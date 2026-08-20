Μαρίνα Βερνίκου: Το εντυπωσιακό βίντεο από την κατάδυσή της στην Ηρακλειά πάνω από βυθισμένο γερμανικό υδροπλάνο

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Εντυπωσιακές εικόνες από τον βυθό της Ηρακλειάς μοιράστηκε η Μαρίνα Βερνίκου με τους διαδικτυακούς της φίλους, μέσω του λογαριασμού της στο Instagram.

Η γνωστή φωτογράφος πραγματοποίησε κατάδυση στην περιοχή της Αλιμιάς και κατέγραψε τη στιγμή που έφτασε στο σημείο όπου βρίσκεται ένα γερμανικό υδροπλάνο Arado AR 196, το οποίο βυθίστηκε κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Στο βίντεο, η Μαρίνα Βερνίκου κολυμπά σε βάθος περίπου 11 μέτρων, πλησιάζοντας τον σκελετό του αεροσκάφους που βρίσκεται στον βυθό.

«Στην παραλία Αλιμιά της Ηρακλειάς σε βάθος περίπου 9-11 μέτρων βρίσκεται το ναυάγιο ενός γερμανικού υδροπλάνου Arado AR 196, αναγνωριστικού αεροσκάφους του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Το αεροπλάνο κατέπεσε έπειτα από αερομαχία με βρετανικά αεροσκάφη το 1943, ενώ το πλήρωμά του διασώθηκε. Χρόνια αργότερα, το 1982, μπλέχτηκε στα δίχτυα ψαράδων και μεταφέρθηκε στα ρηχά νερά της Αλιμιάς, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα. Όταν η θάλασσα είναι ήρεμη, μπορείς να το διακρίνεις ακόμα και από την επιφάνεια», έγραψε η Μαρίνα Βερνίκου στη λεζάντα της ανάρτησής της.

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