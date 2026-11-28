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Μετά από 8,5 χρόνια ξεκίνησαν οι εργασίες για να κλείσει η μεγάλη τρύπα στην εγκιβωτισμένη κοίτη του Ιλισού ποταμού στην Καλλιθέα.

Σε εικόνες που έφερε στο φως της δημοσιότητας η εκπομπή «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ διακρίνονται συνεργεία να πραγματοποιούν εκτεταμένες εργασίες στο σημείο, όπου η τρύπα είχε «καταπιεί» τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα τον Μάιο του 2018.

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