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Καμία περίπτωση αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων ή δημιουργίας στρατιωτικών βάσεων στην Ουκρανία μετά τον τερματισμό του πολέμου, δεν εξετάζει η Ουάσινγκτον, στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας που συζητούνται για μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Την πληροφορία αποκαλύπτει ο Kyiv Independent, επικαλούμενος πρόσωπα που γνωρίζουν το περιεχόμενο των συνομιλιών, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη στάση της αμερικανικής κυβέρνησης αναδεικνύει τις σημαντικές διαφορές μεταξύ ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ευρωπαίων συμμάχων σχετικά με το περιεχόμενο και την αποτελεσματικότητα των εγγυήσεων που θα προσφερθούν στο Κίεβο.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανίζεται ιδιαίτερα προβληματισμένος, καθώς θεωρεί ότι εγγυήσεις ασφαλείας χωρίς την παρουσία ξένων στρατευμάτων στο ουκρανικό έδαφος ενδέχεται να μην προσφέρουν αξιόπιστη προστασία απέναντι σε μια νέα ρωσική επίθεση. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το ουκρανικό μέσο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας έχει εκφράσει στους συμμάχους του την απορία του για το τι ακριβώς θα σημαίνουν στην πράξη οι αμερικανικές δεσμεύσεις, εφόσον δεν συνοδεύονται από στρατιωτικές δυνάμεις ή βάσεις στη χώρα.

Η διαφωνία έρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να προωθεί ένα μοντέλο εγγυήσεων ασφαλείας εμπνευσμένο από το Άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, το Κίεβο να ζητά σαφείς και γραπτές δεσμεύσεις για την αντίδραση των συμμάχων σε περίπτωση νέας εισβολής και τους Ευρωπαίους να προσπαθούν να καθορίσουν τον δικό τους ρόλο. Την ίδια στιγμή, η Μόσχα εξακολουθεί να αντιτίθεται τόσο στην ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία όσο και σε εγγυήσεις που προσομοιάζουν με εκείνες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Στις 19 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Βερολίνο, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ συζήτησαν το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας με Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Kyiv Independent, ο Κούσνερ ανέφερε ότι ο Τραμπ ήταν διατεθειμένος να εξετάσει μια συμφωνία βασισμένη στην αρχή της συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ. Αμερικανός αξιωματούχος που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις χαρακτήρισε τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία ως το πιο «ελπιδοφόρο» σκέλος των συνομιλιών. Ωστόσο, η πρόταση για εγγυήσεις «τύπου Άρθρου 5» απέχει σημαντικά από την πλήρη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Το Άρθρο 5 της ιδρυτικής Συνθήκης της Συμμαχίας προβλέπει ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον ενός κράτους-μέλους θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Οι σύμμαχοι υποχρεούνται να συνδράμουν τη χώρα που δέχεται την επίθεση, αν και κάθε κράτος αποφασίζει ποια μέτρα θεωρεί αναγκαία, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης χρήσης στρατιωτικής ισχύος. Αντίθετα, μια συμφωνία που απλώς ακολουθεί το πρότυπο του Άρθρου 5 δεν καθορίζει αυτομάτως ποιες χώρες θα πρέπει να αντιδράσουν σε περίπτωση επίθεσης, ποια θα είναι η μορφή της αντίδρασής τους ή εάν θα υπάρχει υποχρέωση στρατιωτικής επέμβασης. Αυτό ακριβώς αποτελεί και το βασικό πρόβλημα για την ουκρανική ηγεσία.

