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Στη γαλλική διπλωματική ορολογία υπάρχει ο όρος erreur d’appréciation: το σφάλμα εκτίμησης μιας κατάστασης. Δεν σημαίνει ότι κάποιος έκανε λάθος σε μια απόφαση. Σημαίνει ότι δεν διάβασε σωστά τα δεδομένα στο πεδίο, υποτίμησε τις κινήσεις ή τις προθέσεις του αντιπάλου και, τελικά, βρέθηκε να αντιδρά σε εξελίξεις που θα μπορούσε να είχε προβλέψει. Στη διπλωματία, μια τέτοια αβλεψία μπορεί να κοστίσει ακριβά, γιατί ο χρόνος που χάνεται και τα δεδομένα που δημιουργούνται δύσκολα ανατρέπονται. Υπάρχει, βέβαια και ένας δεύτερος όρος: «erreur stratégique» (στρατηγικό σφάλμα), που αφορά τη λανθασμένη στρατηγική επιλογή. Το τι ακριβώς από τα δύο θα έχει συμβεί θα το δούμε τις επόμενες εβδομάδες, όταν θα ψηφιστεί ο νόμος της Mavi Vatan που ενοποιεί όλες τις διεκδικήσεις της Τουρκίας σε Αιγαίο και Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Και ως νόμος του κράτους θα εφαρμόζεται επί του πεδίου. Προφανώς και του επιχειρησιακού…

Στην ελληνοτουρκική διαμάχη, η Ελλάδα διαθέτει ισχυρά νομικά επιχειρήματα, διεθνή ερείσματα και συμμαχίες. Εκείνο που συχνά έλειψε ήταν η συνέπεια, η ταχύτητα και κυρίως ένα σχέδιο που θα της επέτρεπε να προηγείται των εξελίξεων αντί να τις ακολουθεί.

Δύο υπουργοί, ο Νίκος Δενδιας και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ήταν αυτοί που ανέλαβαν να κάνουν τα διπλωματικά και επιχειρησιακά εργαλεία ένα αποτρεπτικό στοιχείο. Ο αντίπαλός βέβαια δεν ήταν τυχαίος. Η τουρκική διπλωματία διαθέτει μια από τις καλύτερες σχολές παγκοσμίως (κάτι που δεν άλλαξε από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο Νεοτουρκικό κράτος), συνεχίζοντας μια μακρόχρονη παράδοση. Και ο σημερινός εκφραστής της, Χακάν Φιντάν, πρώην επικεφαλής της ΜΙΤ, δείχνει ακριβώς ότι η παράδοση συνεχίζεται συστημικά.

Εξ’ου και η προετοιμασία για τη Γαλάζια Πατρίδα που γίνεται τις τελευταίες ημέρες με πλήθος παρεμβάσεων, από δημοσιεύματα, αναλυτές, την τουρκική αντιπολίτευση που επί της ουσίας πιέζεις για ακόμη περισσότερα στην εφαρμογή του νέου νόμου όπως ο περιορισμός του FIR Αθηνών), αλλά και οπλισμένα μαχητικά στο Αιγαίο. Οι Τούρκοι, ήταν αρκετά έξυπνοι, να μην θέσουν πίεση στην υπόθεση του καλωδίου, που συγκέντρωσε τα φώτα της δημοσιότητας στα διεθνή fora, αλλά άφησαν το «κερασάκι»: την μεταγενέστερη υπόθεση πόντισης του καλωδίου, οπότε κατά τις πληροφορίες θα ζητήσουν κάτι διαφορετικό από την note verbale (μια και μιλάμε στη γαλλική διπλωματία) για την υποθαλάσσια χαρτογράφηση.

Το… δόγμα του «trailer»

Η Ελλάδα, από την κρίση του 2020 μέχρι σήμερα, συχνά έμοιαζε να κινείται πίσω από τις εξελίξεις: να απαντά στις τουρκικές πρωτοβουλίες, να διαχειρίζεται τις εντάσεις και να αναζητά διπλωματικά αντίβαρα, χωρίς να έχει πάντοτε διαμορφώσει εγκαίρως τη δική της ατζέντα. Πέντε είναι οι σημαντικότερες ευκαιρίες που δεν αξιοποιήθηκαν στον βαθμό που θα μπορούσαν. Και ίσως ένα σημείο που έχει ιδιαίτερη σημασία να αφορά ότι η κυβέρνηση τις αντιμετώπισε ως μεμονωμένα ζητήματα (ιδιαίτερα απέναντι στην κοινή γνώμη) και όχι ως ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό από την Άγκυρα.

