είσαι αριστερός” και αν κάθεσαι με κάποιον ακροδεξιό να λένε “έγινες ακροδεξιός;”» τόνισε.

«Είμαι φουλ ισαποστάκιας» πρόσθεσε, στη συνέχεια, ενώ επικαλούμενος το παράδειγμα του Σωκράτη τόνισε: «Eγώ πάνω από όλα είμαι Αθηναίος, δεν πάει να είναι ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας. Ό,τι και να είσαι, με όποιον και να είσαι, κάνε 4 χρόνια το καθήκον σου, και βγες και βρίσε όσο θες. Να είσαι πολίτης σωστός και μετά βρίσε το σύστημα όσο θες. Η λογική του μου φταίνε όλοι… εγώ έτσι το βλέπω».

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