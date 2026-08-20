Γιώργος Λιάγκας: Η καλοκαιρινή selfie με τη Νατάσα Θεοδωρίδου – «Με την καλύτερη…»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Μια απρόσμενη συνάντηση είχαν ο Γιώργος Λιάγκας και η Νατάσα Θεοδωρίδου κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών τους διακοπών στο Ιόνιο.
Οι δυο τους συναντήθηκαν τυχαία και απαθανάτισαν τη στιγμή με φόντο τη θάλασσα με τον Γιώργο Λιάγκα να ανεβάζει τη φωτογραφία στο Instagram.
«Οι συναντήσεις οι καλοκαιρινές οι θαλασσινές, οι καλύτερες!!!! Με την καλύτερη…», έγραψε ο Γιώργος Λιάγκας στην ανάρτησή του.
Διαβάστε επίσης:
Ο Γιάννης Σπαλιάρας ανακοίνωσε τον χωρισμό του μέσω Instagram
Αλίκη Βουγιουκλάκη: Η αδημοσίευτη φωτογραφία με τον Βλάσση Μπονάτσο από ταξίδι τους στην Ιταλία
Ιωάννα Παλιοσπύρου: Το ανατριχιαστικό μήνυμα στο Instagram – «Μακάρι να βγει η άλλη από τη φυλακή να σου ρίξει κι άλλο βιτριόλι»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.