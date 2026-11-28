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Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινόμενων που εκδόθηκε την Παρασκευή 27-11-2026 με α.α. 10/2026, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ και λαμβάνει την ονομασία ΑΡΓΟΣ.

Πιο συγκεκριμένα,

Σήμερα Σάββατο (28-11-2026) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στη δυτική Πελοπόννησο (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Από το βράδυ σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας (ν. Πιερίας, ν. Χαλκιδικής) καθώς και στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας, ν. Μαγνησίας) (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Κυριακή (29-11-2026)

α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας, ν. Μαγνησίας), τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά (ν. Αττικής, ν. Βοιωτίας, ν. Φθιώτιδας), την Εύβοια και βαθμιαία και στην ανατολική και τη νότια Πελοπόννησο (ν. Κορινθίας, ν. Αργολίδας, ν. Αρκαδίας στα ανατολικά, ν. Λακωνίας) (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 και στο Αιγαίο τοπικά 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας και πρόσκαιρα σε περιοχές της βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Τη Δευτέρα (30-11-2026)

α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Θα συνεχιστούν οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο 8 με 9 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).

Σε κόκκινο συναγερμό τα Ιόνια Νησιά – Πλημμύρισε ξανά το ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας, προβλήματα και στο οδικό δίκτυο

Προβλήματα προκαλεί στην Κέρκυρα η έντονη και παρατεταμένη βροχόπτωση που «σφυροκοπά» το νησί από την Παρασκευή, με την κακοκαιρία να έχει προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα, δυσκολίες στις μετακινήσεις και κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για τα Ιόνια Νησιά, προειδοποιώντας για ισχυρές καταιγίδες, μεγάλα ύψη βροχής, κίνδυνο πλημμυρών και ισχυρούς ανέμους, με τα επικίνδυνα φαινόμενα να αναμένεται να διατηρηθούν έως τα μεσάνυχτα.

Η Πολιτική Προστασία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς και τη διέλευση από δρόμους όπου συγκεντρώνονται μεγάλες ποσότητες νερού.

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο και απεγκλωβισμοί

Στην Κέρκυρα, προβλήματα καταγράφηκαν στο οδικό δίκτυο, κυρίως στο βόρειο αλλά και στο νότιο τμήμα του νησιού, εξαιτίας της συσσώρευσης υδάτων από την έντονη βροχόπτωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ στη νότια Κέρκυρα, η Πυροσβεστική κλήθηκε να αντιμετωπίσει επτά περιστατικά άντλησης υδάτων, ενώ χρειάστηκε να επέμβει σε τέσσερα από αυτά.

Παράλληλα, οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό τεσσάρων ατόμων, από δύο ΙΧ αυτοκίνητα, τα οποία ακινητοποιήθηκαν όταν έπεσαν σε χαντάκι που είχε καλυφθεί από τα νερά της βροχής.

Ανησυχία για την άνοδο της στάθμης του ποταμού της Λευκίμμης

Ιδιαίτερα ανησυχητική ήταν η εικόνα στη Λευκίμμη, στη νότια Κέρκυρα, όπου η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να ανέβει επικίνδυνα η στάθμη του ποταμού.

Ο όγκος του νερού έφτασε σχεδόν στο ύψος του δρόμου και του κρηπιδώματος, ενώ η ροή ήταν ιδιαίτερα ορμητική. Η κατάσταση προκάλεσε ανησυχία για την ασφάλεια των σκαφών, αλλά και των κατοικιών που βρίσκονται κοντά στις όχθες του ποταμού.

Πλημμύρισε ξανά το ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας

Την ίδια ώρα, η ισχυρή βροχόπτωση, που κατά διαστήματα συνοδεύτηκε από καταιγίδες, προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα και στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Κέρκυρας.

