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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο κάτω μέρος μεζονέτας στο κέντρο της Στυλίδας, θέτοντας σε κίνδυνο δύο 17χρονους που κοιμούνταν και είχαν χάσει τις αισθήσεις τους από τους καπνούς.

Ο πατέρας της οικογένειας αντιλήφθηκε έγκαιρα το συμβάν και κατάφερε να απεγκλωβίσει τα παιδιά, τα οποία διακομίστηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Στυλίδας και έπειτα στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Στο σημείο επιχείρησαν η Πυροσβεστική, η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, με τις αρμόδιες αρχές να διερευνούν τα αίτια της φωτιάς

Σύμφωνα με το LamiaReport η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 3:00′, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, στο κάτω μέρος της μεζονέτας, όπου κοιμόντουσαν ο 17χρονος γιος της οικογένειας μαζί με έναν φίλο του που φιλοξενούσε.

Αμέσως πυκνοί καπνοί «έζωσαν» το εσωτερικό του σπιτιού με αποτέλεσμα τα δύο παιδιά να εισπνεύσουν καπνό μέσα στον ύπνο τους, αφού δεν είχαν καταλάβει την πυρκαγιά.

Ευτυχώς την αντιλήφθηκε ο πατέρας της οικογένειας ο οποίος κατέβηκε και με κίνδυνο της ζωής όρμησε μέσα στο δωμάτιο βγάζοντας έξω και τα δύο παιδιά σε λιπόθυμη κατάσταση, ενώ και ο ίδιος εισέπνευσε καπνό και τραυματίστηκε στο χέρι.

Τον έναν 17χρονο παρέλαβαν διασώστες με ασθενοφόρο του Κ.Υ. Στυλίδας, που είχε σπεύσει στο σημείο με γιατρό, ενώ τον δεύτερο 17χρονο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Λαμίας.

Και τα δύο παιδιά αρχικά διακομίσθηκαν στο Κέντρο Υγείας Στυλίδας, όπου τους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Λαμίας όπου νοσηλεύονται εκτός κίνδυνου.

Στα Επείγοντα του νοσοκομείου πήγε και ο πατέρας προληπτικά για τις πρώτες βοήθειες.

Στον τόπο του συμβάντος έσπευσαν ΕΚΑΒ, Αστυνομία και Πυροσβεστική, με την τελευταία να διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς που παραλίγο να αποβεί μοιραία για τη ζωή δύο 17χρονων παιδιών.