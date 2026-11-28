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Η δημόσια παρέμβαση Τούρκου απόστρατου ναυάρχου για αναθεώρηση των ορίων του FIR Αθηνών, η προετοιμασία του νομοθετικού πλαισίου της «Γαλάζιας Πατρίδας» και η σημερινή συνάντηση Τασούλα – Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη συνθέτουν μια συγκυρία με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος. Το ζήτημα δεν αφορά την ελληνική κυριαρχία επί των νησιών, αλλά την ευθύνη διαχείρισης της αεροναυτιλίας στο Αιγαίο. Και αυτό ακριβώς είναι που το καθιστά εξαιρετικά ευαίσθητο.

Η επαναφορά από τουρκικής πλευράς της συζήτησης για την αναθεώρηση των ορίων του FIR Αθηνών έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία η Άγκυρα προετοιμάζει νομοθετική πρωτοβουλία για τη «Γαλάζια Πατρίδα». Ένα νόμο που επιδιώκει να ενσωματώσει σε εθνικό νομοθετικό πλαίσιο τις θέσεις της για τις θαλάσσιες ζώνες και τα δικαιώματά της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Και εκδηλώνεται μόλις λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση του Κωνσταντίνου Τασούλα, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην Κωνσταντινούπολη.

Η χρονική σύμπτωση δεν επιβεβαιώνει ότι υπάρχει ενιαίος σχεδιασμός πίσω από τις δύο κινήσεις αυτές. Δημιουργεί, όμως, ένα πολιτικό περιβάλλον που η Αθήνα οφείλει να διαβάσει με ιδιαίτερη προσοχή. Το ερώτημα δεν είναι ποιος θα ελέγχει την εναέρια κυκλοφορία σε μια περιοχή του Αιγαίου, αλλά ποιος διαμορφώνει τους κανόνες, ποιος αποκτά θεσμική παρουσία και ποιος αναγκάζεται να απολογείται για μια κατάσταση που επί δεκαετίες είναι δεδομένη. Θα κάνει η κυβέρνηση τη σωστή ανάγνωση, ή τα εσωτερικά της προβλήματα θα διαμορφώσουν διαχείριση… δευτερεύοντος ζητήματος;

Η νέα τουρκική παρέμβαση: Ποιος ζητά να αλλάξει το FIR Αθηνών

Στις 22 Νοεμβρίου, ο απόστρατος αντιναύαρχος του τουρκικού Ναυτικού Yankı Bağcıoğlu, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του αντιπολιτευόμενου YENİ Parti, επανέφερε δημόσια την ανάγκη επανεξέτασης των ορίων του FIR στο Αιγαίο και της κατανομής των αρμοδιοτήτων παροχής υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

Επικαλέστηκε συγκεκριμένα προβλήματα στις ελληνικές υποδομές αεροναυτιλίας, τις καθυστερήσεις στον εκσυγχρονισμό των ραντάρ, τις ελλείψεις προσωπικού και τη μεγάλη διακοπή επικοινωνιών που σημειώθηκε στις 4 Ιανουαρίου 2026 στο FIR Αθηνών. Υποστήριξε ότι η Τουρκία διαθέτει πλέον τις τεχνικές δυνατότητες για να αναλάβει υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες περιοχές του Αιγαίου και ζήτησε να εξεταστεί αυτή η δυνατότητα στο πλαίσιο της ICAO.

Η παρέμβαση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της ιδιότητας του προσώπου που την κάνει. Ο Bağcıoğlu δεν είναι ένας τηλεοπτικός σχολιαστής. Είναι απόστρατος ανώτατος αξιωματικός του τουρκικού Ναυτικού και πολιτικό στέλεχος. Δεν είναι, ωστόσο, κυβερνητικός αξιωματούχος ούτε εκπρόσωπος της τουρκικής κυβέρνησης. Και μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημη τουρκική πρόταση προς την ICAO για αλλαγή των ορίων του FIR Αθηνών. Δεν μπορεί, όμως, και να αγνοηθεί ότι ένας απόστρατος ανώτατος αξιωματικός και πολιτικό στέλεχος επαναφέρει δημοσίως μια διεκδίκηση με σαφείς επιχειρησιακές και γεωπολιτικές προεκτάσεις.