Ασάφεια

Ερωτηθείς από το Kyiv Independent για το περιεχόμενο των προτεινόμενων εγγυήσεων ασφαλείας, ο Ζελένσκι παραδέχτηκε ότι η ουκρανική πλευρά δεν έχει ακόμη λάβει σαφείς απαντήσεις. «Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο, επειδή εξακολουθούμε να μην έχουμε μια σαφή απάντηση, μια πλήρη απάντηση, σχετικά με το ποια θα είναι αυτή η συλλογική ομάδα, πώς θα μας υπερασπιστεί και εάν θα είναι έτοιμη να αποκρούσει τον επιτιθέμενο», δήλωσε. Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι δεσμεύσεις δεν μπορούν να παραμείνουν στο επίπεδο των προφορικών πολιτικών διαβεβαιώσεων. «Αυτό πρέπει να αποτυπωθεί γραπτώς. Μέχρι στιγμής δεν έχω δει κανένα τέτοιο βήμα σε γραπτή μορφή», τόνισε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ενώ ο Ζελένσκι επιμένει ότι το περιεχόμενο των εγγυήσεων πρέπει να καθοριστεί και να αποτυπωθεί εγγράφως από τώρα, Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον επιθυμεί να περιληφθούν στην τελική ειρηνευτική συμφωνία. Παράλληλα, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές δεν έχουν αποσαφηνίσει ποια συγκεκριμένα μέτρα θα ήταν διατεθειμένες να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση νέας ρωσικής επίθεσης. Ένας αξιωματούχος ανέφερε ότι το σχετικό πακέτο θα μπορούσε να περιλαμβάνει «υποστήριξη ή άλλα μέτρα» για τη διασφάλιση της μεταπολεμικής ασφάλειας της Ουκρανίας, χωρίς να προσδιορίσει το περιεχόμενό τους.

Όπως επισημαίνει ο Kyiv Indepedent, η ασάφεια δεν περιορίζεται στις σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Κιέβου, αλλά παρατηρείται και στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, επικρατεί σημαντική σύγχυση σχετικά με τη μορφή που θα μπορούσαν να λάβουν οι εγγυήσεις ασφαλείας. Οι ίδιοι υποστήριξαν ότι οι έμπειροι διπλωμάτες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ παραγκωνίζονται ολοένα και περισσότερο από τη διαπραγματευτική διαδικασία, καθώς τον κεντρικό ρόλο έχουν αναλάβει οι προσωπικοί απεσταλμένοι του Τραμπ.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι οι εγγυήσεις που θα ήταν αρκετά ισχυρές ώστε να πείσουν την Ουκρανία να αποδεχτεί μια συμφωνία ενδέχεται να είναι ακριβώς εκείνες που η Ρωσία δεν θα δεχόταν. Αντίστοιχα, οι δεσμεύσεις που είναι πρόθυμες να προσφέρουν οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι μπορεί να μην επαρκούν, κατά την εκτίμηση του Κιέβου, για να αποτρέψουν μια νέα ρωσική εισβολή.

Ζήτημα διάρκειας

Ο Ζελένσκι έθεσε και το ζήτημα της διάρκειας των εγγυήσεων, τονίζοντας ότι η ασφάλεια της Ουκρανίας δεν μπορεί να εξαρτάται αποκλειστικά από την παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Ερωτηθείς εάν εμπιστεύεται τις δεσμεύσεις που προτείνει η αμερικανική κυβέρνηση, υποστήριξε ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να παραμείνει σε ισχύ για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της σημερινής αμερικανικής προεδρίας. «Δεν πολεμάμε για να υπερασπιστούμε τη χώρα μας μόνο για δύο χρόνια», δήλωσε και πρόσθεσε: «Χρειαζόμαστε εγγυήσεις ασφαλείας για περισσότερα από δύο χρόνια. Κατά προτίμηση για πάντα ή τουλάχιστον για δεκαετίες».

Το Κίεβο επιδιώκει επομένως δεσμεύσεις με μακροπρόθεσμο και θεσμικά κατοχυρωμένο χαρακτήρα, οι οποίες δεν θα μπορούν να ανατραπούν εύκολα από μια μελλοντική αλλαγή κυβέρνησης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η απροθυμία των Ηνωμένων Πολιτειών να αναπτύξουν στρατεύματα στην Ουκρανία αυξάνει και την πίεση προς την ευρωπαϊκή «συμμαχία των προθύμων» να αποσαφηνίσει τον ρόλο που θα μπορούσε να αναλάβει μετά τον πόλεμο. Η ομάδα, στην οποία πρωταγωνιστούν η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία, εξετάζει την πιθανότητα ανάπτυξης πολυεθνικής στρατιωτικής δύναμης στην Ουκρανία μετά από ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός. Μια τέτοια δύναμη θα είχε ως αποστολή την επιτήρηση της ειρηνευτικής συμφωνίας και την αποτροπή νέων ρωσικών επιθέσεων.

