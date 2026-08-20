«Ταράζει τα νερά» η μετακόμιση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στη Βρετανία: Ιδιωτικό θέμα η ασφάλεια των Σάσεξ, δηλώνει ο Μπέρναμ

Takeaways by to pontiki AI Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την Καλιφόρνια και να μετακομίσουν άμεσα με τα παιδιά τους στο Ηνωμένο Βασίλειο σε ιδιωτική κατοικία.

Η επικείμενη επιστροφή του ζευγαριού έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας τους, τα οποία παραμένουν ένα αδιευκρίνιστο και αμφιλεγόμενο ζήτημα για τις βρετανικές αρχές.

Αν και κυβερνητικά στελέχη καλωσόρισαν την απόφαση, η προστασία της οικογένειας παραμένει αβέβαιη μετά την προηγούμενη δικαστική ήττα του πρίγκιπα Χάρι σχετικά με τα επίπεδα αστυνομικής κάλυψης που δικαιούται.

Η επιλογή του ζευγαριού να εγγράψει τα παιδιά τους σε βρετανικό σχολείο ερμηνεύεται από αναλυτές ως μια κίνηση που σηματοδοτεί την επιθυμία τους να μεγαλώσουν τα παιδιά τους ως Βρετανοί.

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Στους ρυθμούς της επιστροφής του πρίγκιπα Χάρι, συν γυναιξί και τέκνοις, στην πατρίδα του κινείται η Βρετανία, καθώς έσκασε σαν βόμβα η είδηση ότι οι Σάσεξ αποφάσισαν να αφήσουν την Καλιφόρνια και να μετακομίσουν οικογενειακώς στο Ηνωμένο Βασίλειο και μάλιστα άμεσα.

Ωστόσο, η ασφάλεια του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις, αν και ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ φρόντισε να δηλώσει ότι αποτελεί «ιδιωτικό ζήτημα» και αφορά αποκλειστικά το ζευγάρι.



«Είναι θέμα του Χάρι και της Μέγκαν και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην απόφαση που έχουν πάρει» ανέφερε ο Βρετανός πρωθυπουργός, όταν ρωτήθηκε για τα μέτρα ασφαλείας που θα ισχύσουν για την οικογένεια.

🚨 WATCH: Andy Burnham says Prince Harry and Meghan's security arrangements are a "private matter" pic.twitter.com/p31xqdLAYe — Politics UK (@PolitlcsUK) August 20, 2026



Η τοποθέτηση έρχεται μετά τις πληροφορίες ότι ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ σκοπεύουν να μετακομίσουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Βρετανία μαζί με τα δύο παιδιά τους, σε ιδιωτική κατοικία εκτός Λονδίνου, η οποία δεν ανήκει στη βασιλική οικογένεια.



Σύμφωνα με το BBC, η ασφάλεια για το ζευγάρι αποτελεί εδώ και καιρό σημείο έντασης, με την επίσκεψη του δούκα τον Ιούλιο να επανεξετάζεται επειδή το αίτημά του για αστυνομική προστασία απορρίφθηκε.

Πέρυσι, ο πρίγκιπας Χάρι έχασε μια νομική διαμάχη σχετικά με τα επίπεδα ασφάλειας που δικαιούνται αυτός και η οικογένειά του όσο βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο δούκας είχε προσπαθήσει να ανατρέψει μια απόφαση που είχε υποβαθμίσει την ασφάλειά του αφότου έπαψε να είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας και μετακόμισε στις ΗΠΑ με τη δούκισσα.

Δεν είναι σαφές ποιες διατάξεις θα ληφθούν για την ασφάλειά τους μόλις επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο βασιλικός εμπειρογνώμονας Ρόμπερτ Χάρντμαν δήλωσε ότι είναι πιθανό ορισμένα από τα ζητήματα ασφάλειας «να έχουν επιλυθεί», αλλά οι λεπτομέρειες – ή ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό – είναι ακόμη άγνωστες.

«Η έκπληξη είναι υποτίμηση», δήλωσε στο πρόγραμμα Radio 4 Today του BBC για την κίνηση, προσθέτοντας ότι οι Σάσεξ «ήταν πάντα πολύ καλοί στο να προσφέρουν εκπλήξεις».

Ο Χάρντμαν είπε ότι η εγγραφή των παιδιών στο σχολείο είναι σημαντική και ότι σηματοδοτεί ότι θα μεγαλώσουν ως «Βρετανοί και όχι Αμερικανοί».

Prince Harry and his wife, Meghan, will return to the U.K. for an extended stay this fall, but they won’t resume their roles as working members of the royal family.



The couple’s children, Prince Archie, 7, and Princess Lilibet, 5, have already enrolled at British schools for… pic.twitter.com/iVamMUetWr August 20, 2026

Μετά την ανακοίνωση της προβλεπόμενης επιστροφής των Σάσεξ, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε ότι οι αποφάσεις για την ασφάλεια των βασιλικών μελών λαμβάνονται από την Εκτελεστική Επιτροπή για την Προστασία των Βασιλικών Μελών και των Δημόσιων Προσώπων (Ravec) και ότι το σύστημα προστασίας της βρετανικής κυβέρνησης ήταν «αυστηρό και αναλογικό».

