Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ: Το παρασκήνιο πίσω από την επιστροφή στη Βρετανία – Γιατί αποφάσισαν ξαφνικά να μετακομίσουν

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Νέα σελίδα για τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ, που όπως αναφέρουν τα βρετανικά ΜΜΕ αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την έπαυλή τους στην Καλιφόρνια και να επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα το BBC, η αιφνίδια αυτή απόφαση πάρθηκε πρόσφατα, με κύριο γνώμονα την εκπαίδευση των παιδιών τους αλλά και την επιθυμία τους να βρίσκονται πιο κοντά στην ευρωπαϊκή πλευρά της οικογένειας.

Η επικείμενη επιστροφή του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσσεξ δημιουργεί νέα δεδομένα στο Παλάτι, προκαλώντας την ικανοποίηση του βασιλιά Καρόλου αλλά και την αναμενόμενα ψυχρή στάση του πρίγκιπα Ουίλιαμ, εν μέσω κρίσιμων ερωτημάτων για τα επιχειρηματικά τους σχέδια και την ασφάλειά τους επί βρετανικού εδάφους.

Οι ανατροπές και οι απροσδόκητες αποφάσεις έχουν γίνει πλέον σήμα κατατεθέν του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσσεξ. Μετά από μια μακρά περίοδο όπου οι επιλογές τους συχνά τάραζαν τα νερά και προκαλούσαν αίσθηση, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν ετοιμάζονται για το επόμενο, μεγάλο -και ομολογουμένως ξαφνικό- βήμα: την επιστροφή τους στη Βρετανία.

Γιατί τώρα;

Πρόκειται για μια μάλλον αιφνίδια εξέλιξη. Σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν καλά το ζευγάρι, αν και υπήρχαν γενικότερες συζητήσεις για το ενδεχόμενο να περνούν περισσότερο χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οριστική απόφαση για τη μετακόμιση ελήφθη πρόσφατα.

Η επίσκεψη της οικογένειας στη Βρετανία τον Ιούλιο έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Εκτός από τον χρόνο που πέρασαν με τον βασιλιά Κάρολο στο Χάιγκροουβ, ο Χάρι, η Μέγκαν και τα παιδιά τους, ο πρίγκιπας Άρτσι και η πριγκίπισσα Λίλιμπετ, λέγεται ότι λάτρεψαν τις στιγμές που βρέθηκαν με την οικογένεια της μητέρας του Χάρι, της πριγκίπισσας Νταϊάνας.

Τα παιδιά γνώρισαν τις θείες, τους θείους και τα ξαδέρφια τους. Η επίσκεψη στην Ευρώπη, η οποία περιελάμβανε και χρόνο στην Πορτογαλία όπου διατηρούν κατοικία, περιγράφηκε ως ένα «τόσο υπέροχο διάστημα» για την οικογένεια, γεγονός που μετέτρεψε την πιθανότητα μιας μετακόμισης πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο σε μια ειλημμένη απόφαση.

Η κίνηση αυτή δεν οφείλεται σε τυχόν προβλήματα στις ΗΠΑ. Οδηγήθηκε αποκλειστικά από την επιθυμία του ζευγαριού να περνά χρόνο στην Ευρώπη, πιο κοντά στην οικογένεια του Χάρι, αλλά και από τη θέλησή τους να μορφώσουν τα παιδιά τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Έχουν ήδη επιλεγεί σχολεία για τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ. Τα νέα εκπαιδευτικά έτη για σχεδόν όλα τα σχολεία στην Αγγλία ξεκινούν τη δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Οι Σάσσεξ θα χρειαστεί να προσαρμοστούν έγκαιρα, επομένως μπορούμε να περιμένουμε την οικογένεια πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες.

Πού θα μείνουν;

Η ακριβής τοποθεσία δεν έχει αποκαλυφθεί, αλλά είναι βέβαιο πως δεν θα ζήσουν στο Λονδίνο.

