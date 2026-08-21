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21.08.2026 08:52

Λευτέρης Ελευθερίου: «Έχω υπάρξει κακοποιητικός και σε φίλους και σε σχέσεις και σίγουρα στον εαυτό μου»

21.08.2026 08:52
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Σε πτυχές της προσωπικής του ζωής και του χαρακτήρα του αναφέρθηκε ο Λευτέρης Ελευθερίου σε συνέντευξή του στο περιοδικό Hello.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο έχει συμπεριφερθεί τόσο σε ανθρώπους του στενού του περιβάλλοντος όσο και στον ίδιο του τον εαυτό, σημειώνοντας πως στο παρελθόν υπήρξαν στιγμές κατά τις οποίες υπήρξε κακοποιητικός σε φιλικές και προσωπικές σχέσεις.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν έχει υπάρξει κακοποιητικός απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό, ο Λευτέρης Ελευθερίου παραδέχθηκε: «Έχω υπάρξει κακοποιητικός και σε φίλους και σε σχέσεις και σίγουρα έχω κακοποιήσει και τον εαυτό μου».

Εξηγώντας τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, ο Λευτέρης Ελευθερίου αναφέρθηκε στο ρόλο που διαδραμάτιζε ο ναρκισσισμός του στη συμπεριφορά και στις σχέσεις του με τους άλλους.

«Αυτό που αντιμετωπίζουμε οι καλλιτέχνες σε τεράστιο βαθμό – και ήταν από τα θέματα που έπρεπε να ψυχογραφήσω μέσα μου – είναι το πόσο ο ναρκισσισμός μου μου επιτρέπει να ταπεινωθώ. Να προσπαθήσω να βάλω εμένα στη θέση του άλλου και τον άλλο στη θέση τη δική μου. Επειδή πολλές φορές ο ναρκισσισμός σε όσους ασχολούμαστε με την τέχνη έχει το στοιχείο του “ξέρεις ποιος είμαι εγώ;”, νομίζω ότι το δούλεψα αρκετά», ανέφερε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε:

«Στο παρελθόν αυτό με οδηγούσε ψυχολογικά σε καταστάσεις που χειριζόμουν τον άλλον χρησιμοποιώντας την όποια δύναμη γοητείας είχα ή το ότι ήμουν αρεστός και αγαπητός. Μπορεί να καταπίεζα τον άλλον ή να του συμπεριφερόμουν άσχημα. Με οδηγούσε δηλαδή στο να είμαι ψωνάρα και νάρκισσος».

«Έχω τέτοια στοιχεία. Όλοι έχουμε. Στο σημείο που αγγίζει το κομμάτι της προσωπικής αξιοπρέπειας είναι καλό να λες “Αξίζω και δε θα αφήσω να με πατήσουν” όπως επίσης και το να αντιλαμβάνεσαι είναι προσωπικό σου πρόβλημα να μειώσεις τον άλλο για να φανείς καλύτερος» πρόσθεσε.

Τέλος, επιβεβαίωσε πως έχει προχωρήσει στην προσωπική του ζωή, κρατώντας παράλληλα χαμηλούς τόνους λόγω των παιδιών του.

«Είμαι σε σχέση. Το δηλώνω. Έχω παιδιά στην εφηβεία και δεν είμαι σε φάση που στις συνεντεύξεις θέλω να προκαλώ. Κρατάω τα πάντα σε χαμηλούς τόνους», ανέφερε, εξηγώντας πως τα παιδιά του του ζητούν να μην εκθέτει τα πάντα στη δημοσιότητα.

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