Για ακόμη μία φορά, η περιοχή του Λιστόν βρέθηκε αντιμέτωπη με συσσώρευση υδάτων. Δρόμοι και πεζοδρόμια μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ νερά κάλυψαν τμήματα της πλατείας, δυσχεραίνοντας σημαντικά την κυκλοφορία των πεζών.

Θεσπρωτία: Πλημμύρισαν Σύβοτα και Πλαταριά – Κατολισθήσεις και απεγκλωβισμοί

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν αργά το βράδυ της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου την ευρύτερη περιοχή της Θεσπρωτίας. Τα Σύβοτα και η Πλαταριά βρέθηκαν στο επίκεντρο των πλημμυρικών φαινομένων, ενώ κατολισθήσεις σημειώθηκαν στην περιοχή των Φιλιατών.

Η έντονη βροχόπτωση διήρκεσε περισσότερο από τρεις ώρες, μετατρέποντας τους δρόμους σε χειμάρρους. Μεγάλοι όγκοι φερτών υλικών, χωμάτων και πετρών κατέβηκαν από το βουνό με ορμή, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα και ζημιές.

Ενδεικτικό της έντασης των φαινομένων είναι ότι η Πυροσβεστική δέχθηκε 150 κλήσεις και χρειάστηκε να επέμβει σε τουλάχιστον 10 περιπτώσεις για την άντληση υδάτων. Παράλληλα, τρεις ηλικιωμένοι απομακρύνθηκαν από τις κατοικίες τους και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία.

Στην Ηγουμενίτσα πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα, ενώ το πρωί της Παρασκευής κάτοικοι προσπαθούσαν να απομακρύνουν τα νερά και τις λάσπες με φτυάρια και κουβάδες. Πυροσβεστικές δυνάμεις, η Πολιτική Προστασία και μηχανήματα του δήμου επιχειρούσαν για τον καθαρισμό και τη διατήρηση της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο.

Η δημοτική Αρχή ζήτησε να κηρυχθεί ο Δήμος Ηγουμενίτσας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ η καταγραφή των ζημιών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μεσολόγγι: Μήνυμα 112 για περιορισμό των μετακινήσεων

Η κακοκαιρία έπληξε και την Αιτωλοακαρνανία, με ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα σε περιοχές του Μεσολογγίου, του Λεσσινίου και του Αιτωλικού.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ολοκληρώθηκε η παροχή βοήθειας σε δύο άνδρες που εγκλωβίστηκαν μέσα σε αυτοκίνητο στην περιοχή Νεοχώρι Μεσολογγίου, εξαιτίας της συσσώρευσης υδάτων στο οδόστρωμα. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι προσέγγισαν τους δύο άνδρες και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

Λόγω των έντονων φαινομένων, στις 14:45 της Παρασκευής εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για τον Δήμο Μεσολογγίου, με σύσταση προς τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

«Λόγω έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή του δήμου Μεσολογγίου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες», ανέφερε το μήνυμα.

Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις προς τους πολίτες, καλώντας τους να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι δήμοι έχουν ενημερωθεί ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Παράλληλα, το Πυροσβεστικό Σώμα διατηρεί σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση πλημμυρών, με τις υπηρεσίες στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Ειδικότερα, οι πολίτες καλούνται:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα που ενδέχεται να παρασυρθούν από τους ισχυρούς ανέμους και να προκαλέσουν ζημιές ή τραυματισμούς.

Να ελέγξουν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα.

Να μην επιχειρούν να διασχίσουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια της βροχόπτωσης αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της.

Να αποφεύγουν υπαίθριες εργασίες και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια καταιγίδων.

Σε περίπτωση χαλαζόπτωσης, να καταφεύγουν σε κτίριο ή αυτοκίνητο και να παραμένουν σε ασφαλές σημείο μέχρι να περάσει η καταιγίδα.

Να αποφεύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, αναρτημένες πινακίδες και μπαλκόνια από όπου μπορεί να αποκολληθούν αντικείμενα.

Να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, όπως η Τροχαία.



Περισσότερα σε λίγο…