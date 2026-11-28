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Ηχηρό μήνυμα ότι η ΕΛΑΣ επιδιώκει την πρωτιά από την πρώτη Κυριακή, έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας από το βήμα της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος. Μετακινούμενος από την στρατηγική της δεύτερης κάλπης που είχε ακολουθήσει τους προηγούμενους μήνες (πρωτιά τη δεύτερη Κυριακή), πλέον διακήρυξε καθαρά πως στόχος της ΕΛΑΣ είναι στόχος αυτός «να ενώσουμε σε ρεύμα νίκης τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που θέλει την Πολιτική Αλλαγή» με νίκη από την πρώτη κάλπη: «Ούτε δεύτερη θέση, ούτε δεύτερη Κυριακή. Πρώτοι, από την πρώτη Κυριακή».

Οι πρόεδρος της ΕΛΑΣ σημείωσε πως «η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων θέλει την Αλλαγή» και πως «εκατομμύρια άνθρωποι που διαφωνούν σε πολλά, συμφωνούν σήμερα σε ένα: “Ως εδώ με τη διαφθορά. Με την αδικία. Με μια ζωή σε κατάσταση πολιορκίας”». Αυτόν τον κόσμο, που αναζητά ελπίδα, διέξοδο, αλλαγή, κι έχει τη δύναμη να επιβάλει τη θέλησή του, είπε, «θέλουμε και πρέπει να εμπνεύσουμε, να κινητοποιήσουμε, να ενώσουμε».

Πλήρης κάλυψη σε Χατζηγιαννάκη

Στην ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στο θέμα Χατζηγιαννάκη, τον οποίο κάλυψε πλήρως, επιτιθέμενος στην κυβέρνηση και τη ΝΔ και λέγοντας εμμέσως πλην σαφώς, πως η ιστορία με τα γραφεία απαντά και στις κατηγορίες περί αφανούς χρηματοδότησης από υποτιθέμενα συμφέροντα.

Κατά την εκτενή αναφορά του, ειδικότερα, αναγνώρισε – ειρωνικά – ότι η ΕΛΑΣ έχει «θράσος» και συγκεκριμένα «το θράσος να είναι στη θέση του Γραμματέα της όχι ένας αργόμισθος, ή ένας αργυραμοιβός της εξουσίας, αλλά ένας ελεύθερος επαγγελματίας». Κι ακόμα «το θράσος να έχει μετατρέψει κάποια γραφεία του σε… γιάφκα της ΕΛ.Α.Σ» και να στέκεται αποφασιστικά «απέναντι στα χαλκεία, που μεθοδεύουν και επιχειρούν την ηθική δολοφονία των στελεχών μας και την κατασυκοφάντηση της ΕΛ.Α.Σ». Και το θράσος «να επιμένουμε να κάνουμε πολιτική όχι με την κρατική επιχορήγηση, ούτε με κρυφούς χορηγούς, αλλά με τη συνδρομή των μελών, των στελεχών και των φίλων μας».

Σχολιάζοντας δε την εμφάνιση του σκανδάλου με τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» που πλήττει την κυβέρνηση, εν μέσω πυρών για τον Χατζηγιαννάκη, σημείωσε: «Πώς τα φέρνει η ζωή καμιά φορά. Από τα σπιτάκια ανακύκλωσης, στα γραφεία του Μίλτου, κι από κει στα κελιά της ΓΑΔΑ και στα δίχτυα του εισαγγελέα. Ένα τσιγάρο δρόμος αποδείχτηκε η διαδρομή ενός εκ των βασικών κατηγορουμένων της συκοφαντίας». «Είναι παρανομία» σχολίασε και πάλι ειρωνικά «να γίνονται συνεδριάσεις της ΕΛ.Α.Σ σε κάποια γραφεία της εταιρίας του γραμματέα της. Αλλά όχι η διασπάθιση του ευρωπαϊκού χρήματος για σπιτάκια διαφθοράς. Όχι τα πάνω από ένα δις δανεικά κι αγύριστα, εκείνων που δεν τους αφήνει να κοιμηθούν το του Μιλτιάδου τρόπαιον: Δυο δωμάτια στη Φιλελλήνων για να συνεδριάζουμε». Θα συνεχίσουμε, διεμήνυσε «να υπάρχουμε μέσα στην κοινωνία» και «να ασκούμε το δικαίωμα του συνέρχεσθαι σε χώρους που προσφέρουν τα μέλη μας και να αντλούμε τα αναγκαία οικονομικά μέσα από τα μέλη και τους φίλους μας. Όχι από αγνώστους χορηγούς».

«Η χώρα δεν αντέχει τρίτη φορά διαφθορά – Το στοίχημα της πρώτης Κυριακής»

Απαντώντας προκαταβολικά στο ερώτημα πως η ΕΛΑΣ θα γίνει κυβέρνηση ενώ σήμερα στις δημοσκοπήσεις είναι δεύτερη, σημείωσε «Με τη ψήφο του ελληνικού λαού είναι η απάντηση. Όταν τεθούν τα πραγματικά διλλήματα της κάλπης».