Το επιχείρημα που χρησιμοποιεί είναι χαρακτηριστικό: η ασφάλεια των πτήσεων. Και εδώ βρίσκεται η πρώτη μεγάλη πρόκληση για την Αθήνα: να μην επιτρέψει να μετατραπούν υπαρκτά προβλήματα υποδομών σε επιχείρημα αμφισβήτησης ενός διεθνώς καθορισμένου καθεστώτος.

Το FIR δεν είναι κυριαρχία, αλλά παραμένει ευθύνη, παρουσία και κάλυψη για τα νησιά

Τι ακριβώς είναι το FIR. Η Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης (Flight Information Region – FIR) είναι μια γεωγραφικά καθορισμένη περιοχή μέσα στην οποία ένα κράτος αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών πληροφοριών πτήσης και συναγερμού. Πρόκειται για υπηρεσίες που εξασφαλίζουν την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της αεροναυτιλίας.

Το FIR Αθηνών περιλαμβάνει ολόκληρο τον ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο, αλλά και τμήματα διεθνούς εναέριου χώρου πάνω από το Αιγαίο. Η ευθύνη της Ελλάδας για την παροχή υπηρεσιών σε αυτές τις περιοχές δεν σημαίνει ότι ασκεί κυριαρχία επί του διεθνούς εναέριου χώρου. Η ανάθεση της αεροναυτιλιακής ευθύνης σε ένα κράτος δημιουργεί μια συγκεκριμένη θεσμική και επιχειρησιακή παρουσία. Το κράτος αυτό αναλαμβάνει τον συντονισμό της πολιτικής αεροπορικής κυκλοφορίας, την παροχή πληροφοριών και τη διαχείριση κρίσιμων διαδικασιών ασφάλειας.

Επομένως, μια ενδεχόμενη μεταφορά αρμοδιοτήτων από την Ελλάδα στην Τουρκία σε τμήματα του διεθνούς εναέριου χώρου του Αιγαίου δεν θα έθετε τα ελληνικά νησιά υπό τουρκική κυριαρχία. Θα δημιουργούσε, όμως, μια νέα πραγματικότητα ως προς την επιχειρησιακή παρουσία της Τουρκίας σε μια περιοχή την οποία η Ελλάδα διαχειρίζεται αεροναυτιλιακά επί δεκαετίες. Πόσο ασφαλείς θα ένιωθαν οι κάτοικοι του Ανατολικού Αιγαίου, εάν τουρκικά μαχητικά «φρόντιζαν» τις συνθήκες αεροναυτιλίας πάνω από τα κεφάλια τους; Και αυτή η πραγματικότητα θα είχε πολιτικό αποτύπωμα πολύ πέρα από τα στενά όρια της πολιτικής αεροπορίας.

Από το 1950 έως σήμερα: Πώς διαμορφώθηκε το FIR Αθηνών

Η ιστορία του FIR Αθηνών αρχίζει με τη διεθνή αναδιοργάνωση της πολιτικής αεροπορίας μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στις 7 Δεκεμβρίου 1944 υπογράφηκε η Σύμβαση του Σικάγου, η οποία οδήγησε στη δημιουργία του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO). Στο πλαίσιο των περιφερειακών διασκέψεων αεροναυτιλίας της Ευρώπης, κατά τα έτη 1950, 1952 και 1958, διαμορφώθηκαν τα όρια των FIR της περιοχής, μεταξύ των οποίων και του FIR Αθηνών. Σύμφωνα με την επίσημη ελληνική θέση, η Τουρκία συμμετείχε στις σχετικές διασκέψεις και αποδέχθηκε τον καθορισμό της περιοχής ευθύνης που ανατέθηκε στην Ελλάδα.

