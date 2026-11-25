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Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε νέα σειρά δασμών επί προϊόντων που εξάγουν οι βασικοί εμπορικοί της εταίροι, μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό, κατηγορώντας τους ότι στηρίζουν τις βιομηχανίες τους με επιδοτήσεις τις οποίες θεωρεί παράνομες.

Οι νέοι αυτοί επιπλέον δασμοί, που προστίθενται σε εκείνους που ανακοινώθηκαν στα τέλη Ιουλίου με το πρόσχημα της καταπολέμησης της καταναγκαστικής εργασίας, ολοκληρώνουν έρευνα που ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο ο υπεύθυνος του Λευκού Οίκου για το Εμπόριο (USTR) Τζέιμισον Γκριρ.

BREAKING: President Trump plans a 20% tariff on Chinese goods and new import taxes for the EU and a dozen other major trading partners. https://t.co/RMc4ydfMGv — The Associated Press (@AP) November 25, 2026

Η αμερικανική κυβέρνηση παρουσίασε τους δασμούς ως απάντηση σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, κατηγορώντας ορισμένους από τους στενότερους οικονομικούς εταίρους της για υπερπαραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων, η οποία πλήττει τις αμερικανικές επιχειρήσεις και συμβάλλει στη διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος των ΗΠΑ.

Οι νέοι προτεινόμενοι δασμοί περιλαμβάνουν επιβάρυνση 20% σε ορισμένες εισαγωγές από την Κίνα, με την κυβέρνηση Τραμπ να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησής της στο 40%, εάν το Πεκίνο δεν τηρήσει τους όρους της εμπορικής εκεχειρίας που έχει συμφωνήσει με την Ουάσινγκτον.

Breaking News: The Trump administration proposed new tariffs targeting countries including China, Japan and members of the European Union. https://t.co/vD5vTForRe November 25, 2026

Ο Τραμπ βάζει στο στόχαστρο την Κίνα με το νέο γύρο δασμών

Με ποσοστό 20%, η Κίνα αντιμετωπίζει τον υψηλότερο προτεινόμενο δασμό μεταξύ των 14 εμπορικών εταίρων που περιλαμβάνονται στην έρευνα, αναφέρει το CNN. Το ποσοστό αυτό θα μπορούσε να ανέλθει στο 40% εάν άλλοι παράγοντες —όπως οι τρέχουσες εμπορικές διαπραγματεύσεις και συμφωνίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου— έπαυαν να υφίστανται, δήλωσε αργά την Τρίτη σε δημοσιογράφους ανώτερο στέλεχος του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με το ίδιο στέλεχος, η κυβέρνηση αναμένει ότι οι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ, το νωρίτερο, τον Ιανουάριο. Πριν από την επιβολή τους, η κυβέρνηση οφείλει να ολοκληρώσει τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης και να διεξαγάγει ακροάσεις.

Η πρόταση προβλέπει εκτεταμένες εξαιρέσεις για τον τομέα της ενέργειας, τρόφιμα που δεν μπορούν εύκολα να καλλιεργηθούν στις ΗΠΑ, ορισμένους τύπους ημιαγωγών (τσιπ) και φαρμακευτικά προϊόντα. Επιπλέον, οι νέοι δασμοί δεν θα προστίθενται στους ήδη υφιστάμενους που επιβάλλονται σε προϊόντα όπως τα αυτοκίνητα, ο χάλυβας και το αλουμίνιο.

Οι εν λόγω δασμοί προκύπτουν από έρευνα μηνών, την οποία διεξήγαγε το Γραφείο του Αντιπροσώπου Εμπορίου των ΗΠΑ, σχετικά με το εάν ξένες κυβερνήσεις ενθαρρύνουν την υπερπαραγωγή μέσω μέτρων όπως οι επιδοτήσεις και οι ευνοϊκοί όροι δανειοδότησης. Η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι αυτό επιτρέπει σε ξένες εταιρείες να παράγουν μεγαλύτερες ποσότητες από ό,τι θα παρήγαγαν υπό άλλες συνθήκες και, στη συνέχεια, να πωλούν τα προϊόντα τους σε τεχνητά χαμηλές τιμές, υπονομεύοντας τους Αμερικανούς ανταγωνιστές τους.

Το στέλεχος του Λευκού Οίκου εξέφρασε την εκτίμηση ότι τα αντίποινα θα είναι περιορισμένα, σημειώνοντας παράλληλα ότι οι εμπορικοί εταίροι είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για τις προτεινόμενες ενέργειες.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, κατά την οποία επικράτησε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα. Παράλληλα, ο Τραμπ ανέλαβε την «πίστωση» για την αποκατάσταση του Τζένσεν Χουάν στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου (CEO) της Nvidia τη Δευτέρα —μια εξέλιξη που έλαβε χώρα παρά τις ανησυχίες που εκφράστηκαν και από τα δύο κόμματα σχετικά με το εάν η Κίνα χρησιμοποιεί προηγμένα τσιπ της Nvidia για να ενισχύσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες, παρακάμπτοντας τους περιορισμούς στις εξαγωγές.

Η κυβέρνηση Τραμπ πρότεινε επίσης αντίστοιχα υψηλούς δασμούς, με δυνατότητα περαιτέρω αύξησής τους, σε προϊόντα από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων η Καμπότζη, η Ινδία, η Νότια Κορέα, η Ταϊβάν και το Βιετνάμ.

The US plans to impose new import taxes on goods from China, the European Union and a dozen other economies, in a move to rebuild President Donald Trump’s sweeping global tariff agenda that the Supreme Court found unconstitutional. https://t.co/ldCyIRlaho — Bloomberg (@business) November 25, 2026

Προσπάθεια να επανέλθουν οι σαρωτικοί δασμοί που είχε ακυρώσει το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ

Οι δασμοί που επιβλήθηκαν λόγω πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας —σε συνδυασμό με τους δασμούς που ανακοινώθηκαν τον Ιούλιο με αφορμή καταγγελίες για καταναγκαστική εργασία— εκλαμβάνονται ευρέως ως μια προσπάθεια επαναφοράς των παγκόσμιων δασμών του Τραμπ, οι οποίοι είχαν ακυρωθεί τον Φεβρουάριο από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, επισημαίνει το Reuters.

Οι σαρωτικοί εκείνοι δασμοί, που ακυρώθηκαν, είχαν επιβληθεί βάσει νομοθεσίας που προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις εθνικής έκτακτης ανάγκης.

Με απόφασή τους, που ελήφθη με πλειοψηφία 6 έναντι 3, οι δικαστές επικύρωσαν την απόφαση κατώτερου δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία ο Τραμπ, κάνοντας χρήση του νόμου του 1977, υπερέβη τις εξουσίες του.

Έκριναν ότι ο εν λόγω νόμος —ο Νόμος περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης (International Emergency Economic Powers Act)— δεν παρείχε στον Τραμπ την εξουσία που επικαλέστηκε για την επιβολή δασμών.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει τους δασμούς ως βασικό εργαλείο της οικονομικής του πολιτικής και της εξωτερικής του πολιτικής, χαρακτήρισε την απόφαση «τρομερή» και «εντελώς ελαττωματική».

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