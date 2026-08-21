Ιωάννα Παλιοσπύρου: Στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος μετά το χυδαίο σχόλιο για το βιτριόλι – Τα νέα αηδιαστικά μηνύματα και το ψεύτικο προφίλ

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Την Τετάρτη 19 Αυγούστου, η Ιωάννα Παλιοσπύρου είχε αποκαλύψει με ανάρτησή της στο Instagram, ένα χυδαίο μήνυμα που της είχε στείλει ένας άγνωστος στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Με νέα της stories έκανε γνωστό πως για την υπόθεση απευθύνθηκε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Συγκεκριμένα, η Ιωάννα Παλιοσπύρου κοινοποίησε το νέο μήνυμα που της έστειλε ο συγκεκριμένος χρήστης, στο οποίο έδειχνε να απολαμβάνει τη δημοσιότητα που έλαβε αφού έγινε γνωστός για το φριχτό του σχόλιο ενώ επαναλάμβανε τη χυδαιότητα λέγοντας ότι θα έπρεπε να ευχαριστεί τη γυναίκα που της επιτέθηκε με βιτριόλι γιατί την έκανε… διάσημη.

Στο story της, η Ιωάννα Παλιοσπύρου έγραψε: «Συνεχίζει ο ίδιος… Και το απολαμβάνει. Έγινες διάσημος και στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος να σε ενημερώσω. Συγχαρητήρια».

Αμέσως μετά έκανε και μία νέα ανάρτηση, στην οποία αποκάλυπτε ότι το προφίλ που της έστειλε το ανατριχιαστικό μήνυμα, είναι στην πραγματικότητα ψεύτικο όπως της είπε ο άνθρωπος, του οποίου την φωτογραφία έχει χρησιμοποιήσει ο άγνωστος.

«Εν τω μεταξύ μου έστειλε ο άνθρωπος από τον οποίο έχει κλέψει τη φωτογραφία του… Άρα μπορεί να είναι και γυναίκα; Λέω εγώ τώρα… Τι τραβάω σε αυτή τη ζωή Θεέ μου… Τόσο μίσος, ποιος μπορεί να είναι;», ανέφερε στο story της.

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