Στις αρχές του 2026, ο Ζελένσκι, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο τότε πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ υπέγραψαν δήλωση προθέσεων για την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης στην Ουκρανία μετά τη λήξη του πολέμου. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν έχει επιλύσει τα βασικά πρακτικά και νομικά ζητήματα. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει ακόμη να καθορίσουν ποιες χώρες θα διαθέσουν στρατεύματα, ποια θα είναι η εντολή τους και πώς θα αντιδράσουν σε περίπτωση που η Ρωσία παραβιάσει μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Παράλληλα, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η παρουσία στρατευμάτων από μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτρεπτικά απέναντι στη Ρωσία. Προειδοποιούν, ωστόσο, ότι η ανάπτυξή τους χωρίς πραγματική και σταθερή κατάπαυση του πυρός θα μπορούσε να καταστήσει την κατάσταση πιο επικίνδυνη, αντί να ενισχύσει την ασφάλεια.

Τα «όχι» της Ρωσίας

Βασικό εμπόδιο παραμένει η στάση της Ρωσίας, η οποία έχει επανειλημμένα απορρίψει τόσο τις εγγυήσεις ασφαλείας που παραπέμπουν στο ΝΑΤΟ όσο και την εγκατάσταση ξένων στρατευμάτων ή στρατιωτικών βάσεων στο ουκρανικό έδαφος. Στις 9 Νοεμβρίου, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε δηλώσει ότι οποιεσδήποτε μεταπολεμικές εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία θα πρέπει να είναι αποδεκτές από τη Ρωσία. Ωστόσο, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίστηκε στις ιδιωτικές συνομιλίες με Αμερικανούς απεσταλμένους περισσότερο διατεθειμένος να «εξετάσει» μια πιθανή συμφωνία εγγυήσεων στα πρότυπα του Άρθρου 5. Και η Ουάσινγκτον αντιμετωπίζει αυτή τη στάση ως σημαντική μεταβολή της ρωσικής θέσης.

Παραμένει, ωστόσο, ασαφές τι ακριβώς θα ήταν διατεθειμένο να αποδεχτεί το Κρεμλίνο, καθώς η δημόσια αντίθεσή του στην παρουσία ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία δεν έχει αλλάξει. Κατά τις διαπραγματεύσεις στο Άμπου Ντάμπι, Ρώσοι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν την ανάπτυξη ξένων στρατιωτικών δυνάμεων στο ουκρανικό έδαφος «απολύτως απαράδεκτη», προειδοποιώντας μάλιστα ότι θα αποτελούσαν «νόμιμο στόχο». Η συγκεκριμένη θέση περιορίζει σημαντικά τις επιλογές των Ευρωπαίων, οι οποίοι εξετάζουν την αποστολή στρατευμάτων, αλλά εξαρτούν την υλοποίηση του σχεδίου από την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός και τη διαμόρφωση ενός πλαισίου που η Μόσχα εξακολουθεί να απορρίπτει.

Και στο βάθος ΝΑΤΟ

Παράλληλα με τις συνομιλίες για τις αμερικανικές εγγυήσεις και την πιθανή παρουσία ευρωπαϊκών δυνάμεων, ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Στις 21 Νοεμβρίου, ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι το Κίεβο εξακολουθεί να συζητά το συγκεκριμένο ενδεχόμενο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους Ευρωπαίους συμμάχους του. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές έχουν θέσει ακόμη και το ερώτημα εάν η Ουκρανία θα ήταν διατεθειμένη να αποσυρθεί από το Ντονμπάς με αντάλλαγμα την ένταξή της στη Συμμαχία.

«Το ζήτημα του ΝΑΤΟ βρίσκεται στο τραπέζι», δήλωσε ο Ζελένσκι και πρόσθεσε: «Οι Αμερικανοί – και αυτό είναι καλό, όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε – θέτουν επίσης αυτό το ζήτημα. Το συζητάμε». Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα από τη συνεδρίαση της «συμμαχίας των προθύμων» στις 19 Νοεμβρίου, το οποίο περιήλθε στην κατοχή του Kyiv Independent, μεταξύ εκείνων που υποστηρίζουν την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ βρίσκονται η Γαλλία, η Ιταλία, η Βρετανία και ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης του ΝΑΤΟ, Αλέξους Γκρίνκεβιτς. Σύμφωνα με το ίδιο σημείωμα, ο Γκρίνκεβιτς χαρακτήρισε την ένταξη της Ουκρανίας στη Συμμαχία ως τον οικονομικότερο τρόπο διασφάλισης της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

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