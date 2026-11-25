Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε ένα ισχυρό πλήγμα για την κατηγορούσα αρχή, η δικαστής Ρίβκα Φρίντμαν-Φέλντμαν δήλωσε στη Γενική Εισαγγελέα Γκάλι Μπαχαράβ-Μιάρα του Ισραήλ ότι οι πιθανότητες καταδίκης στην «Υπόθεση 4000» —στο πλαίσιο της ποινικής δίκης κατά του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου— είναι ελάχιστες, υπονοώντας ότι η κατηγορία θα πρέπει να αποσυρθεί. Παράλληλα, ανέφερε ότι η «Υπόθεση 2000» θα πρέπει να επανεξεταστεί.

Η Φρίντμαν-Φέλντμαν επισήμανε ότι, όσον αφορά την «Υπόθεση 1000» —την τρίτη από τις τρεις υποθέσεις—, η κατηγορούσα αρχή θα πρέπει να επιδιώξει την επίτευξη συμφωνίας με την υπεράσπιση. Η θέση του δικαστηρίου, η οποία διατυπώθηκε αφού οι δικαστές ζήτησαν από την Μπαχαράβ-Μιάρα να παραστεί στη σημερινή ακροαματική διαδικασία στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Ιερουσαλήμ, αποτελεί σημαντική δικαίωση για τον Νετανιάχου. Ο ίδιος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε παράνομη πράξη, υποστηρίζοντας ότι οι κατηγορίες εναντίον του κατασκευάστηκαν στο πλαίσιο μιας απόπειρας πραξικοπήματος από την αστυνομία, τους εισαγγελείς και τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Το δικαστήριο είχε υποδείξει και στο παρελθόν —σε δύο περιπτώσεις— ότι δεν θεωρεί βάσιμη τη μοναδική κατηγορία περί δωροδοκίας στην «Υπόθεση 4000». Ωστόσο, η σημερινή τοποθέτηση του δικαστηρίου προχωρά πολύ περισσότερο, καθιστώντας σαφές ότι οι δικαστές δεν διαβλέπουν καμία πιθανότητα καταδίκης στη συγκεκριμένη υπόθεση. Όσον αφορά την «Υπόθεση 2000», το δικαστήριο δηλώνει ότι δεν πείθεται πως οι καταγγελίες συνιστούν ποινικό αδίκημα και, κατά συνέπεια, δεν θεωρεί ότι υφίσταται βάση για την άσκηση δίωξης.

Απαντώντας στη δήλωση της δικαστή, η Μπαχαράβ-Μιάρα ανέφερε ότι η ίδια και η ομάδα της κατηγορούσας αρχής θα εξετάσουν τις συστάσεις του δικαστηρίου, τονίζοντας ωστόσο ότι η δίκη πρέπει να ολοκληρωθεί είτε με την έκδοση δικαστικής απόφασης είτε μέσω μιας «κατάλληλης διευθέτησης». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δικηγόρος του Νετανιάχου, Αμίτ Χαντάντ, πρότεινε την άμεση συνάντηση των δύο πλευρών προκειμένου να διευθετηθεί το σύνολο της υπόθεσης — μια πρόταση στην οποία, όπως αναφέρεται, αντιτάχθηκαν τόσο το δικαστήριο όσο και η Γενική Εισαγγελέας.

Ο Νετανιάχου δικάζεται για τρεις υποθέσεις διαφθοράς. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης στις «Υποθέσεις 1000» και «2000», καθώς και κατηγορίες για λήψη δωροδοκίας —μαζί με απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης— στην «Υπόθεση 4000», η οποία θεωρείται και η σοβαρότερη από τις τρεις. Στην «Υπόθεση 1000», ο Νετανιάχου κατηγορείται για απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης, καθώς φέρεται να αποδέχθηκε πολυτελή δώρα, αξίας εκατοντάδων χιλιάδων σέκελ, από τον μεγιστάνα του Χόλιγουντ, Άρνον Μίλτσαν, και τον Αυστραλό δισεκατομμυριούχο, Τζέιμς Πάκερ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Νετανιάχου παρείχε ως αντάλλαγμα διάφορες εξυπηρετήσεις και βοήθεια, κυρίως προς τον Μίλτσαν.

Στην «Υπόθεση 2000», ο πρωθυπουργός φέρεται να σύναψε συμφωνία αμοιβαίου οφέλους («δούναι και λαβείν») με τον εκδότη της εφημερίδας «Yedioth Ahronoth», Άρνον Μόζες. Βάσει αυτής, η εφημερίδα θα παρείχε στον πρωθυπουργό πιο θετική κάλυψη, με αντάλλαγμα τη θέσπιση νομοθεσίας που θα αποδυνάμωνε τον βασικό της ανταγωνιστή, τη δωρεάν εφημερίδα «Israel Hayom». Τέλος, στην «Υπόθεση 4000», ο Νετανιάχου κατηγορείται ότι ενέκρινε ρυθμιστικές αποφάσεις οι οποίες απέφεραν στον Σαούλ Ελόβιτς —μέτοχο του τηλεπικοινωνιακού κολοσσού Bezeq— οικονομικά οφέλη ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων σέκελ. Ως αντάλλαγμα, ο Νετανιάχου φέρεται να έλαβε ευνοϊκή κάλυψη από τον ειδησεογραφικό ιστότοπο «Walla», ο οποίος ανήκε επίσης στον Ελόβιτς.

Διαβάστε επίσης

Ουκρανία: «Όχι» ΗΠΑ σε στρατό ή βάσεις στο Κίεβο – Χάος με τις εγγυήσεις ασφαλείας

Χάος στα δρομολόγια της Eurostar λόγω απεργίας των εργαζομένων για τους μισθούς – Οργή για το πολυτελές αποχαιρετιστήριο πάρτι της πρώην CEO

Εκλογές στην Ισπανία: Τι λέει η «δημοσκόπηση των δημοσκοπήσεων» – Αναμένεται σκληρό ντέρμπι μεταξύ δεξιάς και Σάντσεθ