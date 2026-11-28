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Ένα πρωτοφανές για την έκτασή του μέτωπο αντιφασιστικών αντιδράσεων, που εκτείνεται από τα Χανιά μέχρι το Λασίθι, έχει σχηματιστεί στην Κρήτη απέναντι στην προγραμματισμένη εμφάνιση του Ηλία Κασιδιάρη, καταδικασμένου για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, σε ξενοδοχείο της Χερσονήσου Ηρακλείου.

Συνολικά 110 εργατικά σωματεία, Εργατικά Κέντρα, ομοσπονδίες, αγροτικοί και φοιτητικοί σύλλογοι, οργανώσεις γονέων και άλλες συλλογικότητες έχουν συνυπογράψει κοινό ψήφισμα καταδίκης της εκδήλωσης, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, στις 14:00, στο ξενοδοχείο Belvedere στον Λιμένα Χερσονήσου.

Η κινητοποίηση έχει ιδιαίτερη πολιτική και ιστορική βαρύτητα. Δεν αφορά απλώς την παρουσία ενός πρώην βουλευτή, αλλά την προσπάθεια δημόσιας επανεμφάνισης ενός από τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, μιας οργάνωσης που η ελληνική Δικαιοσύνη έχει χαρακτηρίσει εγκληματική.

Και μάλιστα σε έναν τόπο όπου η μνήμη των ναζιστικών εγκλημάτων της Κατοχής παραμένει ζωντανή, από τα Ανώγεια και τη Βιάννο μέχρι την Κάνδανο.

«Ανώγεια, Βιάννος, Κάνδανος»: Η ιστορική μνήμη απέναντι στη συγκέντρωση

Το κοινό ψήφισμα των 110 φορέων ξεκινά με την αναφορά στα μαρτυρικά χωριά της Κρήτης, συνδέοντας ευθέως τη σημερινή κινητοποίηση με την ιστορική εμπειρία της ναζιστικής κατοχής.

Οι υπογράφοντες διαμηνύουν ότι οι εκπρόσωποι του φασισμού είναι ανεπιθύμητοι στο νησί, καταγγέλλοντας την προσπάθεια πραγματοποίησης της συγκέντρωσης. Η αναφορά στα Ανώγεια, τη Βιάννο και την Κάνδανο δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για τόπους που γνώρισαν την καταστροφή και τις μαζικές εκτελέσεις από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής.

Οι φορείς υποστηρίζουν ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια συνηθισμένη πολιτική εκδήλωση η δημόσια εμφάνιση ενός προσώπου που έχει καταδικαστεί για τη διεύθυνση της Χρυσής Αυγής.

Παράλληλα, το ψήφισμα συνδέει τη δράση της ακροδεξιάς με την επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα, την εχθρότητα απέναντι στο οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα και την προσπάθεια απαξίωσης των κοινωνικών διεκδικήσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη στάση του Κασιδιάρη απέναντι στις πρόσφατες πανεκπαιδευτικές κινητοποιήσεις, με τους υπογράφοντες να τον κατηγορούν ότι ειρωνεύτηκε μαθητές, φοιτητές και απεργούς εκπαιδευτικούς.

Το μήνυμα είναι σαφές: η αντιπαράθεση δεν περιορίζεται στο παρελθόν της Χρυσής Αυγής, αλλά αφορά και τη σημερινή πολιτική δραστηριότητα του πρώην στελέχους της.

Από 29 σε 110 φορείς – Η αντίδραση απλώνεται σε ολόκληρη την Κρήτη

Η έκταση της κινητοποίησης είναι ενδεικτική του κλίματος που έχει διαμορφωθεί. Στις 25 Νοεμβρίου, οι φορείς που είχαν προσυπογράψει το κοινό ψήφισμα ανέρχονταν σε 29. Μέσα σε τρεις ημέρες, ο αριθμός τους αυξήθηκε στους 110, με τη συμμετοχή οργανώσεων και από τις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης.

Μεταξύ των υπογραφόντων βρίσκονται τα Εργατικά Κέντρα Ηρακλείου και Χανίων, τα Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ σε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο, η Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων Κρήτης, αγροτικές ομοσπονδίες και πλήθος πρωτοβάθμιων σωματείων.

Στο Ηράκλειο συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων, το Συνδικάτο Οικοδόμων, το Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών, το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, η Ένωση Εργαζομένων Βενιζελείου, το Συνδικάτο Επισιτισμού–Τουρισμού, η Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών και εκπαιδευτικά σωματεία.

Στα Χανιά συμμετέχουν συνδικαλιστικές οργανώσεις ιδιωτικών υπαλλήλων, οικοδόμων, εργαζομένων στην εκπαίδευση και στον επισιτισμό, καθώς και φοιτητικοί σύλλογοι του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Στη συσπείρωση περιλαμβάνονται επίσης ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων μέσω του τοπικού παραρτήματός του, σύλλογοι πανεπιστημιακών, εργαζόμενοι στην υγεία, αγροτοκτηνοτροφικοί σύλλογοι, γυναικείες οργανώσεις και σύλλογοι συνταξιούχων.

Η συμμετοχή τόσο διαφορετικών φορέων δίνει στην κινητοποίηση χαρακτήρα ευρύτερης κοινωνικής αντίδρασης, πέρα από τα στενά όρια μιας κομματικής αντιπαράθεσης.

