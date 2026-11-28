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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας πραγματοποιεί σήμερα προσκυνηματική επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη, ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου για τον εορτασμό της Θρονικής Εορτής του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τιμήν του προστάτου και ιδρυτού του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτόκλητου.

Κατά την διάρκεια της παραμονής του, ο κ. Τασούλας θα εγκαινιάσει στο Σισμανόγλειο την έκθεση «Η λάμψη του Φαναρίου, Θησαυροί Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης» και θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει το μεσημέρι συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σήμερα, Σάββατο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η συνοδεία του, μετά τη συνάντησή του με τον κ. Ερντογάν, θα μεταβεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπου θα το υποδεχτεί στον αύλειο χώρο ο μητροπολίτης Αγκύρας, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Γαλατίας κ. Γρηγόριος και θα ακολουθήσει στη συνέχεια δοξολογία επί της υποδοχής του.

Στις 17:00 είναι προγραμματισμένη η κατ’ ιδίαν συνάντηση του κ. Τασούλα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ενώ το βράδυ θα παρατεθεί προς τιμήν του δείπνο στο Σισμανόγελιο Μέγαρο από τον γενικό πρόξενο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, πρέσβη Κωνσταντίνο Κούτρα.

Την Κυριακή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, όπου θα ξεναγηθεί στις ανακαινισμένες αίθουσες διδασκαλίας στο ισόγειο, στη συνέχεια στο αμφιθέατρο και τέλος στη βιβλιοθήκη.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα εγκαινιάσει μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, στο Σισμανόγλειο Μέγαρο, την έκθεσης με θέμα «Η λάμψη του Φαναρίου-Θησαυροί Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης». Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο γενικός πρόξενος, πρέσβης κ. Κωνσταντίνος Κούτρας και η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Θα συμμετάσχει επίσης σε συνάντηση με προκαθήμενους των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων: Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο , Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο Β’ και Πατριάρχη Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ κ.κ. Θεόφιλο Γ’.

Τη Δευτέρα, ανήμερα της εορτής του Αγίου Ανδρέα, θρονική εορτή του Οικουμενικού Πατριαχείου, θα συμματάσχει στη θείας λειτουργία στο Φανάρι, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, προτού αναχωρήσει για την Αθήνα.

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