Το FIR Αθηνών εκτείνεται σε ολόκληρο τον ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο και σε σημαντικά τμήματα του διεθνούς εναέριου χώρου του Αιγαίου. Ανατολικά γειτνιάζει με το FIR Κωνσταντινούπολης, με τη μεταξύ τους κατανομή να ακολουθεί σε γενικές γραμμές τη γεωγραφική διάταξη των δύο χωρών. Η διαμόρφωση αυτή δεν ήταν μια μονομερής ελληνική απόφαση. Εντάχθηκε σε ένα διεθνές σύστημα περιφερειακού σχεδιασμού, στο οποίο συμμετείχαν τα κράτη της περιοχής.

Το προηγούμενο του 1974: Η NOTAM 714 και η πρώτη απόπειρα μεταβολής

Η σημερινή συζήτηση έχει ένα ιστορικό προηγούμενο που δεν μπορεί να παραβλεφθεί. Τον Αύγουστο του 1974, λίγες εβδομάδες μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η Άγκυρα εξέδωσε τη NOTAM 714. Με αυτήν επιχείρησε να μεταφέρει προς το μέσο περίπου του Αιγαίου τη γραμμή αναφοράς των αεροσκαφών που κατευθύνονταν προς την Τουρκία, ζητώντας να αναφέρονται στις τουρκικές υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας νωρίτερα από ό,τι προέβλεπε η υφιστάμενη κατανομή.

Η κρίση διήρκεσε χρόνια. Η Τουρκία απέσυρε τελικά τη NOTAM 714 το 1980, ενώ η Ελλάδα ήρε τη δική της σχετική προειδοποίηση. Από τότε, η Τουρκία αρνείται να υποβάλλει σχέδια πτήσης για τα στρατιωτικά της αεροσκάφη που εισέρχονται στο FIR Αθηνών, επικαλούμενη ότι η Σύμβαση του Σικάγου δεν εφαρμόζεται στα κρατικά αεροσκάφη. Η Ελλάδα υποστηρίζει ότι η πρακτική αυτή δημιουργεί προβλήματα ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας.

Μπορεί πράγματι να αλλάξει το FIR; Ποιος αποφασίζει;

Η διαδικασία προβλέπεται από τον ICAO και το Περιφερειακό Σχέδιο Αεροναυτιλίας. Ένα κράτος που επιθυμεί να μεταβάλει εγκεκριμένο σχέδιο πρέπει να υποβάλει τεκμηριωμένη πρόταση στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, μέσω του αρμόδιου Περιφερειακού Γραφείου. Ακολουθούν τεχνική αξιολόγηση, διαβούλευση με τα κράτη που επηρεάζονται και, εφόσον απαιτείται, εξέταση από τις αρμόδιες περιφερειακές ομάδες σχεδιασμού και την Επιτροπή Αεροναυτιλίας. Η τροποποίηση του σχετικού Περιφερειακού Σχεδίου υπόκειται στην προβλεπόμενη διαδικασία έγκρισης από το Συμβούλιο της ICAO.

Με άλλα λόγια, η Τουρκία μπορεί να θέσει το ζήτημα και να ζητήσει να εξεταστεί. Δεν μπορεί να αλλάξει μονομερώς τα όρια του FIR Αθηνών ούτε να επιβάλει στην Ελλάδα μια νέα κατανομή αρμοδιοτήτων. Υπάρχουν διεθνώς πολλά παραδείγματα τεχνικών μεταβολών ορίων FIR. Δεν υπάρχει, ωστόσο, εύκολα συγκρίσιμο προηγούμενο μεταφοράς αρμοδιοτήτων μεταξύ δύο κρατών σε μια περιοχή με ενεργή και βαθιά πολιτική διαφωνία, όπως το Αιγαίο. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται η ουσία: μια διαδικασία που σε άλλες περιοχές του κόσμου μπορεί να είναι κυρίως τεχνική, στο Αιγαίο θα αποκτούσε αναπόφευκτα έναν ισχυρά πολιτικό χαρακτήρα. Με δυο λόγια οι περισσότεροι Έλληνες θα την έβλεπαν σαν εθνική υποχώρηση.

