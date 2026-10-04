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04.10.2026 16:23

«Κουνιέται» η Τουρκία: Τρεις σεισμοί μέσα σε 24 λεπτά – 5,2 Ρίχτερ η ισχυρότερη δόνηση

04.10.2026 16:23
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credit: Shutterstock

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Τρεις σεισμοί, μεγέθους 4,8, 4,9 και 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν, το μεσημέρι της Κυριακής, στη νότια Τουρκία μέσα σε διάστημα μόλις 24 λεπτών.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών της Τουρκίας (AFAD), η ισχυρότερη δόνηση καταγράφηκε στις 14:43 (ώρα Ελλάδος) στην περιοχή Σουμπάς της Οσμανίγιε και είχε εστιακό βάθος 7 χιλιομέτρων.

Η περιοχή είχε πληγεί στις 6 Φεβρουαρίου του 2023 από τους «δίδυμους» σεισμούς των 7,8 και 7,6 βαθμών, που προκάλεσαν τον θάνατο σε περισσότερων από 53.000 ανθρώπους και τον τραυματισμό ακόμη 107.000.

Οι καταστροφές στις υποδομές 13 επαρχιών ήταν πρωτοφανείς για τα χρονικά.

Μέχρι στιγμής, οι τουρκικές Αρχές δεν έχουν αναφέρει προβλήματα από τις σεισμικές δονήσεις, ενώ συνεργεία πραγματοποιούν ελέγχους στις πληγείσες περιοχές.

Η σεισμική ακολουθία άρχισε στις 19 λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι στο Σαϊμπεϊλί, στην επαρχία των Αδάνων. Η πρώτη δόνηση, μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, είχε εστιακό βάθος 7,99 χιλιομέτρων.

Δεκαεπτά λεπτά αργότερα, στις 14:36, η ίδια περιοχή ταρακουνήθηκε ξανά με σεισμό μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και εστιακό βάθος 8,67 χιλιομέτρων.

Επτά λεπτά μετά τη δεύτερη δόνηση, σημειώθηκε η τρίτη.

Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματίες

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Μουσταφά Τσιφτσί, ανακοίνωσε ότι οι ομάδες της AFAD και των υπόλοιπων αρμόδιων φορέων άρχισαν αμέσως ελέγχους στην περιοχή.

«Όλες οι ομάδες της AFAD και των αρμόδιων φορέων μας άρχισαν αμέσως επιτόπιους ελέγχους», ανέφερε ο Τσιφτσί και πρόσθεσε: «Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια αρνητική εξέλιξη». Όπως σημείωσε, οι έλεγχοι συνεχίζονται, ενώ ευχήθηκε περαστικά στους πολίτες που επηρεάστηκαν από τις δονήσεις.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Περιβάλλοντος, Αστικοποίησης και Κλιματικής Αλλαγής της Τουρκίας, Μουράτ Κουρούμ, δήλωσε ότι οι Αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. «Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποια αρνητική εξέλιξη, ωστόσο αξιολογούμε όλες τις αναφορές», τόνισε ο Κουρούμ, ευχόμενος περαστικά στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Κεμάλ Μεμίσογλου, μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιο πρόβλημα στις υπηρεσίες του υπουργείου του.

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