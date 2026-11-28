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Άγνωστες, βαθιά ανθρώπινες πτυχές από τη ζωή του Αριστοτέλη Ωνάση έφερε στο φως η επί χρόνια στενή συνεργάτιδα και γραμματέας του, Κική Φερούδη-Μουτσάτσου, μιλώντας στην εκπομπή For You του ΑΝΤ1.

Η γυναίκα που βρέθηκε δίπλα στον Έλληνα μεγιστάνα από την ηλικία των 17,5 ετών, περιέγραψε τις μεγάλες στιγμές, τους θυελλώδεις έρωτες, αλλά και τις οικογενειακές τραγωδίες που σημάδεψαν ανεξίτηλα τον άνθρωπο πίσω από τον θρύλο.

«Μια ζωή Ωνάσης, μια ζωή που δύσκολα θα τη ζούσε κάποιος άλλος. Στη ζωή του μπήκα στα 17,5. Ήταν πολύ δύσκολος άνθρωπος, αλλά σου άφηνε περιθώριο να τον γνωρίσεις, να τον μάθεις. Δεν ήταν απόμακρος, ήταν φυσιογνωμιστής. Αν δεν του άρεσες, δεν πα να ’χες όλα τα διπλώματα του κόσμου, αν δεν είχε αυτό που ήθελε στο πρόσωπό σου, τελείωνες. Δεν ήταν μόνο ο εργοδότης μου, η δουλειά μου, ήμουν μέλος της οικογένειας», ανέφερε.

Η αδυναμία στα παιδιά του

Όπως αποκάλυψε η Κική Φερούδη-Μουτσάτσου, πίσω από την εικόνα αυτή, κρυβόταν ένας πατέρας με ιδιαίτερες ευαισθησίες, ο οποίος, ωστόσο, δεν εξέφραζε πάντοτε με τον αναμενόμενο τρόπο τα συναισθήματά του.

«Τα παιδιά του ήταν το πιο τρωτό του σημείο. Αντιδρούσε και πολύ περίεργα. Είχε κάνει η Χριστίνα μια απόπειρα και τον περίμενα… Πώς να του το πω; Με το που μπαίνει μέσα, του λέω “έχω κάτι να σας πω” και γυρίζει και μου λέει “άσ’ τη να πάει στον διάολο”. Το είχε μάθει και αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο».

«Ήταν πολύ δύσκολο παιδί. Νόμιζε ότι ο πατέρας της δεν της προσέφερε αγάπη. Δεν μπορούσε να καταλάβει ότι δεν ήταν ότι δεν την αγαπούσε, αλλά ήταν αυτός ο κολοσσός, ο πολυάσχολος», πρόσθεσε για τη σχέση της Χριστίνας Ωνάση με τον πατέρα της.

Οι δραματικές ώρες μετά το δυστύχημα του Αλέξανδρου

Συγκλονιστική ήταν η περιγραφή της για τις δραματικές ώρες που ακολούθησαν το αεροπορικό δυστύχημα του Αλέξανδρου Ωνάση. Η ίδια θυμήθηκε τη στιγμή που ο μεγιστάνας κλήθηκε να αποδεχτεί ότι δεν υπήρχε πλέον ελπίδα για τον γιο του.

«Όταν τον είδα στο ΚΑΤ, λιποθύμησα. Όταν πήρε ο Ωνάσης να τραβήξει τα καλώδια από το παιδί του, ήταν δίπλα μου. Τρεις μέρες τον κρατούσαν διασωληνωμένο και μου λέει “πάρε μου τον γιατρό στο ΚΑΤ”. Και τον παίρνω και ακούω τον Ωνάση: “Γιατρέ, πιστεύετε ότι υπάρχει κάποια ελπίδα για τον γιο μου; Τότε τράβα τα καλώδια και άσε τον να ηρεμήσει”».

