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Οριστικό «φρένο» στα σχέδια για την πραγματοποίηση της προγραμματισμένης συγκέντρωσης και ομιλίας του καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, Ηλία Κασιδιάρη, στη Χερσόνησο Ηρακλείου, βάζει εισαγγελική εντολή απαγόρευσης, υπό τον φόβο πρόκλησης σοβαρών επεισοδίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, δόθηκε εισαγγελική εντολή για την απαγόρευση της συγκέντρωσης για λόγους δημόσιας ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη τις σφοδρές αντιδράσεις που έχουν εκφραστεί από φορείς του νησιού.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, έξω από το σφραγισμένο ξενοδοχείο Belvedere έχουν ήδη συγκεντρωθεί άτομα, ενώ αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη από αστυνομικές δυνάμεις η διαδικασία επίδοσης της έγγραφης εισαγγελικής εντολής.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται έπειτα από ένα πρωινό αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας για την ΕΛ.ΑΣ. στο Ηράκλειο. Παρά το γεγονός ότι η ξενοδοχειακή μονάδα είχε σφραγιστεί από τον ΕΟΤ για λόγους ασφαλείας και πυρασφάλειας, τις τελευταίες ώρες υποστηρικτές του Ηλία Κασιδιάρη διακινούσαν μηνύματα καλώντας τον κόσμο να προσέλθει κανονικά στις 2 το μεσημέρι, βάσει του αρχικού σχεδιασμού, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συγκέντρωσης στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο.

Το μέτωπο των 110 φορέων και η ιστορική μνήμη της Κρήτης

Η προαναγγελία της εκδήλωσης είχε προκαλέσει ένα πρωτοφανές κύμα αντιδράσεων από τα Χανιά μέχρι το Λασίθι. Συνολικά 110 εργατικά σωματεία, Εργατικά Κέντρα, ομοσπονδίες, αγροτικοί και φοιτητικοί σύλλογοι, οργανώσεις γονέων και συλλογικότητες συνυπέγραψαν κοινό ψήφισμα καταδίκης.

Ενώ στις 25 Νοεμβρίου οι φορείς αριθμούσαν 29, μέσα σε τρεις ημέρες εκτοξεύθηκαν στους 110, αγκαλιάζοντας και τις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες του νησιού (μεταξύ άλλων τα Εργατικά Κέντρα Ηρακλείου και Χανίων, νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΕΔΥ, υγειονομικούς, εκπαιδευτικούς και τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων).

Το κοινό ψήφισμα αρχίζει με αναφορά στα μαρτυρικά χωριά της Κρήτης, τα Ανώγεια, τη Βιάννο και την Κάνδανο, που γνώρισαν την καταστροφή και τις μαζικές εκτελέσεις από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής. Οι υπογράφοντες διαμηνύουν ότι οι εκπρόσωποι του φασισμού είναι ανεπιθύμητοι στο νησί και τονίζουν ότι η δημόσια εμφάνιση ενός προσώπου καταδικασμένου για διεύθυνση της Χρυσής Αυγής δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια απλή πολιτική εκδήλωση. Παράλληλα, συνδέουν τη δράση της ακροδεξιάς με την επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα και τη στάση του Κασιδιάρη απέναντι στις πρόσφατες πανεκπαιδευτικές κινητοποιήσεις.

Οι μαύρες μνήμες του 2012 στο ίδιο ξενοδοχείο

Ιδιαίτερη φόρτιση προκάλεσε και η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου, καθώς το ξενοδοχείο Belvedere είχε φιλοξενήσει εκδηλώσεις της Χρυσής Αυγής και στο παρελθόν (τον Αύγουστο του 2012, τον Μάρτιο του 2013 και τον Φεβρουάριο του 2014).

Μάλιστα, στις 25 Νοεμβρίου 2012, στον ίδιο χώρο είχαν σημειωθεί σοβαρά επεισόδια παρουσία τεσσάρων τότε βουλευτών της οργάνωσης (Ηλία Κασιδιάρη, Χρήστου Παππά, Νίκου Μίχου και Κωνσταντίνου Μπαρμπαρούση), όταν ομάδα 30 έως 60 οπαδών κινήθηκε απειλητικά προς τον αστυνομικό φραγμό που χώριζε το σημείο από αντιφασιστική συγκέντρωση.

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