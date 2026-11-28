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Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ της Κωνσταντινούπολης.

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση των δύο ανδρών από την ημέρα που ο κ. Τασούλας ανέλαβε τα καθήκοντά του ως Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, η οποία πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, έπειτα από πρόσκληση του κ. Ερντογάν, σε μια κίνηση ανταπόδοσης στην ευγενική πρωτοβουλία του Έλληνα Προέδρου, ο οποίος είχε ζητήσει τηλεφωνική επικοινωνία ενόψει της επίσκεψής του στην Κωνσταντινούπολη.

Τι συζήτησαν Τασούλας και Ερντογάν

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας διαθέτουν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης σε όλους τους τομείς και ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την προώθηση της θετικής ατζέντας μεταξύ των δύο χωρών.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan meets Greek President Konstantinos Tasoulas at Presidential Dolmabahce Office in Istanbul https://t.co/iNhsxRK0Bs pic.twitter.com/6s205l5274 — Anadolu English (@anadoluagency) November 28, 2026

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Τούρκος πρόεδρος στο ζήτημα των μειονοτήτων, τις οποίες χαρακτήρισε «κοινή κληρονομιά» των δύο χωρών, τονίζοντας τη σημασία της προσέγγισης του θέματος πρωτίστως από ανθρωπιστική σκοπιά.

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με την τουρκική προεδρία, ο Ερντογάν εξέφρασε την επιθυμία η, κατά την Άγκυρα, θετική προσέγγιση της Τουρκίας στο ζήτημα των μειονοτήτων να βρει ανταπόκριση από την ελληνική πλευρά, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια στάση θα συνέβαλλε στη θετική πορεία των διμερών σχέσεων.

President @RTErdogan met with President Constantine Tassoulas of Greece, who is paying a visit to Türkiye, at Dolmabahçe Presidential Office in Istanbul. pic.twitter.com/dhz4cO2uiR November 28, 2026

«Θάλασσα ειρήνης το Αιγαίο»

Αναφερόμενος στο Αιγαίο, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία δεν έχει κανέναν ενδοιασμό ως προς το να καταστεί το Αιγαίο «θάλασσα ειρήνης», επισημαίνοντας ότι τόσο το Αιγαίο όσο και η Ανατολική Μεσόγειος πρέπει να αποτελούν περιοχές σταθερότητας και ευημερίας.

Το παρασκήνιο της συνάντησης Τασούλα – Ερντογάν

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας πραγματοποιεί προσκυνηματική επίσκεψη στην Πόλη έπειτα από πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, με αφορμή τη θρονική εορτή του Πατριαρχείου, ανήμερα του Αγίου Ανδρέα, τη Δευτέρα (30/11). Στο ταξίδι του τον συνοδεύουν η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και οι υφυπουργοί Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και Γιάννης Λοβέρδος.

Μετά το τετ-α-τετ με τον Τούρκο πρόεδρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μεταβαίνει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπου θα τον υποδεχθεί στον αύλειο χώρο ο μητροπολίτης Αγκύρας, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Γαλατίας κ. Γρηγόριος, ενώ θα ακολουθήσει δοξολογία επί της υποδοχής του. Ακολουθεί η κατ’ ιδίαν συνάντηση του κ. Τασούλα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ενώ το βράδυ θα παρατεθεί προς τιμήν του δείπνο στο Σισμανόγλειο Μέγαρο από τον γενικό πρόξενο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, πρέσβη Κωνσταντίνο Κούτρα.

Την Κυριακή, ο Κωνσταντίνος Τασούλας θα επισκεφθεί τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, όπου θα ξεναγηθεί στις ανακαινισμένες αίθουσες διδασκαλίας στο ισόγειο, στο αμφιθέατρο και στη βιβλιοθήκη. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα εγκαινιάσει μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, στο Σισμανόγλειο Μέγαρο, την έκθεση «Η λάμψη του Φαναρίου – Θησαυροί Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης», εκδήλωση στην οποία θα απευθύνουν χαιρετισμό ο πρέσβης Κωνσταντίνος Κούτρας και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμμετάσχει σε συνάντηση με προκαθημένους των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων: τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο Β’ και τον Πατριάρχη Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ κ.κ. Θεόφιλο Γ’.

Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, ανήμερα της εορτής του Αγίου Ανδρέα, με τη συμμετοχή του Κωνσταντίνου Τασούλα στη θεία λειτουργία στο Φανάρι, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, προτού αναχωρήσει για την Αθήνα.

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