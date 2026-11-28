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Στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου χρειάστηκε να μεταφερθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας ένα 9χρονο κοριτσάκι καθώς φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, η ανήλικη διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ιδιωτικό μέσο και εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Για την υπόθεση συνελήφθη η 30χρονη μητέρα της, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το κοριτσάκι κατανάλωσε αλκοόλ παραμένουν υπό διερεύνηση.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

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