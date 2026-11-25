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Αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αποτελούμενη από την πρόεδρο της ΚΟ του κόμματος, Ρένα Δούρου, και τον γραμματέα της ΚΕ, Νίκο Παππά, συμμετείχε στη σημερινή απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα, μαζί με τον Βάλτερ Μπάιερ, πρόεδρο του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, ο οποίος από χθες πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθήνα μετά από πρόσκληση της Κουμουνδούρου.

Η Ρένα Δούρου σε δηλώσεις της επισήμανε τα εξής: «Την ώρα που η Νέα Δημοκρατία πανηγυρίζει για την ανάπτυξη, οι εργαζόμενοι αδυνατούν να βγάλουν τον μήνα. Σήμερα ο κόσμος της εργασίας διεκδικεί με αξιοπρέπεια πραγματικές αυξήσεις, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, μια ισχυρή δημόσια υγεία και παιδεία. Και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στους δρόμους, στη Βουλή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στέκεται δίπλα τους για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή».

Ο Νίκος Παππάς τόνισε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, και στη Βουλή και στους δρόμους και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δίνει τη μάχη για την προστασία της εργασίας και την αναδιανομή. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, με κάθε δυνατότητα».

Ο Βάλτερ Μπάιερ δήλωσε: «Είμαι εδώ για να εκφράσω την αλληλεγγύη του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς στην απεργία και την κινητοποίηση εδώ στην Ελλάδα, που αποτελεί μέρος ενός ευρωπαϊκού κινήματος. Στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Γερμανία, στην Πορτογαλία, παντού, διεκδικούν αξιοπρεπή και προσιτή στέγαση, καλές και καλά αμειβόμενες δουλειές και προσβάσιμες δημόσιες υπηρεσίες. Κι αυτό ακούγεται σε όλες τις διαδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη».

Συνάντηση με Μπάιερ – Παππά και συζήτηση για επικείμενες πρωτοβουλίες

Νωρίτερα, συνάντηση με τον κ. Μπάιερ, είχε ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Παππάς. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχαν η Ράνια Σβίγκου, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και υπεύθυνη του Τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ο Νίκος Καραντιλιόν, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και του Πολιτικού Γραφείου του Κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς, η Νατάσα Γκαρά, αναπληρώτρια Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και διευθύντρια της Κ.Ο., και ο Γιάννης Μπουλέκος, Γραμματέας Οργανωτικού.

Στις δηλώσεις του ο Νίκος Παππάς, καλωσορίζοντας τον πρόεδρο του Κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς Walter Baier σημείωσε τα εξής: «Σε μια εποχή, σε μια μέρα που κινητοποιούνται οι λαοί απέναντι σε συνθήκες πολύ υψηλού κόστους ζωής. Σε όλη την Ευρώπη βλέπουμε αυτές τις κινητοποιήσεις και οι προτάσεις της Eυρωπαϊκής Αριστεράς αποκτούν επικαιρότητα και αναγκαιότητα. Θα συζητήσουμε μαζί τις δυνατότητες της δημοσιονομικής ευελιξίας για το δημοσιονομικό χώρο και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, την ανάγκη αυξημένου προϋπολογισμού, μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και βεβαίως την εμπειρία από τη διαχείριση των κόκκινων δανείων αλλά και την πολύ ανεπτυγμένη κοινωνική κατοικία σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάλτερ, καλώς ήλθες και πάλι! Και σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου».

Με τη σειρά του, σε δηλώσεις προχώρησε ο Βάλτερ Μπάιερ, τονίζοντας ότι είναι χαρά και τιμή να βρίσκεται στην Αθήνα. «Είμαι εδώ πρώτα απ’ όλα για να εκφράσω την αλληλεγγύη μου για την απεργία και την διαδήλωση εδώ στην Αθήνα» σημείωσε. Και πρόσθεσε: «Το κίνημα αυτό αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής εικόνας στην Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Βέλγιο, ακόμα και την Αυστρία. Ο κόσμος ξεσηκώνεται ενάντια στην κρίση του κόστους ζωής: ζητά αξιοπρεπή και προσιτή στέγαση, προσβάσιμες δημόσιες υπηρεσίες και το δικαίωμα στις συλλογικές συμβάσεις. Είναι στην ουσία ένα ευρωπαϊκό κίνημα. Και φυσικά, είμαστε εδώ και για να συζητήσουμε με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τις επικείμενες πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

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