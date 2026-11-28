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Περισσότερες λεπτομέρειες για τον γάμο της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη μοιράστηκε η Φαίη Σκορδά, μέσα από την εκπομπή «For You» του ΑΝΤ1, σήμερα (28/11) το πρωί.

Η κουβέντα ξεκίνησε με αφορμή τις δηλώσεις της Ζενεβιέβ Μαζαρί για τον γάμο της Ηλιάνας Παπαγεωργίου. Οι συνεργάτες της Φαίης Σκορδά βρήκαν την ευκαιρία να τη ρωτήσουν για τα δικά της σχέδια, με τον Άρη Καβατζίκη να θέτει το ερώτημα για το πότε σκοπεύει να παντρευτεί.

Η παρουσιάστρια εξήγησε πως δεν έχει μπει ακόμη στη διαδικασία της οργάνωσης, καθώς θεωρεί ότι δεν θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να διευθετήσει τις λεπτομέρειες. Όπως είπε, η επιλογή του νυφικού θα είναι το πιο εύκολο κομμάτι.

«Καλά, αυτό είναι το μόνο εύκολο (το νυφικό). Σε τρία λεπτά εγώ θα το βρω το νυφικό μου. Σε εμάς δεν έχει ξεκινήσει, δεν έχω ξεκινήσει τη διαδικασία, αλλά επειδή είμαι πολύ οργανωτική, θέλω δύο εβδομάδες. Θέλω είκοσι μέρες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η συζήτηση έγινε πιο συγκεκριμένη, όταν η Δέσποινα Τσόκου αποκάλυψε πως ο δικός της γάμος θα γίνει τον Ιούλιο.

Η Φαίη Σκορδά διευκρίνισε ότι η δική της επιθυμία είναι να παντρευτεί νωρίτερα, πριν από την έναρξη του συγκεκριμένου μήνα.

«Όχι, εγώ νωρίτερα φαντάζομαι, πριν από τον Ιούλιο», είπε, ενώ επιβεβαίωσε πως το διάστημα που σκέφτεται είναι μετά το Πάσχα και πριν από τον Ιούλιο, απαντώντας στην ερώτηση του Άρη Καβατζίκη: «Ναι, κάπου εκεί το βλέπω».

Η Φαίη Σκορδά ετοιμάζεται να παντρευτεί τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Αθανασιάδη, με τον οποίο βρίσκεται σε σχέση τα τελευταία πέντε χρόνια.

Οι δυο τους κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, ωστόσο η παρουσιάστρια έχει αρχίσει το τελευταίο διάστημα να μοιράζεται περισσότερες πληροφορίες για τη σχέση τους.

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