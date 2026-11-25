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Σε συνολική ποινή φυλάκισης 9 μηνών, με 3ετή αναστολή, ο καθένας, καταδικάστηκαν η 22χρονη μητέρα και ο 25χρονος σύντροφός της, που κάθισαν στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, για το περιστατικό με τα δύο ανήλικα αδελφάκια που εντοπίστηκαν μόνα τους σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους.

Το δικαστήριο τους έκρινε ένοχους για έκθεση ανηλίκων από κοινού και κατά συρροή, χωρίς να τους αναγνωρίσει ελαφρυντικό. Οι δύο κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι αναγκάστηκαν να φύγουν από το σπίτι λόγω προβλήματος υγείας της γυναίκας, η οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους ήταν έγκυος και, όπως ανέφεραν, είχε έντονους πόνους και αιμορραγία λόγω αποβολής. Ωστόσο, δεν προσκομίστηκε κάποιο ιατρικό έγγραφο που να τεκμηριώνει τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς.

«Ο σύντροφός μου ήρθε από τη δουλειά κουρασμένος κι έπεσε για ύπνο. Εγώ είχα πόνους και αναγκαστήκαμε να πάμε σε όποιο νοσοκομείο εφημέρευε. Καλέσαμε έναν φίλο να μας μεταφέρει», ανέφερε η 22χρονη, με καταγωγή από τη Συρία, μητέρα των δύο ανήλικων, 2 και 3 ετών αντίστοιχα, εξηγώντας ότι το νοσοκομείο ήταν μακριά και τελικά επέστρεψαν στο σπίτι για να πάρουν τα παιδιά.

Η ίδια υποστήριξε ότι όταν επέστρεψαν, η Αστυνομία βρισκόταν ήδη εκεί, ενώ αμφισβήτησε ότι τα παιδιά είχαν μείνει μόνα τους επί ώρες, όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο. «Τα παιδιά κοιμόντουσαν, εγώ πονούσα. Τι άλλο να έκανα;», φέρεται να είπε, απαντώντας σε ερώτηση της εισαγγελέως γιατί δεν κάλεσε ασθενοφόρο. Όπως εξήγησε, ήταν αναστατωμένη και δεν ήξερε πώς να αντιδράσει.

Πρόσθεσε ότι μένει περίπου έναν χρόνο στο συγκεκριμένο διαμέρισμα με τον σύντροφό της, ότι είναι αλλοδαποί και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επικοινωνία με τους γείτονες. «Είναι η πρώτη φορά που αφήσαμε τα παιδιά μόνα τους», είπε, σημειώνοντας ότι ο σύντροφός της εργάζεται και η ίδια έχει αναλάβει τη φροντίδα των παιδιών.

Από την πλευρά του, ο 25χρονος, με καταγωγή από την Παλαιστίνη, επιβεβαίωσε ότι η σύντροφός του αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας, υποστηρίζοντας ότι υπήρχε αιμορραγία κι ότι η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα σοβαρή. «Είμαστε σε μόνιμη σχέση και μένουμε μαζί εδώ και 13 μήνες. Τα παιδιά τα φροντίζουμε μαζί», ανέφερε αρχικά, προσθέτοντας ότι έφυγαν από το σπίτι περίπου στις 22:00 με 22:30 (το Σάββατο).

«Είχε αιμορραγία, το είδα με τα μάτια μου. Το έμβρυο έπεσε στο χέρι μου. Τι να σκεφτόμουν εκείνη την ώρα; Τα είχα χάσει», πρόσθεσε στην απολογία του.

Η εισαγγελική πρόταση

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή των δύο κατηγορουμένων, όπως κατηγορούνται, επικαλούμενη τις καταθέσεις των αστυνομικών (που διαβάστηκαν), σύμφωνα με τις οποίες, από τις 17:30 ακούγονταν κλάματα και φωνές παιδιών από το διαμέρισμα.

Όπως επισήμανε, οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων δεν επιβεβαιώνονται από το αποδεικτικό υλικό, καθώς δεν προκύπτει από το νοσοκομείο ότι η γυναίκα είχε αιμορραγία κι ότι απέβαλε.

Τόνισε δε ότι αν υπήρχε επείγον πρόβλημα υγείας, θα μπορούσαν να είχαν ενημερώσει κάποιον γείτονα ή γνωστό τους, ώστε να αναλάβει προσωρινά τη φροντίδα των παιδιών. Έκανε, επίσης, λόγο για απελπιστική κατάσταση στο εσωτερικό του σπιτιού, επισημαίνοντας ότι τα δύο μικρά παιδιά είχαν μείνει απροστάτευτα.

Η ίδια ζήτησε την επιβολή ποινής φυλάκισης δύο ετών, για κάθε παιδί.

Το περιστατικό

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου, όταν η Αστυνομία ενημερώθηκε έπειτα από καταγγελία για κλάματα παιδιών που ακούγονταν επί αρκετή ώρα από διαμέρισμα πολυκατοικίας.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τα δύο αδελφάκια, ηλικίας δύο και τριών ετών, μόνα τους μέσα στο σπίτι. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου φιλοξενούνται προσωρινά. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους και δεν αντιμετώπιζαν κάποιο πρόβλημα.

Για την υπόθεση έχουν ενημερωθεί η Εισαγγελία Ανήλικων και οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες, ενώ είναι σε εξέλιξη έρευνα ώστε να αποφασιστεί το ζήτημα της επιμέλειας τους.

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