Ο μικρότερος γιος του βασιλιά Καρόλου Γ’ και η Μέγκαν «προβλέπεται να αναχωρήσουν από τις ΗΠΑ ως το τέλος του μήνα για να εγκατασταθούν σε ιδιωτική κατοικία, όχι βασιλική, που θα βρίσκεται έξω από το Λονδίνο», έγραψε η Telegraph.

Η περιοχή του Κότσγουολντς και το Νορθάμπτον, κοντά στο κτήμα της οικογένειας Σπένσερ στο Άλθορπ, φημολογείται ότι θα αποτελέσουν τον νέο τόπο εγκατάστασής τους.

Τι σημαίνει η επιστροφή τους για τη Βασιλική Οικογένεια;

Ο βασιλιάς Κάρολος δεν είχε καμία εμπλοκή στην απόφαση που πήραν ο γιος του και η νύφη του. Ήταν μια απόλυτη έκπληξη τόσο για τον ίδιο όσο και για την ευρύτερη βασιλική οικογένεια. Ο μονάρχης ενημερώθηκε την Κυριακή ότι ο Χάρι και η Μέγκαν θα μετακομίσουν πίσω, και λέγεται ότι καλοδέχεται την ευκαιρία να περνά περισσότερο χρόνο με τους Σάσσεξ σε ιδιωτικό επίπεδο.

Ο Κάρολος ενθουσιάστηκε με την ιδέα να βλέπει «περισσότερο την οικογένεια σε προσωπικό επίπεδο, αλλά το καθεστώς τους ως απλοί πολίτες δεν θα αλλάξει», πρόσθεσε το PA.

Ωστόσο, η μετακόμιση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως προάγγελος για την αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ του Χάρι και του αδερφού του, πρίγκιπα Ουίλιαμ. Η σχέση τους παραμένει διαρρηγμένη, χωρίς καμία απολύτως σαφή ένδειξη συμφιλίωσης, ενώ δεν έχει υπάρξει επίσημο σχόλιο από τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη. Ο Ουίλιαμ δεν μπόρεσε ποτέ να συγχωρήσει αυτό που θεωρεί ως δημόσια έκθεση των οικογενειακών τους τριγμών, μέσω των απομνημονευμάτων του Χάρι στο βιβλίο Spare και της συνέντευξής τους στην Όπρα Γουίνφρεϊ.

Ο πρώην βασιλικός συντάκτης του BBC Πίτερ Χαντ δήλωσε ότι η αιφνιδιαστική επιστροφή του Χάρι ενδέχεται να προκάλεσε «αποπληξία» στον Ουίλιαμ.

«Μακροπρόθεσμα η επιστροφή των Σάσεξ στη Βρετανία δημιουργεί την προοπτική δύο αντίπαλων αυλών, του Ουίλιαμ και του Χάρι. Βραχυπρόθεσμα, ο Χάρι θα είναι σε θέση να εμβαθύνει την επαναπροσέγγισή του με τον πατέρα του», σημείωσε ο Χαντ μιλώντας στο PA. «Και η παρουσία του στην πατρίδα θα δυσκολέψει τον αδελφό του να αποφύγει μια συμφιλίωση», πρόσθεσε.

Ωστόσο ο ειδικός στα θέματα της βασιλικής οικογένειας Ρίτσαρντ Φιτσγούλιαμς μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο GB News εκτίμησε ότι η επιστροφή στη Βρετανία του Χάρι και της οικογένειάς του αποτελεί «μια εξαιρετική εξέλιξη».

«Όταν υπάρχει βαθιά ρήξη μέσα σε μια οικογένεια, κάθε είδηση που δείχνει προς τη συμφιλίωση θα πρέπει να είναι ευπρόσδεκτη», πρόσθεσε, παραμένοντας επιφυλακτικός. «Πρέπει να περιμένουμε και να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση».

Οι Σάσσεξ δεν αναμένεται να επιστρέψουν στα βασιλικά τους καθήκοντα, παραμένοντας ιδιώτες. Από την πλευρά του Παλατιού δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για τη δημιουργία μιας ρύθμισης τύπου «μισά μέσα, μισά έξω» για τον δούκα και τη δούκισσα. Οποιαδήποτε δραστηριότητα αναλάβουν στη Βρετανία δεν θα συνδέεται με τα επίσημα βασιλικά καθήκοντα.

