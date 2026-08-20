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20.08.2026 09:11

Ο Γιάννης Σπαλιάρας ανακοίνωσε τον χωρισμό του μέσω Instagram

20.08.2026 09:11
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Με μία λιτή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γιάννης Σπαλιάρας την Τετάρτη 19 Αυγούστου θέλησε να κάνει γνωστό πως χώρισε μετά από τέσσερα χρόνια σχολιάζοντας πως «κάποιες σχέσεις δεν τελειώνουν επειδή έλειψε η αγάπη, αλλά επειδή οι δρόμοι των ανθρώπων αλλάζουν».

Μάλιστα, το μοντέλο και επιχειρηματίας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τα όσα μοιράστηκαν με την πρώην σύντροφό του Αγγελική, ξεκαθαρίζοντας πως κρατάει μόνο τις όμορφες στιγμές.

Συγκεκριμένα, σε ένα κείμενο που δημοσίευσε σε Instagram story, στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο Γιάννης Σπαλιάρας έγραψε: «Κάποιες σχέσεις δεν τελειώνουν επειδή έλειψε η αγάπη, αλλά επειδή οι δρόμοι των ανθρώπων αλλάζουν.

Έπειτα από τέσσερα όμορφα χρόνια, ένας σημαντικός κύκλος της ζωής μου ολοκληρώθηκε. Κρατώ μόνο τις όμορφες στιγμές, τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη για όσα μοιραστήκαμε».

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