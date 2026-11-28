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Ξεκάθαρα έθεσε τον εκλογικό στόχο της νίκης και ακριβέστερα της «πρωτιάς» από την πρώτη Κυριακή ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας, στην ομιλία του στη 2η Σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος.

Όπως είπε, στόχος της ΕΛΑΣ εν όψει των επερχόμενων εκλογών, «δεν είναι άλλος, από το να ενώσουμε σε ρεύμα νίκης τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που θέλει την Πολιτική Αλλαγή». Κάνοντας σαφές ότι αυτό που εννοεί είναι η νίκη από την πρώτη κάλπη: «Νίκης, συντρόφισσες και σύντροφοι! Καλά ακούσατε. Ούτε δεύτερη θέση, ούτε δεύτερη Κυριακή. Πρώτοι, από την πρώτη Κυριακή. Γιατί η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων θέλει την Αλλαγή».

»Πιο πιθανό η ΕΛ.Α.Σ. να πάρει την πρώτη θέση στις εκλογές παρά ο Μητσοτάκης αυτοδυναμία. Η χώρα δεν αντέχει τρίτη φορά διαφθορά, χρειάζεται πολιτική αλλαγή Δύο Ελλάδες: Η Ελλάδα που πληρώνει και η Ελλάδα που εισπράττει. Από τον φόβο που καθηλώνει στην ελπίδα που εξισώνει. Με την Ελλάδα το δίκιο και την αλλαγή», πρόσθεσε.

Αναλυτικά:

«Η διαδρομή της συκοφαντίας: Από τα σπιτάκια ανακύκλωσης στα γραφεία του Μίλτου ένα τσιγάρο δρόμος. Έχουμε το θράσος να στεκόμαστε απέναντι σε όσους μεθοδεύουν ηθική δολοφονία μας. Στεκόμαστε απέναντι στα χαλκεία που επιχειρούν την ηθική δολοφονία στελεχών μας και την κατασυκόφαντηση της ΕΛ.Α.Σ. Ζούμε με μισθούς Κοζάνης και με τιμές Λοζάνης. Η κατοικία είναι κοινωνικό αγαθό και όχι περιουσία των ξένων funds», συνέχισε ο πρώην πρωθυπουργός.

«Με το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης στηρίζουμε τις παραγωγικές επενδύσεις και αξιοποιούμε τις δυνατότητες της Περιφέρειας. Μείωση ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής Το αόρατο Μνημόνιο Μητσοτάκη το πληρώνουν οι πολλοί. Ξεκινάμε την πορεία για το Ιδρυτικό μας Συνέδριο του Φεβρουαρίου για μια ισχυρή παράταξη και κίνημα. Και οι ανισότητες που όλα αυτά γεννούν έχουν δημιουργήσει ένα επικίνδυνο ρήγμα στην κοινωνία. Απέναντι σε αυτό το τσουνάμι κανείς και καμιά δεν μπορεί να μένει θεατής. Γιατί αν δεν το σταματήσουμε, οι ζημιές θα είναι ανεπανόρθωτες για τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας. Για το αύριο της πατρίδας. Αυτό το αύριο της πατρίδας ήταν ο οδηγός μας τον περασμένο Μάη. Αυτό το “δεν πάει άλλο!”. Που ακούγεται από στόμα σε στόμα, στις παρέες, στα σπίτια, στις πλατείες, στις γειτονιές. Ήταν και είναι το κίνητρό μας. Να βγούμε ξανά μπροστά! Για τη ζωή μας! Για τα παιδιά μας! Για την πατρίδα! Έτσι λοιπόν πριν από έξι μήνες ξεκινήσαμε όλες και όλοι μαζί το νέο ταξίδι της μάχης, της αντίστασης, της αλλαγής. Με την ΕΛ.Α.Σ Για την Ελλάδα! Το δίκιο και την αλλαγή», επισήμανε.

Κάνοντας τον απολογισμό του έως σήμερα, ο πρόεδρος της ΕΛ.ΑΣ. σημείωσε: «Σήμερα λοιπόν, έξι μήνες μετά, σας ζητώ να σταθούμε λίγο και να σκεφτούμε τι καταφέραμε ως εδώ. Να μετρήσουμε τα βήματα που κάναμε και τα βήματα που έχουμε μπροστά μας. Σε έξι μήνες καλύψαμε το κενό προοδευτικής διεξόδου σε ένα βαλτωμένο πολιτικό σύστημα. Αναδιατάξαμε τους πολιτικούς συσχετισμούς. Συσπειρώσαμε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, κοινωνικές δυνάμεις, άτομα και συλλογικότητες.

