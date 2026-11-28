Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αισιόδοξοι είναι στην Κουμουνδούρου καθώς βλέπουν ανοδική τάση στις δημοσκοπήσεις, που τους επιτρέπει να προσδοκούν ότι αυτή θα συνεχιστεί και τα ποσοστά θα βελτιωθούν το επόμενο διάστημα.

Οι επιτελείς του κόμματος έχοντας βάλει κάτω τις τελευταίες μετρήσεις παρατηρούν, όπως λένε, σταθερή ανοδική τάση στους μηνιαίους μέσους όρους των ερευνών, για τον ΣΥΡΙΖΑ πάντα, από τον Ιούλιο έως τον Νοέμβριο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους, ο μέσος όρος των ποσοστών του κόμματος στην εκτίμηση ψήφου διαμορφώθηκε στο 1,4% τον Ιούλιο, στο 1,8% τον Σεπτέμβριο, στο 2% τον Οκτώβριο και στο 2,1% τον Νοέμβριο. Πρόκειται για αύξηση του μέσου δημοσκοπικού ποσοστού κατά περίπου 50% μέσα σε τέσσερις μήνες.

Επιπλέον, ενδεικτικές της ανοδικής τάσης θεωρούν τις επιμέρους καταγραφές της Interview, από το 0,7% στο 2,2%, της Pulse, από το 2% στο 3%, και της Marc, από το 1,3% στο 1,4%.

Παρά τα χαμηλά ποσοστά, λένε, η διαδοχική βελτίωση των μηνιαίων μέσων όρων αποτυπώνει μια τάση ανάκαμψης, η διάρκεια και η δυναμική της οποίας μένει να επιβεβαιωθούν στις επόμενες μετρήσεις.

Διαβάστε επίσης:

Μήνυμα Πέτσα σε Μαξίμου: «Πρόεδρε, πάτα το, να κάνουμε εκλογές να τελειώσουμε»

Προβληματική η επιχειρηματολογία του Λιάκου

Έχουν ζόρια σε Μαξίμου και Πειραιώς με τις περιοδείες Σαμαρά