Παράλληλα, η Μέγκαν αναζητά τρόπους να επεκτείνει το επιχειρηματικό της brand, As Ever, εκτός των ΗΠΑ. Άραγε, θα δούμε τώρα τη μαρμελάδα της Μέγκαν δίπλα στα βιολογικά προϊόντα του βασιλιά στα ράφια των βρετανικών σούπερ μάρκετ;

Το (άλυτο) ζήτημα της ασφάλειας

Οι ρυθμίσεις για την ασφάλεια της οικογένειας παραμένουν ένα πραγματικά ασαφές τοπίο. Στις ΗΠΑ, οι Σάσσεξ είχαν προσλάβει μια ιδιωτική ομάδα για την προστασία τους, όμως δεν υπήρξε κανένα σχόλιο σχετικά με το αν αυτή η ομάδα θα τους ακολουθήσει στη Βρετανία.

Επίσης, παραμένει άγνωστο αν θα έχουν επίσημη αστυνομική προστασία, ή αν υπήρξε κάποια λύση στη μακροχρόνια διαμάχη του Χάρι με το Υπουργείο Εσωτερικών. Υπενθυμίζεται πως πέρυσι, αφού έχασε μια σχετική νομική μάχη, ο Χάρι είχε δηλώσει στο BBC: «Δεν μπορώ να φανταστώ έναν κόσμο στον οποίο θα έφερνα τη γυναίκα και τα παιδιά μου πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη στιγμή».

Είναι μόνιμη η εγκατάσταση;

Όχι προς το παρόν, αλλά αναμένεται να βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο για αυτό που περιγράφηκε ως «μια εκτεταμένη χρονική περίοδος». Η Βρετανία θα γίνει ξανά το σπίτι τους… για την ώρα.

Όπως συμβαίνει με όλα όσα αφορούν τον Χάρι και τη Μέγκαν, το πώς θα το αντιληφθεί η κοινή γνώμη εξαρτάται από τις βαθιά ριζωμένες απόψεις που έχει ο κόσμος γι’ αυτούς, σε ένα διαρκές κλίμα αγάπης ή μίσους. Ωστόσο, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ένας φίλος του ζευγαριού: «Είμαι απλά ενθουσιασμένος που τους έχουμε εδώ».

Καθόλου δημοφιλείς στη Βρετανία

Ο Χάρι και η Μέγκαν παντρεύτηκαν το 2018 και έγιναν πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο τον Ιανουάριο του 2020, όταν ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τη Βρετανία.

Ήδη το 2019 ο Χάρι είχε μιλήσει σε ντοκιμαντέρ για τις εντάσεις με τον αδελφό του Ουίλιαμ. Η Μέγκαν, Αμερικανίδα πρώην ηθοποιός, είχε επίσης αναφερθεί στις δυσκολίες που αντιμετώπισε από την πίεση που υφίστατο αφότου έγινε μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Τον Ιανουάριο του 2020 το ζευγάρι ανακοίνωσε μέσω του Instagram ότι σκοπεύουν να αποσυρθούν από τα καθήκοντά τους ως ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας, να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητοι και να μοιράζουν τον χρόνο τους μεταξύ των ΗΠΑ και της Βρετανίας.

Δύο μήνες αργότερα εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην Καλιφόρνια και έπαψαν να θεωρούνται ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας ενώ σταμάτησαν να χρησιμοποιούν και τους επίσημους τίτλους τους.

Ο Χάρι και η Μέγκαν δεν είναι καθόλου δημοφιλείς στη Βρετανία.

Δημοσκόπηση του YouGov που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο έδειξε ότι μόνο το 22% των Βρετανών αντιμετωπίζει θετικά την Μέγκαν, έναντι του 65% που έχουν αρνητική άποψη για την πρώην ηθοποιό. Εξάλλου μόλις το 33% έχει καλή άποψη για τον Χάρι και το 58% αρνητική.

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