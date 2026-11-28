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“Η Κόστα Ρίκα αποφάσισε να εδραιώσει τις σχέσεις της με το Ισραήλ του απαρτχάιντ“, κατήγγειλε η ιταλικής εθνικότητας, ανεξάρτητη εισηγήτρια διορισμένη από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε υπόκειται σε κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με τις επικρίσεις της για τη μεταχείριση που επιφυλάσσει το Ισραήλ στους Παλαιστίνιους, ενώ περιλαμβάνεται σε διεθνή μαύρη λίστα που την εμποδίζει να χρησιμοποιεί αμερικανικές πιστωτικές κάρτες ή να διενεργεί πολλές τραπεζικές συναλλαγές.

Η πρόεδρος της Κόστα Ρίκα, Λάουρα Φερνάντες είναι στενή σύμμαχος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά της, τον Μάιο, άρχισε επίσης μια προσέγγιση με το Ισραήλ.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι ζήτησε “κατ΄επανάληψη” από τις αρχές της Κόστα Ρίκα να διευκολύνουν την είσοδό της στη χώρα.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Κόστα Ρίκα διέταξε την Παρασκευή τη μεταφορά της σε ξενοδοχείο και στη συνέχεια την αναχώρησή της σήμερα για το Μεξικό, όπου επρόκειτο να μεταβεί μετά τη διαμονή της στο Σαν Χοσέ.

Η Αλμπανέζε είχε αρνηθεί αρχικά να αναχωρήσει για τη Γαλλία, χώρα από την οποία είχε φθάσει στη Κόστα Ρίκα προτού της αρνηθεί η είσοδος στη χώρα.

Δήλωσε “σοκαρισμένη” στον λογαριασμό της στο X. “Το Συνταγματικό Δικαστήριο διέταξε να με αφήσουν να βγω για να πάω στο ξενοδοχείο και να ξεκουραστώ, και η αστυνομία μετανάστευσης δεν με αφήνει να φύγω. Είμαι κρατούμενη; ΒΟΗΘΕΙΑ”, είχε γράψει προτού εξηγήσει σήμερα ότι βρισκόταν τελικά “εκτός αεροδρομίου” όμως δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά για την πτήση της και τον προορισμό της.

Το βράδυ της Πέμπτης, ο Ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ Ντάνι Ντάνον είχε χαιρετίσει το μέτρο της Κόστα Ρίκα, εκτιμώντας πως “αυτοί που εκμεταλλεύονται την εντολή που τους έχει δώσει ο ΟΗΕ για να διασπείρουν αισχρή προπαγάνδα, να νομιμοποιούν τρομοκρατικές οργανώσεις (…) αξίζουν να αντιμετωπίζουν συνέπειες”.

Περισσότεροι από 74.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τον ισραηλινό στρατό από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, που πυροδοτήθηκε σε αντίδραση για τις επιθέσεις της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ που προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 1.200 ανθρώπων.

Νωρίτερα την Παρασκευή, ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ εξέφρασε “έντονη ανησυχία” για την άρνηση να επιτραπεί η είσοδος στην Κόστα Ρίκα της Φραντσέσκα Αλμπανέζε καλώντας τις αρχές “να επανεξετάσουν την απόφαση αυτή επειγόντως και να της επιτρέψουν την είσοδο στη χώρα”.

Ανησυχία που συμμερίζεται η Επιτροπή ειδικών του ΟΗΕ, που εκτίμησε σε ανακοίνωση την οποία εξέδωσε ότι οι κατηγορίες της Κόστα Ρίκα “εγγράφονται σε ένα ευρύτερο και ανησυχητικό σχήμα δυσφήμησης, κυρώσεων και εκφοβισμού” εναντίον αυτής της ανεξάρτητης ειδικού.

Απονέμοντας τη διάκριση στην Αλμπανέζε την Παρασκευή, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου της Κόστα Ρίκα Κάρλος Αράγια μίλησε για “μια σκοτεινή μέρα”. “Θα μπορέσουν να εμποδίσουν τη φυσική παρουσία της, αλλά δεν θα μπορέσουν να εμποδίσουν (…) τη μάχη της για ανθρώπινη αξιοπρέπεια”, είπε.

Η αντιπολίτευση και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών καταγγέλλουν παρέκκλιση προς τον αυταρχισμό και αύξηση της βίας υπό τις δύο τελευταίες κυβερνήσεις της Κόστα Ρίκα, μια χώρα που θεωρούνταν επί χρόνια μία από τις πιο σταθερές και ασφαλείς χώρες στη Λατινική Αμερική.

Το περιστατικό σημειώνεται την ώρα που η πρώην αντιπρόεδρος της Κόστα Ρίκα Ρεμπέκα Γκρίνσπαν διεκδικεί το αξίωμα του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ.

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