Η απώλεια του Αλέξανδρου, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, σηματοδότησε την κατάρρευση του άλλοτε κραταιού επιχειρηματία, ο οποίος δεν κατάφερε ποτέ να συμφιλιωθεί με τον θάνατο του παιδιού του.

«Με αγάπη, αυτό ήταν. Έσπασε, κρύφτηκε. Είχαν ασπρίσει τα μαλλιά του μέσα σε 40 ημέρες. Σταμάτησε να ενδιαφέρεται για τον εαυτό του. Δεν ήθελε να πιστέψει ότι έχασε τον Αλέξανδρο. Όταν καθόταν να φάει, ζητούσε πάντα να του βάζουν δίπλα του ένα άδειο πιάτο, σαν να καθόταν ο Αλέξανδρος. Πήγαινε στον τάφο και μιλούσε μαζί του με ένα ποτηράκι κρασί».

«Η Χριστίνα δεν αυτοκτόνησε»

Η Κική Φερούδη-Μουτσάτσου αναφέρθηκε και στον θάνατο της Χριστίνας Ωνάση, εκφράζοντας τη δική της πεποίθηση για τις συνθήκες υπό τις οποίες έφυγε από τη ζωή.

«Η Χριστίνα δεν αυτοκτόνησε. Η Χριστίνα περνούσε την ωραιότερη περίοδο της ζωής της. Ήταν αρραβωνιασμένη με τον Χόρχε και ερωτευμένη και τον περίμενε εκεί που ήταν και περίμενε και το κοριτσάκι της. Ήταν η μοναδική βραδιά που έλειπε η οικονόμος από δίπλα της, ανεξήγητα όμως».

Η μεγάλη αγάπη για τη Μαρία Κάλλας, η Τζάκι και η απομάκρυνση της Αθηνάς Ωνάση από την Ελλάδα

Ξεχωριστό κεφάλαιο στην αφήγησή της αποτέλεσε η ερωτική ζωή του Αριστοτέλη Ωνάση και ειδικότερα η σχέση του με τη Μαρία Κάλλας, την οποία χαρακτήρισε τη μεγαλύτερη αγάπη της ζωής του.

«Ο Ωνάσης λάτρευε τις γυναίκες. Η Μαρία Κάλλας και ο Ωνάσης πίστευαν ότι ήταν φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλο. Η Τζάκι ήταν το θηλυκό, ήταν η γυναίκα που ήθελε να εξασφαλίσει τον εαυτό της και τα παιδιά της. Η μεγάλη αγάπη της ζωής του ήταν η Κάλλας. Την πρώτη εβδομάδα του γάμου του κάθε βράδυ πήγαινε στην Κάλλας».

Μάλιστα, αποκάλυψε και τον δικό της ρόλο στις συναντήσεις της σπουδαίας υψιφώνου με τον Έλληνα κροίσο κατά τη νοσηλεία του, αλλά και στον τελευταίο αποχαιρετισμό της στον Σκορπιό.

«Στην κηδεία δεν ήταν η Κάλλας. Εγώ τη βοήθησα προκειμένου να μπορέσει να τον αποχαιρετήσει στον Σκορπιό και την ειδοποιούσα όταν δεν ήταν στο νοσοκομείο η Τζάκι και η Χριστίνα, να πάει να τον δει».

Τέλος, η πρώην γραμματέας του Αριστοτέλη Ωνάση αναφέρθηκε στη μοναδική εγγονή του, Αθηνά Ωνάση, διατυπώνοντας τη δική της άποψη για τους λόγους που την οδήγησαν να αποστασιοποιηθεί από τις ελληνικές της ρίζες.

«Την Αθηνά την έκαναν να επιλέξει να μείνει μακριά από την Ελλάδα και από το όνομα Ωνάση. Ο Τιερί ήθελε την Αθηνά να την έχει απομονωμένη από την Ελλάδα. Η Αθηνά δεν ξέρει την οικογένειά της».

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