Τα 4 δεδομένα των αναταράξεων: Τι θα σήμαινε για την Ελλάδα μια αλλαγή αρμοδιοτήτων

Τεχνικά, μια αλλαγή στο FIR δεν θα αφαιρούσε την ελληνική κυριαρχία από τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, την Ικαρία ή τα Δωδεκάνησα. Δεν θα άλλαζε τα χωρικά ύδατα ούτε θα μετέβαλλε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Θα μπορούσε, όμως, να μεταβάλει τέσσερα κρίσιμα δεδομένα.

Πρώτον, θα περιόριζε την έκταση της ελληνικής επιχειρησιακής ευθύνης για την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας, εφόσον η Τουρκία αναλάμβανε συγκεκριμένες περιοχές του διεθνούς εναέριου χώρου.

Δεύτερον, θα δημιουργούσε μια νέα θεσμική παρουσία της Τουρκίας στο Αιγαίο, με δυνατότητα να εμφανίζει τη μεταβολή ως αναγνώριση ενός διευρυμένου ρόλου της στη διαχείριση της αεροπορικής κυκλοφορίας.

Τρίτον, θα απαιτούσε νέο επιχειρησιακό συντονισμό (την περιβόητη συνεννόηση, άδεια ή και τίποτα) για τις πολιτικές πτήσεις, τις διαδικασίες μεταβίβασης ελέγχου, τις επικοινωνίες και τη διαχείριση έκτακτων περιστατικών.

Τέταρτον, θα επηρέαζε το ήδη ευαίσθητο πεδίο των αεροναυτικών ανακοινώσεων (NOTAM) και των στρατιωτικών δραστηριοτήτων στο διεθνές τμήμα του Αιγαίου.

Ακόμη πιο ευαίσθητη είναι η αναφορά του Bağcıoğlu στην έρευνα και διάσωση (Search and Rescue – SAR). Το FIR και το SRR είναι διαφορετικές περιοχές ευθύνης, με διαφορετικό θεσμικό αντικείμενο. Η ευθύνη παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας δεν ταυτίζεται με την ευθύνη συντονισμού μιας επιχείρησης έρευνας και διάσωσης. Η ταυτόχρονη αναφορά και στα δύο, ωστόσο, διευρύνει το αντικείμενο της τουρκικής παρέμβασης. Δεν αφορά μόνο το ποιος παρέχει πληροφορίες σε ένα αεροσκάφος, αλλά και το ποιος έχει τον συντονιστικό ρόλο σε περίπτωση αεροπορικού ή ναυτικού ατυχήματος. Η ουσία, όμως, παραμένει: η μεταβολή της αεροναυτιλιακής ευθύνης δεν είναι μεταβολή κυριαρχίας, αλλά μπορεί να αποτελέσει σημαντική μεταβολή της επιχειρησιακής και θεσμικής παρουσίας στο Αιγαίο.

Η «Γαλάζια Πατρίδα» και ο αέρας πάνω από το Αιγαίο

Η χρονική συγκυρία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της νομοθετικής πρωτοβουλίας που προετοιμάζει η Τουρκία για τη «Γαλάζια Πατρίδα». Εδώ χρειάζεται να διαχωριστούν δύο πεδία που δεν είναι νομικά ταυτόσημα. Η «Γαλάζια Πατρίδα» αφορά τη θαλάσσια διάσταση των τουρκικών διεκδικήσεων. Το FIR αφορά την ευθύνη παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

Η πολιτική τους συνάφεια, όμως, είναι εμφανής: και στις δύο περιπτώσεις η Τουρκία (κυβερνητικά στα ένα επίπεδο και αντιπολιτευτικά το άλλο…) επιδιώκει να επαναφέρει στο τραπέζι ζητήματα κατανομής αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων στο Αιγαίο, αμφισβητώντας υφιστάμενες ρυθμίσεις ή επιδιώκοντας να δημιουργήσει νέα δεδομένα. Η ταυτόχρονη επαναφορά της συζήτησης για το FIR και η προετοιμασία του νομοθετικού πλαισίου της «Γαλάζιας Πατρίδας» συνθέτουν, επομένως, μια ευρύτερη εικόνα.