Ο πρίγκιπας Χάρι έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι οι ανησυχίες για την ασφάλεια τον έχουν εμποδίσει να έρθει στο Ηνωμένο Βασίλειο και να φέρει τη σύζυγό του και τα παιδιά του.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του τον Ιούλιο, ο δούκας προώθησε τους Αγώνες Invictus για τραυματισμένους άνδρες και γυναίκες στρατιωτικούς, οι οποίοι θα φιλοξενηθούν στο Μπέρμιγχαμ τον επόμενο χρόνο.

Ο David Wiseman, επικεφαλής προγραμμάτων και στρατηγικής στο Ίδρυμα Αγώνων Invictus, δήλωσε στο BBC ότι είχε υπάρξει μια πρόταση για τη μετακόμιση όταν είδε τον Χάρι τον Ιούλιο.

«Μου ανέφερε μάλιστα ότι του έλειπε το Ηνωμένο Βασίλειο, οπότε υπήρχε μια μικρή υπόνοια ότι μπορεί να τον συναντούσε, αλλά το εξέλαβα ως λίγο συναισθηματικό», δήλωσε στο πρόγραμμα Today.

Prince Harry and his wife Meghan plan to move back to Britain ​this month, six years after they stepped down from their royal duties and relocated to the US, reports said https://t.co/vSTZ1IMaso pic.twitter.com/KLiJFXQXgw — Reuters (@Reuters) August 20, 2026

Είπε ότι η μετακόμιση ήταν «εξαιρετικά νέα».

«Θα χαρώ πολύ που θα τον έχω πίσω στη χώρα. Η μετακόμιση είναι αγχωτική για οποιονδήποτε, οπότε ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά και τα παιδιά θα εγκατασταθούν καλά στο σχολείο», πρόσθεσε.

Η επίσκεψη του Πρίγκιπα Χάρι τον Ιούλιο επισκιάστηκε από την ήττα του στο Ανώτατο Δικαστήριο σε μια υπόθεση περί απορρήτου που ασκήθηκε εναντίον της Associated Newspapers, του εκδότη της Daily Mail και της Mail on Sunday.

Ο Πρίγκιπας Χάρι και αρκετές άλλες γνωστές προσωπικότητες ισχυρίστηκαν ότι ο όμιλος εφημερίδων χρησιμοποίησε παράνομες μεθόδους για την απόκτηση πληροφοριών για άρθρα, ισχυρισμοί που αρνήθηκαν κατηγορηματικά η Associated Newspapers.

Την Παρασκευή, ένας δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου θα αποφανθεί ότι το ποσό από τα έξοδα του ομίλου εφημερίδων πρέπει τώρα να πληρώσει ο Πρίγκιπας Χάρι.

Ο δούκας παραπονέθηκε για παρέμβαση του Τύπου στη σχέση του με τη Μέγκαν και δήλωσε στο δικαστήριο τον Ιανουάριο: «Έκαναν τη ζωή της συζύγου μου μια απόλυτη δυστυχία».

Η πρώην γραμματέας Τύπου της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’, Άιλσα Άντερσον, δήλωσε ότι κανείς δεν είχε προβλέψει την μετακόμιση των Σάσεξ.

«Είναι μια εξαιρετική έκπληξη, είναι πραγματικά ένας κεραυνός εν αιθρία», δήλωσε στο πρόγραμμα Today.

Prince Harry, Meghan’s reported return to U.K. a ‘significant’ move: royal commentator https://t.co/GltUPtqhH1 — CTV News (@CTVNews) August 20, 2026

Η Άντερσον είπε ότι η μετακόμιση εγείρει επίσης μια σειρά από ερωτήματα, συμπεριλαμβανομένων αυτών σχετικά με τη σχέση του Πρίγκιπα Χάρι με τον αδελφό του, και τις ρυθμίσεις ασφαλείας των Σάσεξ και τη σχέση τους με τον βρετανικό Τύπο.

Το τελευταίο ταξίδι του πρίγκιπα Χάρι στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούλιο θα μπορούσε επίσης να τον βοήθησε να πάρει την απόφαση, είπε, και ιδιαίτερα η επίσκεψή του στο προγονικό σπίτι της εκλιπούσας μητέρας του στο Νορθάμπτονσαϊρ.

«Αναρωτιέμαι […] αν αυτό άλλαξε τις απόψεις του και θέλει πραγματικά να επιστρέψει επειδή του λείπει η ζωή του εδώ τα τελευταία έξι χρόνια», είπε.

Η υπουργός Παιδείας Λούσι Πάουελ δήλωσε ότι η κυβέρνηση καλωσόρισε την επιστροφή του Πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ερωτηθείσα αν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων, η Πάουελ δήλωσε στο BBC Breakfast ότι το έμαθε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις ειδήσεις το βράδυ της Τετάρτης «όπως όλοι οι άλλοι».

Η Πάουελ είπε ότι δεν είχε λάβει καμία πρώιμη ένδειξη από την Ντάουνινγκ Στριτ και δεν γνώριζε αν ο πρωθυπουργός είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων.

Η εγγραφή του Πρίγκιπα Άρτσι και της Πριγκίπισσας Λίλιμπετ για να ξεκινήσουν το σχολείο τον Σεπτέμβριο αποτελεί «μεγάλη υποστήριξη» του εκπαιδευτικού συστήματος του Ηνωμένου Βασιλείου, είπε – αλλά αναγνώρισε ότι είναι απίθανο να εγγραφούν σε τοπικό δημόσιο σχολείο.

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