Το Belvedere και η σκοτεινή επιστροφή στο 2012

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η επιλογή του χώρου της εκδήλωσης. Το ξενοδοχείο Belvedere στη Χερσόνησο είχε φιλοξενήσει και στο παρελθόν εκδηλώσεις της Χρυσής Αυγής. Μάλιστα, στις 25 Νοεμβρίου 2012, στον ίδιο χώρο, είχαν σημειωθεί σοβαρά επεισόδια που απασχόλησαν τη Δικαιοσύνη και αποτέλεσαν μέρος του αποδεικτικού υλικού στη μεγάλη δίκη της εγκληματικής οργάνωσης.

Τότε είχαν βρεθεί στο ξενοδοχείο τέσσερις βουλευτές της Χρυσής Αυγής: Ηλίας Κασιδιάρης, Χρήστος Παππάς, Νίκος Μίχος και Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης.

Έξω από τον χώρο πραγματοποιούνταν αντιφασιστική συγκέντρωση, ενώ η Αστυνομία είχε αναπτύξει δυνάμεις για να αποτρέψει την επαφή μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις αστυνομικών που παρουσιάστηκαν στη δίκη, ομάδα περίπου 30 έως 60 οπαδών της Χρυσής Αυγής, ορισμένοι με κουκούλες και ξύλινα αντικείμενα, κινήθηκε προς τον αστυνομικό φραγμό.

Στο επίκεντρο των επεισοδίων βρέθηκε ο Κασιδιάρης, ο οποίος, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των αστυνομικών, απαιτούσε να διαλυθεί η αντιφασιστική συγκέντρωση και απηύθυνε απειλές προς τους επικεφαλής αξιωματικούς.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε τηλεοπτικό υλικό που εντάχθηκε στα αποδεικτικά στοιχεία της δίκης της Χρυσής Αυγής ως «Βίντεο 22».

Στο εσωτερικό του ξενοδοχείου, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, ο Χρήστος Παππάς ύψωσε τη σημαία της δικτατορίας, ενώ ο Κασιδιάρης αναφέρθηκε στον στρατιωτικό χαρακτήρα της οργάνωσης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Κασιδιάρης αθωώθηκε το 2018 για τις αυτοτελείς πλημμεληματικές κατηγορίες της απειλής και της εξύβρισης αστυνομικών που συνδέονταν με εκείνα τα επεισόδια.

Η αθώωση αυτή, ωστόσο, είναι διαφορετική από την καταδίκη του το 2020 για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Ένας χώρος με επανειλημμένες εκδηλώσεις της Χρυσής Αυγής

Η σχέση του συγκεκριμένου ξενοδοχείου με τις εκδηλώσεις της Χρυσής Αυγής δεν περιορίστηκε στο επεισόδιο του Νοεμβρίου 2012.

Σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Αγώνα της Κρήτης, η οργάνωση είχε χρησιμοποιήσει τον χώρο για εκδήλωση ήδη από τον Αύγουστο του 2012, ενώ ακολούθησαν η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της τον Μάρτιο του 2013 και η παρουσίαση υποψηφίου περιφερειάρχη τον Φεβρουάριο του 2014.

Η επανεμφάνιση του Κασιδιάρη στον ίδιο χώρο, δεκατέσσερα χρόνια μετά τα επεισόδια του 2012, επαναφέρει αναπόφευκτα στο προσκήνιο αυτή την ιστορία.

Παράλληλα, τίθεται το ερώτημα εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις έχει παραχωρηθεί ο χώρος για τη νέα εκδήλωση, χωρίς πάντως να προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια ή πολιτική ταύτιση της σημερινής διεύθυνσης του ξενοδοχείου με τους διοργανωτές.

Το μήνυμα των 110 φορέων

Οι οργανώσεις που υπογράφουν το ψήφισμα καλούν και άλλους συλλόγους, σωματεία και κοινωνικούς φορείς να καταδικάσουν δημόσια την προγραμματισμένη εκδήλωση.

Η παρέμβασή τους αποτυπώνει μια σαφή πολιτική θέση: η καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης δεν αποτελεί απλώς ένα δικαστικό γεγονός του παρελθόντος, αλλά παραμένει σημείο αναφοράς στη δημόσια συζήτηση για τον φασισμό και τη δημοκρατία.

Η κινητοποίηση στην Κρήτη αποκτά έτσι ιδιαίτερο συμβολισμό. Στο νησί των μαρτυρικών χωριών, των ναζιστικών αντιποίνων και της αντιστασιακής ιστορίας, η σχεδιαζόμενη εκδήλωση ενός καταδικασμένου ηγετικού στελέχους της Χρυσής Αυγής προκαλεί αντιδράσεις που διαπερνούν διαφορετικούς κοινωνικούς και επαγγελματικούς χώρους.

Από τα εργατικά σωματεία και τους εκπαιδευτικούς μέχρι τους φοιτητές, τους αγρότες και τους συλλόγους γονέων, η κοινή θέση των 110 φορέων είναι ότι η ιστορική μνήμη και η καταδίκη της ναζιστικής βίας δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως μια τυπική πολιτική διαφωνία.

Η Κυριακή στη Χερσόνησο αναμένεται, συνεπώς, να αποτελέσει ακόμη μία δοκιμασία για τη δημόσια παρουσία του Κασιδιάρη, με το εύρος των κοινωνικών αντιδράσεων να έχει ήδη μετατρέψει μια τοπική εκδήλωση σε θέμα πανελλαδικού ενδιαφέροντος.

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