1. Τα 12 ναυτικά μίλια: Μετά το Ιόνιο έπρεπε να υπάρξει συνέχεια

Το 2021 η Ελλάδα επέκτεινε τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο. Ήταν μια σημαντική απόφαση, που απέδειξε ότι η χώρα μπορεί να ασκήσει ένα κυριαρχικό της δικαίωμα και να το εντάξει σε συγκεκριμένο νομοθετικό και διπλωματικό σχεδιασμό. Το ερώτημα είναι τι ακολούθησε.

Η επέκταση στο Ιόνιο δεν θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί ως μια μεμονωμένη «επιτυχία» (εκεί άλλωστε δεν υπήρχε αντίπαλο δέος), αλλά ως η αρχή μιας ευρύτερης στρατηγικής. Η Αθήνα όφειλε να έχει διαμορφώσει ένα σαφές σχέδιο για τα επόμενα βήματα: ποιες θαλάσσιες περιοχές θα μπορούσαν να εξεταστούν, με ποια σειρά, υπό ποιες προϋποθέσεις και με ποια διπλωματική προετοιμασία.

Ο Ευθύμιος Παπασταυρίδης, ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ και ειδικός στο διεθνές δίκαιο, έχει επισημάνει σε σχετική μελέτη ότι το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 ναυτικά μίλια στηρίζεται στο διεθνές εθιμικό δίκαιο. Η νομική δυνατότητα, επομένως, δεν είναι το βασικό πρόβλημα. Το ζήτημα είναι η πολιτική επιλογή, ο χρόνος και ο τρόπος άσκησής της. Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η παρέμβαση του καθηγητή Κωνσταντίνου Φίλη, διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος. Σε άρθρο του τον Σεπτέμβριο του 2026, υποστηρίζει ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να εξετάσει μια σταδιακή επέκταση σε επιλεγμένες περιοχές, αντί να εγκλωβίζεται στη λογική μιας συνολικής κίνησης που ενδέχεται να οδηγήσει σε αδράνεια. Επισημαίνει, παράλληλα, ότι μια τέτοια επιλογή απαιτεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό, κατάλληλες συνθήκες και εσωτερική πολιτική συνεννόηση.

Αυτή είναι μια ουσιαστική διάκριση: άλλο η νομική κατοχύρωση ενός δικαιώματος και άλλο η πολιτική αξιοποίησή του. Η τουρκική απειλή πολέμου (το casus beli που αφορά τα 12 μίλια) δεν μπορεί να μετατρέπεται αυτομάτως σε μόνιμο βέτο στις ελληνικές αποφάσεις. Αλλά ούτε και η επέκταση μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια κίνηση χωρίς προετοιμασία και εκτίμηση των συνεπειών. Η Ελλάδα χρειαζόταν ένα σχέδιο σταδιακών επιλογών, όχι μια διαρκή αναβολή. Η αναβλητική στάση αυτή, σήμερα γίνεται επίκαιρη ακόμη και ως προς το ενδεχόμενο επέκτασης των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια νοτίως της Κρήτης. Που «εξετάζεται», θεωρητικα…

2. Ελλάδα – Κύπρος: Η θαλάσσια εκκρεμότητα που δεν έπρεπε να παραμένει στο περιθώριο

Η Ελλάδα έχει υπογράψει συμφωνίες οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Η Κύπρος, από την άλλη, έχει προχωρήσει σε συμφωνίες οριοθέτησης με γειτονικά κράτη. Παρά τη στρατηγική σημασία της σχέσης Αθήνας και Λευκωσίας, δεν έχει επιτευχθεί αντίστοιχη συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό δεν σημαίνει ότι μια τέτοια συμφωνία είναι απλή υπόθεση ή ότι μπορεί να παραχθεί με μια πολιτική απόφαση. Παρά τις τεχνικές δυσκολίες, η ουσία παραμένει ότι η ελληνοκυπριακή συνεργασία δεν μπορεί να περιορίζεται σε κοινές δηλώσεις και σε γενικές αναφορές περί στρατηγικού συντονισμού.

Η παρέμβαση της καθηγήτριας Διεθνούς Δικαίου Μαρίας Γαβουνέλη, μέλους του ΔΣ του ΕΛΙΑΜΕΠ, είναι ενδεικτική της σημασίας που έχει η γεωγραφία στη συζήτηση για τις θαλάσσιες ζώνες. Σε συνέντευξή της στο Cyprus Mail τον Οκτώβριο του 2026, αναφέρθηκε στο τουρκολιβυκό μνημόνιο και στην προσπάθεια της Τουρκίας να διαμορφώσει ένα προηγούμενο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε βάρος των θαλάσσιων δικαιωμάτων της Κύπρου. Υπογράμμισε ότι η τουρκική προσέγγιση παραγνωρίζει τη γεωγραφία της Ανατολικής Μεσογείου και τα δικαιώματα των νησιών. Το μήνυμα είναι σαφές: οι ελληνικές και κυπριακές θέσεις δεν αρκεί να είναι νομικά ισχυρές. Πρέπει να υποστηρίζονται και από συντονισμένες και συγκεκριμένες διπλωματικές πρωτοβουλίες.

3. Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός: Μια καθυστέρηση που έγινε ευρωπαϊκή καταδίκη

Εδώ δεν υπάρχει περιθώριο για πολλές ερμηνείες. Η ευρωπαϊκή οδηγία για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό προέβλεπε ότι τα κράτη-μέλη έπρεπε να έχουν θεσπίσει τα σχετικά σχέδια έως τις 31 Μαρτίου 2021. Η Ελλάδα δεν τήρησε την προθεσμία. Τον Φεβρουάριο του 2025, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπίστωσε ότι η χώρα είχε παραβεί τις υποχρεώσεις της, τόσο επειδή δεν είχε θεσπίσει εγκαίρως θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο όσο και επειδή δεν είχε αποστείλει τα προβλεπόμενα έγγραφα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ελληνική στρατηγική για τον θαλάσσιο χώρο εγκρίθηκε τελικά τον Απρίλιο του 2025.

Το ερώτημα είναι γιατί χρειάστηκε να φτάσουμε σε ευρωπαϊκή καταδίκη για να ολοκληρωθεί μια διαδικασία που έπρεπε να είχε προχωρήσει εγκαίρως. Σε ένα περιβάλλον όπου η Τουρκία επιχειρεί να μετατρέψει τις διεκδικήσεις της σε διοικητικές και θεσμικές πρακτικές, η κυβέρνηση δεν έχει την πολυτέλεια να καθυστερεί την παραγωγή των δικών της θεσμικών εργαλείων.

4. Λιβύη: Η Ελλάδα, η Τουρκία και το …αναπόφευκτο

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο του Νοεμβρίου 2019 ήταν μια από τις σοβαρότερες γεωπολιτικές προκλήσεις για την Ελλάδα. Η Άγκυρα πέτυχε να συνδέσει τη στρατιωτική και πολιτική της παρουσία στη Λιβύη με μια συμφωνία θαλάσσιας οριοθέτησης που αγνοεί την παρουσία ελληνικών νησιών και αμφισβητεί ελληνικά δικαιώματα.

Η Αθήνα αντέδρασε διπλωματικά. Προχώρησε σε διαμαρτυρίες, απέλασε τον τότε πρέσβη της Λιβύης και υπέγραψε το 2020 συμφωνία μερικής οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αίγυπτο. Ήταν σημαντικές κινήσεις. Δεν αρκούσαν, όμως, για να εξασφαλίσουν ότι η Ελλάδα θα αποκτούσε σταθερή και διαρκή επιρροή στο λιβυκό πολιτικό περιβάλλον.

Σε ανάλυσή του για το ΕΛΙΑΜΕΠ τον Απρίλιο του 2023, ο ερευνητής Κωνσταντίνος Καψάσκης περιγράφει τη διπλωματική κινητοποίηση της Ελλάδας μετά το μνημόνιο, αλλά επισημαίνει και τις δυσκολίες που δημιουργεί η εσωτερική διάσπαση της Λιβύης, ο ανταγωνισμός των περιφερειακών δυνάμεων και η ευρωπαϊκή αδυναμία διαμόρφωσης ενιαίας πολιτικής. Η ανάλυση αναδεικνύει πόσο σύνθετο είναι το πεδίο και πόσο αναγκαία η συστηματική ελληνική παρουσία.

Αυτό ακριβώς έπρεπε να έχει αποτελέσει το σημείο εκκίνησης μιας μακροπρόθεσμης πολιτικής. Φτάσαμε στο 2025, όταν ο Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να επανακινήσει τον τεχνικό διάλογο με τη Λιβύη για την οριοθέτηση ΑΟΖ, χωρίς οποιαδήποτε αναφορά στο νομικά άκυρο, κατά την ελληνική θέση, τουρκολιβυκό μνημόνιο. Παράλληλα, περιέγραψε την αναβάθμιση της ελληνικής διπλωματικής εκπροσώπησης στην Τρίπολη και την ενίσχυση της παρουσίας στη Βεγγάζη. Το ερώτημα, όμως, παραμένει: γιατί μια τέτοια στρατηγική δεν είχε αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη ένταση και συνέχεια από τα πρώτα χρόνια μετά το 2019;