Με τη συλλογική μας δράση αναδείξαμε νέα πρόσωπα, που μπορεί να μη διαθέτουν -και δεν θέλουμε να αποκτήσουν- τα «προσόντα» των επαγγελματιών της εξουσίας, αλλά διαθέτουν κοινωνικές αναφορές, φρέσκο και συγκροτημένο λόγο, απόσταση από την αλαζονεία των γνωστών ιδιοκτητών της αλήθειας και της χώρας. Ανοίξαμε το σφραγισμένο παράθυρο της ελπίδας για να ξαναμπεί φρέσκος αέρας στα ελληνικά νοικοκυριά που ασφυκτιούν από την εξουθενωτική ακρίβεια, την παγωνιά των λογαριασμών του ρεύματος, τη βία των servicers, το καρτέλ των τραπεζών, την παράδοση του κοινωνικού κράτους σε ξένους και εγχώριους κερδοσκόπους. Αναδείξαμε το πρόβλημα της διαφθοράς, όχι μόνο ως ηθικό ζήτημα, αλλά και ως οικονομικό πρόβλημα. Γιατί το κόστος της διαφθοράς το βλέπουμε στο ράφι, στο λογαριασμό της ΔΕΗ, στα τραπεζικά μας δάνεια».

Η μάχη των εκλογών και ο ορίζοντας

Στην ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε το σήμα για την έναρξη της εκλογικής προετοιμασίας του κόμματος ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών.

«Τώρα είναι η ώρα να σχεδιάσουμε τα επόμενα βήματα με πρώτο σταθμό τη μάχη των εκλογών. Αλλά με ορίζοντα μια άλλη Ελλάδα. Γιατί το δικό μας όραμα και σχέδιο δεν εξαντλείται στο σήμερα. Πατάει γερά σ’ αυτό, για να σχεδιάσει το αύριο.

Το δικό μας όραμα και σχέδιο είναι η Ελλάδα της προόδου, της ανάπτυξης, της δικαιοσύνης, της κοινωνίας που δεν αφήνει κανέναν στο περιθώριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Στο πρώτο Εθνικό Συμβούλιο συμφωνήσαμε ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια Ηθική Επανάσταση. Να ξαναγίνει η εντιμότητα κανόνας στην πολιτική. Στους θεσμούς και στη σχέση εξουσίας και πολίτη. Συμφωνήσαμε επίσης ότι σημαία μας είναι ο Νέος Πατριωτισμός. Γιατί πατρίδα σημαίνει κοινή ευθύνη. Σημαίνει να φροντίζουμε όσα ανήκουν σε όλους, Να μην αφήνουμε κανέναν μόνο, αβοήθητο. Να σκεφτόμαστε τι θα παραδώσουμε στα παιδιά μας. Να βάζουμε πάνω από το Εγώ το μεγάλο Εμείς.

Κι όλα αυτά απαιτούν να ανοίξουμε το δρόμο για μια Νέα Μεταπολίτευση. Η πρώτη Μεταπολίτευση αποκατέστησε τη Δημοκρατία. Η ευθύνη της δικής μας γενιάς είναι να δώσει νέα πνοή στη δημοκρατία. Με τη δικαιοσύνη, την εντιμότητα, την αφοσίωση στο δημόσιο συμφέρον, την εμπιστοσύνη του πολίτη. Να γίνει ο πολίτης όχι αντικείμενο, αλλά παραγωγός της πολιτικής και των αποφάσεων που αφορούν στη ζωή του. Να νιώσει ξανά ότι η φωνή του και η ψήφος του, έχουν δύναμη, κι ότι οι κανόνες ισχύουν για όλους», συνέχισε.

»Στο Δεύτερο Εθνικό Συμβούλιο, έχουμε την ευθύνη να θέσουμε καθαρά μπροστά στο λαό το στόχο μας για την κρίσιμη μάχη των επερχόμενων εκλογών. Και ο στόχος αυτός δεν είναι άλλος, από το να ενώσουμε σε ρεύμα νίκης τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που θέλει την Πολιτική Αλλαγή. Νίκης, συντρόφισσες και σύντροφοι! Καλά ακούσατε. Ούτε δεύτερη θέση, ούτε δεύτερη Κυριακή. Πρώτοι, από την πρώτη Κυριακή. Γιατί η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων θέλει την Αλλαγή.

Εκατομμύρια άνθρωποι που διαφωνούν σε πολλά, συμφωνούν σήμερα σε ένα: Ως εδώ με τη διαφθορά. Με την αδικία. Με μια ζωή σε κατάσταση πολιορκίας. Αυτόν τον κόσμο, που αναζητά ελπίδα, διέξοδο, αλλαγή, κι έχει τη δύναμη να επιβάλει τη θέλησή του, θέλουμε και πρέπει να εμπνεύσουμε, να κινητοποιήσουμε, να ενώσουμε. Με το λόγο, το παράδειγμα, την αφοσίωση, τη συλλογική μας δράση».

Το πρώτο πακέτο των υποψήφιων βουλευτών

Στο επίκεντρο των εργασιών βρίσκονται ο καθορισμός του οδικού χάρτη και του χρονοδιαγράμματος για το Ιδρυτικό Συνέδριο της ΕΛ.Α.Σ., το οποίο προγραμματίζεται για τα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς και η ανακοίνωση του πρώτου πακέτου υποψηφίων βουλευτών.

Παράλληλα, από το βήμα του Εθνικού Συμβουλίου, ο κ. Τσίπρας αναμένεται να στείλει μήνυμα συσπείρωσης και πολιτικής αντεπίθεσης, δίνοντας απαντήσεις σε όσους επιχειρούν να πλήξουν σε ζητήματα ηθικής τόσο τον ίδιο όσο και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

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