Γιώργος Λιάγκας: Η καλοκαιρινή selfie με τη Νατάσα Θεοδωρίδου – «Με την καλύτερη…»

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Μια απρόσμενη συνάντηση είχαν ο Γιώργος Λιάγκας και η Νατάσα Θεοδωρίδου κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών τους διακοπών στο Ιόνιο.

Οι δυο τους συναντήθηκαν τυχαία και απαθανάτισαν τη στιγμή με φόντο τη θάλασσα με τον Γιώργο Λιάγκα να ανεβάζει τη φωτογραφία στο Instagram.

«Οι συναντήσεις οι καλοκαιρινές οι θαλασσινές, οι καλύτερες!!!! Με την καλύτερη…», έγραψε ο Γιώργος Λιάγκας στην ανάρτησή του.

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