Η απάντηση ήρθε φέτος με την έγκριση του μνημονίου, από την κυβέρνηση του καθεστώτος Χαφτάρ, στο οποίο τόσα πολλά είχε επενδύσει η Αθήνα… Η ψυχρολουσία στο επίπεδο αυτό, όσο κι αν εξωραΐζεται από κυβερνητικά στελέχη (μετά την λεκτική παρέμβαση της Αιγύπτου), δεν αρκεί να διορθώσει το λάθος. Ιδιαίτερα εάν, όπως το pontiki.gr, έχει γράψει από μηνών (όταν το Κάιρο δεν έλαβε μέρος στη Συμφωνία της Μέκκας) πρακτικά είναι ένας free agent στην περιοχή με πληθυσμό 120 εκατομμυρίων και σημαντικό εξοπλισμό. Άρα, όπως και η Γαλλία, δεν προσφέρεται για συμμαχίες που θα μπορέσουν να προσφέρουν κάποια ουσιώδη συνδρομή σε πραγματικά δύσκολες περιστάσεις

5. Η μεγάλη αδυναμία μιας μόνιμης στρατηγικής για τη θάλασσα

Πίσω από τις επιμέρους καθυστερήσεις βρίσκεται ένα βαθύτερο πρόβλημα: η απουσία μιας σταθερής, διακομματικής και διακλαδικής εθνικής στρατηγικής για τον θαλάσσιο χώρο. Η επέκταση των χωρικών υδάτων, η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, τα θαλάσσια πάρκα, οι ενεργειακές διασυνδέσεις, οι σχέσεις με την Κύπρο και τη Λιβύη, η διεθνής νομική τεκμηρίωση και η ενημέρωση των συμμάχων δεν μπορούν να αποτελούν ξεχωριστούς φακέλους, που ενεργοποιούνται ανάλογα με την επικαιρότητα.

Τι έπρεπε να είχε γίνει και πότε

Περίοδος Τι έγινε Τι θα μπορούσε να είχε γίνει παράλληλα 2020 Συμφωνίες με Ιταλία και Αίγυπτο, κρίση με το Oruc Reis Ένα συνολικό σχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες, την επέκταση των χωρικών υδάτων και τη διπλωματική παρουσία στη Λιβύη 2021–2022 Επέκταση χωρικών υδάτων στο Ιόνιο, διερευνητικές επαφές Συστηματική προετοιμασία για τις επόμενες κινήσεις στα χωρικά ύδατα, τεχνική διερεύνηση με την Κύπρο και επιτάχυνση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού 2023 Διακήρυξη των Αθηνών και περίοδος αποκλιμάκωσης Αξιοποίηση της ηρεμίας για προώθηση ελληνικών πρωτοβουλιών και ενίσχυση της διεθνούς νομικής και διπλωματικής τεκμηρίωσης 2024 Ανακοίνωση πρωτοβουλιών για τα θαλάσσια πάρκα Ταχύτερη επιστημονική και διοικητική προετοιμασία, με σαφή περιβαλλοντικά κριτήρια και συνεκτικό σχεδιασμό 2025 Έγκριση θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και προώθηση θαλάσσιων πάρκων Πλήρης θεσμική ενσωμάτωση των νέων εργαλείων σε μια ενιαία εθνική στρατηγική 2026 Νέες τουρκικές πρωτοβουλίες και συζήτηση για τη θεσμική ενίσχυση της «Γαλάζιας Πατρίδας» Η Ελλάδα να διαθέτει ήδη έτοιμο σχέδιο αντίδρασης και πρωτοβουλιών, όχι να αναζητά εκ των υστέρων απαντήσεις

Η Ελλάδα θα χρειαστεί να ξανασκεφτεί την τακτική του «περίμενε»

Το βασικό συμπέρασμα δεν είναι τόσο δύσκολο: η Ελλάδα, έξι χρόνια τώρα, έπρεπε να έχει προετοιμάσει περισσότερες επιλογές, να έχει κινηθεί νωρίτερα σε περισσότερα μέτωπα και να έχει διαμορφώσει μια συνεκτική στρατηγική με διάρκεια. Το πρόβλημα δεν ήταν ότι η κυβέρνηση επέλεξε τον διάλογο, αλλά ότι σε ορισμένες περιπτώσεις αντιμετώπισε την επιδιωκόμενη αποκλιμάκωση σαν λόγο περαιτέρω αναμονής και κέρδους πολιτικού χρόνου, αντί να τη χρησιμοποιήσει ως ευκαιρία για να προωθήσει τις δικές της θέσεις.

Τώρα, η Τουρκία επιχειρεί να ενσωματώνει τις διεκδικήσεις της σε κρατικές πολιτικές και θεσμικές πρακτικές. Και θα φέρει την Αθήνα αντιμέτωπη με την ώρα της αλήθειας…

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