Όσο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, περιέγραψε την επταετή διακυβέρνησή του ως ένα «γαλάζιο» τσουνάμι «αυταρχισμού, διαφθοράς και αδικίας, παρεοκρατίας και αυθαιρεσίας» – απέναντι στο οποίο, είπε, «κανείς δεν μπορεί να μένει θεατής». Αναρωτήθηκε για ποιο λόγο ζητάει σήμερα τρίτη θητεία. «Για να την κάνει τι; Είχε δύο ολόκληρες τετραετίες. Βρήκε τα δημόσια οικονομικά στρωμένα και το χρέος ρυθμισμένο. Είχε τα διαθέσιμα που παρέλαβε και τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Σήμερα ζητά άλλα τέσσερα χρόνια από τους ίδιους ανθρώπους που πληρώνουν την ακρίβεια, που βλέπουν τα παιδιά τους να δυσκολεύονται να στεγαστούν και που περιμένουν ακόμη απαντήσεις για την κατάντια του κράτους δικαίου».

Όμως, είπε, «η χώρα δεν αντέχει τρίτη φορά διαφθορά», αντιθέτως «έχει ανάγκη την πολιτική αλλαγή». Στο σημείο αυτό επανέλαβε ότι το δίλημμα της κάλπης θα είναι «Αλλαγή ή Διαφθορά».

Αναφερόμενος στον πήχη του 25% που έχει θέσει ο πρωθυπουργός σε σχέση με την παραμονή του στην ηγεσία της ΝΔ ο Αλέξης Τσίπρας, επανέλαβε τα όσα είπε στην πρόσφατη περιοδεία του στη Δυτική Μακεδονία. Σημείωσε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωρίζει ότι για αυτοδυναμία χρειάζεται ποσοστό της τάξης του 37%» και πρόσθεσε πως η δική του εκτίμηση είναι «ότι η πραγματική του εκλογική δύναμη βρίσκεται κάτω από το 25%».

Γι’ αυτό, είπε «είναι πολύ πιο πιθανό η ΕΛΑΣ να ξεπεράσει το 25% και να πάρει την πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές, παρά ο Κυριάκος Μητσοτάκης να κερδίσει την αυτοδυναμία». Και τόνισε ότι «αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα της πρώτης Κυριακής».

Αιχμές για ΠΑΣΟΚ: Η μόνη συνεργασία που θέλει ο κόσμος είναι αυτή που θα φέρει μια άλλη κυβέρνηση

Δεν έλειψαν και οι «φωτογραφικές» αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ, αν και όχι σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους:

Σημείωσε πως η ΕΛΑΣ έχει τη φιλοδοξία να είναι«κάτι παραπάνω από ένα κόμμα», δηλαδή «μια μεγάλη παράταξη, μια συμπαράταξη όλων όσων επιζητούν πραγματική αλλαγή στη χώρα μας».

Και εξήγησε περαιτέρω: «Η συμπαράταξη όλων εκείνων που πιστεύουν ότι σήμερα υπάρχουν ξεκάθαρες και σαφείς γραμμές που μας διαχωρίζουν από την παράταξη της Συντήρησης, της Δεξιάς αλλά και της Ακροδεξιάς, που δεν βρίσκεται κάπου μακριά αλλά μέσα και πλάι στο ίδιο το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Η Συμπαράταξη όλων εκείνων που δεν προσβλέπουν σε συνεργασίες με το κόμμα του κ. Μητσοτάκη, δήθεν επειδή αυτό θα πει η κάλπη». Σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, άλλωστε «το μήνυμα της κάλπης θα είναι ξεκάθαρο»: «Η μόνη συνεργασία που επιζητεί ο προοδευτικός κόσμος είναι αυτή που θα φέρει μια άλλη κυβέρνηση στη χώρα». Κοινώς, όχι μια κυβέρνηση με πυρήνα τη ΝΔ.

Εκλογή προέδρου από το Συνέδριο – Ο οδικός χάρτης προς το Ιδρυτικό του Φλεβάρη

Σε σχέση με το επικείμενο ιδρυτικό συνέδριο ο Αλέξης Τσίπρας διαμήνυσε ότι τους επόμενους τρεις μήνες η ΕΛΑΣ οργανώνεται και ανοίγει τη συζήτηση σε κάθε γωνιά της χώρας καθώς στόχος είναι να εκφράσει την κοινωνική πλειοψηφία, «όλες τις κοινωνικές, αλλά και τις πολιτικές δυνάμεις, που επιδιώκουν την πολιτική αλλαγή και στέκονται αποφασιστικά απέναντι στη Δεξιά της διαφθοράς και της παρακμής».

Στο πλαίσιο αυτής της δουλειά ανακοίνωσε τη συγκρότηση τριών Επιτροπών:

· Την Επιτροπή Προγράμματος, που θα ετοιμάσει το σχέδιο του προγράμματος διακυβέρνησης.

· Την Επιτροπή Καταστατικού, που θα ετοιμάσει το σχέδιο για το πώς θα λειτουργεί η παράταξη.

· Και την Επιτροπή Θέσεων, που θα διαμορφώσει τις πολιτικές θέσεις του Ιδρυτικού Συνεδρίου.

Τα τρία κείμενα θα συζητηθούν και θα τεθούν προς έγκριση στο σώμα του Συνεδρίου.

Επιπλέον, σημείωσε πως το ίδιο συνέδριο θα έχει την ευθύνη να εκλέξει Κεντρική Επιτροπή και Πρόεδρο.

Τέλος, η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή θα έχει την ευθύνη για τις διαδικασίες και τις αποφάσεις σε όλη αυτή την πορεία, από τον προσυνεδριακό διάλογο μέχρι το ίδιο το Συνέδριο.

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