Τασούλας – Ερντογάν: Μια συνάντηση υπό τη σκιά της νέας ρητορικής

Η συγκυρία αποκτά ξεχωριστή πολιτική βαρύτητα λόγω της συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη. Η συνάντηση έχει, ασφαλώς, ιδιαίτερο συμβολισμό. Δεν πρέπει να προεξοφληθεί ότι το FIR θα αποτελέσει αντικείμενό της, ούτε ότι θα υπάρξει συγκεκριμένη συζήτηση για τη «Γαλάζια Πατρίδα». Η χρονική σύμπτωση, ωστόσο, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη.

Ο Έλληνας Πρόεδρος θα συναντήσει τον Τούρκο ομόλογό του σε μια στιγμή κατά την οποία επανέρχεται δημοσίως μια αμφισβήτηση που αφορά την κατανομή αρμοδιοτήτων στο Αιγαίο, ενώ η τουρκική κυβέρνηση προετοιμάζει ένα νομοθετικό πλαίσιο με σαφείς θαλάσσιες προεκτάσεις.

Το πρόβλημα των ελληνικών υποδομών και η ευθύνη της Αθήνας

Σε αυτό το περιβάλλον υπάρχει και μια δύσκολη πλευρά για την ελληνική κυβέρνηση. Η διακοπή επικοινωνιών της 4ης Ιανουαρίου 2026 ανέδειξε αδυναμίες και προβλήματα στη λειτουργία των συστημάτων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος είχε επισημάνει τότε ότι η διαχείριση του FIR Αθηνών δεν αποτελεί μόνο ζήτημα ασφάλειας πτήσεων, αλλά συνδέεται, λόγω της ιστορικής και επιχειρησιακής της διάστασης, και με τον πυρήνα της εθνικής ασφάλειας.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε στις 19 Νοεμβρίου 2026 να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ζήτημα συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις αναγνώρισης αεροσκαφών. Πρόκειται για ξεχωριστό ζήτημα από την οριοθέτηση του FIR, αλλά είναι ένα στοιχείο που η τουρκική πλευρά αξιοποιεί στη δημόσια επιχειρηματολογία της. Η Αθήνα δεν έχει την πολυτέλεια να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα ως μια ακόμη διοικητική εκκρεμότητα.

Η Αθήνα δεν πρέπει να αφήσει το Αιγαίο να μετατραπεί σε πεδίο διαρκούς επαναδιαπραγμάτευσης

Το FIR Αθηνών δεν είναι ένα ακρωνύμιο της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης. Είναι ένα διεθνές καθεστώς που διαμορφώθηκε μέσα από τις διαδικασίες της ICAO, με τη συμμετοχή και της Τουρκίας, και το οποίο η Ελλάδα διαχειρίζεται επί δεκαετίες. Η υπόθεση του FIR πρέπει, επίσης, να αντιμετωπιστεί ως μέρος μιας συνολικής στρατηγικής για το Αιγαίο, η οποία να περιλαμβάνει την αεροναυτιλία, την έρευνα και διάσωση, τις θαλάσσιες ζώνες, την ενεργειακή παρουσία και τη διεθνή προβολή των ελληνικών θέσεων. Χωρίς υποχωρήσεις.

Η Τουρκία δείχνει ότι είναι διατεθειμένη να επαναφέρει ταυτόχρονα πολλά ζητήματα, να τα εντάσσει στη δημόσια και νομοθετική της ατζέντα και να επιδιώκει να δημιουργεί νέα σημεία διαπραγμάτευσης. Η Αθήνα δεν μπορεί να απαντά κάθε φορά αποσπασματικά, σαν να αντιμετωπίζει ένα μεμονωμένο επεισόδιο. Το διακύβευμα είναι αν η Ελλάδα θα επιτρέψει να ανοίξει μια νέα συζήτηση για το Αιγαίο με όρους που θα έχουν τεθεί από την άλλη πλευρά.

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