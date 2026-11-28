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Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 97 τραυματίσθηκαν σήμερα από έκρηξη που οφείλεται σε ατύχημα και σημειώθηκε κοντά σε σχολείο του Ασανταμπάντ, στο ανατολικό Αφγανιστάν, δήλωσε επαρχιακός αξιωματούχος.

«Η έκρηξη σημειώθηκε μέσα σε μια κατοικία κοντά στο σχολείο Σαγκάι», όπου βρίσκονταν εκρηκτικές ύλες που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή μιας οδού ανάμεσα στις επαρχίες Κουνάρ και Νουριστάν, διευκρίνισε ο Σάμι-ουλ-Χακ Χακ Μπαγιάν, επικεφαλής της διεύθυνσης Ενημέρωσης και Πολιτισμού της επαρχίας Κουνάρ.

Ο αφγανός κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε από την πλευρά του λόγο για 7 νεκρούς μαθητές και 99 τραυματίες, διευκρινίζοντας ότι η έκρηξη σημειώθηκε στην περιοχή Αντιρσίρ της επαρχίας Κουνάρ σε αποθήκη όπου φυλάσσονταν εκρηκτικά τα οποία ανήκαν σε μεταλλευτικές εταιρείες. Οι ακριβείς συνθήκες της έκρηξης δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές.

Επτά πτώματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της επαρχίας και 97 τραυματίες έλαβαν ιατρική φροντίδα, διευκρίνισε ο επαρχιακός αξιωματούχος της Κουνάρ. Ορισμένοι μπόρεσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους ενώ άλλοι εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Ο αξιωματούχος δήλωσε πως ο απολογισμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί.

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