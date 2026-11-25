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Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους μίλησε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς από το βήμα της Bundestag, κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, προειδοποιώντας για τις ρωσικές επιδιώξεις και την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας.

«Η Ρωσία γνωρίζει πολύ καλά τι θέλει και θέλει περισσότερα από την Ουκρανία», τόνισε, καλώντας τους Ευρωπαίους να αντιληφθούν το μέγεθος της απειλής.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, ο Μερτς παραδέχθηκε ότι η Γερμανία «παραμελούσε για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα θεμελιώδη ζητήματα», από την άμυνα και τις υποδομές έως τις δημογραφικές αλλαγές και την οικονομία, υπογραμμίζοντας ότι πλέον απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις.

Εστιάζοντας στη ρωσική απειλή, προειδοποίησε ότι «η Ρωσία κλιμακώνει την ένταση στην περιοχή της Βαλτικής, την Πολωνία, τη Μαύρη Θάλασσα, ακόμη και στο Διάστημα». Μάλιστα, σημείωσε ότι «προχωρά σε τεράστια κλιμάκωση, ακόμη και εδώ, μέσα στα ίδια μας τα σύνορα, ακόμη και με κόστος ανθρώπινες ζωές», καταλήγοντας: «Και γι’ αυτό εμείς, ως Ευρωπαίοι, πρέπει –και θα το κάνουμε– να θέσουμε σαφή όρια στη Ρωσία».

Αναφερόμενος στη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Βερολίνο, αποκάλυψε ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία «εξεπλάγη, όπως μου φάνηκε, σαφώς από το πόσο ενωμένοι είναι οι Ευρωπαίοι σε αυτό το ζήτημα». Όπως είπε, αυτή η αποφασιστικότητα επιτρέπει συγκρατημένη αισιοδοξία για την επίτευξη «μιας πραγματικής ειρήνης».

Επανέλαβε, παράλληλα, ότι «Στηρίζοντας την Ουκρανία, στηρίζουμε και προστατεύουμε τους ίδιους μας τους εαυτούς», επισημαίνοντας πως «Αυτό ισχύει με έναν τρόπο που ίσως πολλοί στη χώρα μας δεν έχουν ακόμη κατανοήσει πλήρως».

Στο οικονομικό μέτωπο, ο καγκελάριος έστειλε εξίσου σαφές μήνυμα, ενόψει των διαπραγματεύσεων για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Δήλωσε ότι επιδιώκει να περιοριστούν οι δαπάνες και να επικεντρωθούν σε τομείς όπως η ασφάλεια και η ανταγωνιστικότητα, ώστε η Ευρώπη να μην καταλήξει «απλώς σε πιόνι αυτού του κόσμου».

Παρά τα πρώτα σημάδια βελτίωσης των οικονομικών δεικτών, προειδοποίησε ότι οι δημοσιονομικές δυνατότητες της Γερμανίας είναι περιορισμένες. «Δεν έχουμε πλέον χρήματα για τα πάντα», διαμήνυσε, χαρακτηρίζοντας τον προϋπολογισμό «ακριβή αποτύπωση» της δύσκολης γεωπολιτικής, τεχνολογικής και δημογραφικής συγκυρίας.

Τέλος, προειδοποίησε ότι ο πρόσθετος δανεισμός για την άμυνα και τις υποδομές «περιορίζει τα περιθώρια ελιγμών μας τα επόμενα χρόνια σε βαθμό που πολλοί δεν έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει πραγματικά».

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