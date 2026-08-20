Τζον Στάμος: Γιόρτασε τα 63α γενέθλιά του με μια γυμνή φωτογραφία του στο Instagram

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Με έναν αποκαλυπτικό τρόπο επέλεξε να γιορτάσει τα 63α γενέθλιά του ο Τζον Στάμος, δημοσιεύοντας στα social media μια γυμνή φωτογραφία του.
Ο ελληνικής καταγωγής ηθοποιός φωτογραφήθηκε γυμνός μπροστά στον καθρέφτη του μπάνιου του, και στη συνέχεια ανέβασε το στιγμιότυπο στον λογαριασμό του στο Instagram.
Η ανάρτηση συγκέντρωσε μέσα σε λίγες ώρες περισσότερα από 130.000 likes, με τους followers του να του στέλνουν τις ευχές τους και να τον αποθεώνουν στα σχόλια για την εικόνα του.
Ο Στάμος, πάντως, δεν συνόδευσε τη φωτογραφία με κάποιο ιδιαίτερο μήνυμα, αλλά περιορίστηκε να αναφέρει στη λεζάντα τα χρόνια που «έκλεισε».
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