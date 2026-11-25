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Ιστορία έγραψε στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss Universe 2026 η 27χρονη Τζένιφερ Μπαρέτο από το Πουέρτο Ρίκο, καθώς έγινε η πρώτη μητέρα που κατέκτησε τον τίτλο στην ιστορία του θεσμού.

Συγκεκριμένα, η Μπαρέτο είναι η πρώτη μητέρα αλλά και η πρώτη παντρεμένη γυναίκα που κατακτά τον τίτλο, ενώ μέχρι το 2023, οι γυναίκες που ήταν παντρεμένες ή είχαν παιδιά δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Η νέα Miss Universe αναδείχθηκε την Τρίτη (24/11), με τον φετινό διαγωνισμό ομορφιάς να φιλοξενείται στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο. Η Μπαρέτο εργάζεται ως ψυχολόγος και κοινωνική λειτουργός, ενώ έχει και μία κόρη, την Πενέλοπε.

Η Miss Universe 2025, Φατίμα Μπος παρέδωσε το στέμμα στη διάδοχό της από το Πουέρτο Ρίκο. Το φετινό κόσμημα, με την ονομασία «Η λάμψη μιας αιώνιας κληρονομιάς», είναι κατασκευασμένο από λευκόχρυσο 18 καρατίων και διακοσμημένο με 3.150 διαμάντι, ενώ σύμφωνα με το USA today, σχεδιάστηκε από τον γνωστό κοσμηματοπώλη Τζορτζ Βίτελς σε συνεργασία με τον παρισινό οίκο Maison d’OR.

👑 New Miss Universe 2026: 27-year-old Jennifer Barreto from Puerto Rico! The big 75th final took place in San Juan. She beat 115 other women and gave Puerto Rico its 6th win ever — the first in 20 years. Jennifer has a psychology degree plus two master’s degrees: in psychology and social work. Since 2021 she worked as a psychologist helping US military families. She supported victims of domestic violence and child abuse. She also made history as the first mom to win the Miss Universe title. — NEXTA (@nexta_tv) November 25, 2026

Στην τελική πεντάδα βρέθηκαν επίσης οι εκπρόσωποι των Φιλιππίνων, της Νέας Ζηλανδίας, της Βενεζουέλας και της Δομινικανής Δημοκρατίας σε έναν διαγωνισμό όπου συμμετείχαν συνολικά 117 υποψήφιες από περισσότερες από 110 χώρες, ανάμεσά τους και εκπρόσωποι χωρών που έλαβαν για πρώτη φορά μέρος στον τελικό, όπως ο Άγιος Μαρτίνος και η Ουγκάντα.

Την παρουσίαση της βραδιάς ανέλαβαν ο παρουσιαστής Μάριο Λόπεζ και η Μις Υφήλιος 2022, Ρ’Μπόνι Γκάμπριελ, ενώ όπως ανέφεραν, ανάμεσα στις 117 διαγωνιζόμενες υπήρχαν 22 κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, πέντε γιατροί και δέκα μητέρες.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς ανακοινώθηκε, επίσης ότι το Πουέρτο Ρίκο θα φιλοξενήσει και την 76η διοργάνωση, το 2027.

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