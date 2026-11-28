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Προβλήματα προκαλεί στην Κέρκυρα η έντονη και παρατεταμένη βροχόπτωση που «σφυροκοπά» το νησί από την Παρασκευή, με την κακοκαιρία να έχει προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα, δυσκολίες στις μετακινήσεις και κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για τα Ιόνια Νησιά, προειδοποιώντας για ισχυρές καταιγίδες, μεγάλα ύψη βροχής, κίνδυνο πλημμυρών και ισχυρούς ανέμους, με τα επικίνδυνα φαινόμενα να αναμένεται να διατηρηθούν έως τα μεσάνυχτα.

Η Πολιτική Προστασία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς και τη διέλευση από δρόμους όπου συγκεντρώνονται μεγάλες ποσότητες νερού.

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο και απεγκλωβισμοί

Στην Κέρκυρα, προβλήματα καταγράφηκαν στο οδικό δίκτυο, κυρίως στο βόρειο αλλά και στο νότιο τμήμα του νησιού, εξαιτίας της συσσώρευσης υδάτων από την έντονη βροχόπτωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ στη νότια Κέρκυρα, η Πυροσβεστική κλήθηκε να αντιμετωπίσει επτά περιστατικά άντλησης υδάτων, ενώ χρειάστηκε να επέμβει σε τέσσερα από αυτά.

Παράλληλα, οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό τεσσάρων ατόμων, από δύο ΙΧ αυτοκίνητα, τα οποία ακινητοποιήθηκαν όταν έπεσαν σε χαντάκι που είχε καλυφθεί από τα νερά της βροχής.

Ανησυχία για την άνοδο της στάθμης του ποταμού της Λευκίμμης

Ιδιαίτερα ανησυχητική ήταν η εικόνα στη Λευκίμμη, στη νότια Κέρκυρα, όπου η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να ανέβει επικίνδυνα η στάθμη του ποταμού.

Ο όγκος του νερού έφτασε σχεδόν στο ύψος του δρόμου και του κρηπιδώματος, ενώ η ροή ήταν ιδιαίτερα ορμητική. Η κατάσταση προκάλεσε ανησυχία για την ασφάλεια των σκαφών, αλλά και των κατοικιών που βρίσκονται κοντά στις όχθες του ποταμού.

Πλημμύρισε ξανά το ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας

Την ίδια ώρα, η ισχυρή βροχόπτωση, που κατά διαστήματα συνοδεύτηκε από καταιγίδες, προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα και στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Κέρκυρας.

Για ακόμη μία φορά, η περιοχή του Λιστόν βρέθηκε αντιμέτωπη με συσσώρευση υδάτων. Δρόμοι και πεζοδρόμια μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ νερά κάλυψαν τμήματα της πλατείας, δυσχεραίνοντας σημαντικά την κυκλοφορία των πεζών.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες, με τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή και να απευθύνουν έκκληση για αυξημένη προσοχή, καθώς παραμένει υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.

Έρχονται θυελλώδεις βοριάδες έως 10 μποφόρ

Το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναβαθμίστηκε σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, με το Σαββατοκύριακο να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμο.

Ιδιαίτερα δύσκολη αναμένεται να είναι η κατάσταση στη δυτική Ελλάδα, όπου έχουν ήδη καταγραφεί σημαντικά ύψη βροχής, με αποτέλεσμα τα εδάφη να έχουν κορεστεί.

Στην Κέρκυρα έχουν καταγραφεί περισσότερα από 120 χιλιοστά βροχής, ενώ μέχρι το τέλος της κακοκαιρίας εκτιμάται ότι στη δυτική χώρα το συνολικό ύψος βροχής θα προσεγγίσει ή θα ξεπεράσει τα 300 χιλιοστά.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται το Σάββατο:

Στο Ιόνιο

Στην Ήπειρο

Στη δυτική Στερεά Ελλάδα

Στη δυτική Πελοπόννησο

Στο βορειοανατολικό Αιγαίο

Στη Μακεδονία, με έμφαση στη Χαλκιδική

Στην ανατολική Θεσσαλία

Από το βράδυ του Σαββάτου τα φαινόμενα θα ενταθούν σημαντικά στη Χαλκιδική και στην ανατολική Θεσσαλία, ενώ παραμένει αυξημένος ο κίνδυνος πλημμυρικών επεισοδίων.

Πότε θα επηρεαστεί η Αττική



Στην Αττική, οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένονται από το απόγευμα του Σαββάτου.

Την Κυριακή, θα σημειωθεί σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, ενώ τα πρώτα χιόνια αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους στην Πάρνηθα. Τη Δευτέρα, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα δεν προβλέπεται να ξεπεράσει τους 8 βαθμούς Κελσίου.

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