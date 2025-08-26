search
ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 12:58
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

26.08.2025 12:31

Ο Γιάννης Σπαλιάρας και η σύντροφός του σκέφτονται τον γάμο – «Με την Αγγελική μένουμε μαζί από την πρώτη στιγμή»

26.08.2025 12:31
spaliaras_aggeliki

Δεν αποκλείει τον γάμο με τη σύντροφό του Αγγελική ο Γιάννης Σπαλιάρας.

Το ζευγάρι ζει μαζί από την πρώτη στιγμή και όπως είπε σε συνέντευξή του το γνωστό μοντέλο ο γάμος είναι κάτι που τους έχει περάσει από το μυαλό.

«Η Αγγελική είναι πολύ διαφορετική από τις κοπέλες που έχω γνωρίσει. Είναι πιο ανεξάρτητη, και από την αρχή μού έδωσε την αίσθηση πως είναι ένας άνθρωπος που είναι δίπλα μου για τον Γιάννη και όχι για τον Σπαλιάρα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολλοί επώνυμοι έχουν ανασφάλειες, και αυτό γιατί δυστυχώς πολλοί μας θέλουν όχι γι’ αυτό που είμαστε στην πραγματικότητα», δηλώνει ο Γιάννης Σπαλιάρας.

Σε ερώτηση για το αν σκέφτονται τον γάμο απάντησε:

«Τον σκεφτόμαστε, χωρίς να έχουμε μπει στη διαδικασία να πούμε συγκεκριμένα πράγματα, αλλά όσο περνάει ο καιρός και βλέπουμε ότι είμαστε καλά μαζί ερχόμαστε πιο κοντά και μας έχει περάσει απ’ το μυαλό. Με την Αγγελική, άλλωστε, μένουμε μαζί από την πρώτη στιγμή. Συγκατοικούμε», απαντά ο Γιάννης Σπαλιάρας.

Το γνωστό μοντέλο βρίσκεται σε σχέση με την αγαπημένη του τα τελευταία δύο περίπου χρόνια.

