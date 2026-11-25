Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Αναστάτωση προκαλεί στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις μεταξύ Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου η αιφνιδιαστική απεργία εργαζομένων της Eurostar, η οποία οδήγησε στην ακύρωση πολλών δρομολογίων, εν μέσω διαπραγματεύσεων για μισθολογικά ζητήματα.
Η κινητοποίηση επηρεάζει χιλιάδες ταξιδιώτες, ενώ εντείνει την πίεση προς τη διοίκηση της εταιρείας για την εξεύρεση λύσης.
Η Eurostar ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι οι ακυρώσεις οφείλονται σε αιφνιδιαστική απεργιακή κινητοποίηση, καλώντας παράλληλα τα συνδικάτα να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι παραμένει διαθέσιμη για έναν εποικοδομητικό διάλογο, προκειμένου να επιλυθεί η διαφορά.
Ωστόσο, ιδιαίτερη ένταση έχει προκαλέσει και μια άλλη υπόθεση, που αφορά την αποχαιρετιστήρια εκδήλωση για την πρώην διευθύνουσα σύμβουλο της Eurostar, Γκουέντολιν Καζνάβ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του βελγικού μέσου L-Post, έχει προγραμματιστεί για σήμερα, 25 Νοεμβρίου, μεγάλη εκδήλωση στο Λονδίνο, σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων, με περισσότερους από 400 προσκεκλημένους. Το κόστος της διοργάνωσης και η χρονική συγκυρία έχουν προκαλέσει αντιδράσεις μεταξύ εργαζομένων και εκπροσώπων τους, οι οποίοι θεωρούν την εκδήλωση προκλητική εν μέσω των μισθολογικών διαφωνιών.
Η Καζνάβ αποχώρησε από τη θέση της στις 2 Νοεμβρίου, έπειτα από τέσσερα χρόνια στην ηγεσία της Eurostar. Όπως ανακοίνωσε επίσημα η εταιρεία, διάδοχός της θα είναι ο Κριστόφ Φανισέ, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα την 1η Δεκεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, η Eurostar προχώρησε στην ενοποίηση των δραστηριοτήτων της με την Thalys, διευρύνοντας σημαντικά το ευρωπαϊκό της δίκτυο.Για τους επιβάτες που επηρεάζονται από τις ακυρώσεις, η εταιρεία προσφέρει τη δυνατότητα αλλαγής ημερομηνίας ταξιδιού ή επιστροφής χρημάτων, ζητώντας συγγνώμη για την ταλαιπωρία.
Η αναστάτωση δεν περιορίζεται στη γραμμή Παρίσι – Λονδίνο μέσω της σήραγγας της Μάγχης, καθώς καθυστερήσεις καταγράφονται και σε συνδέσεις με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Eurostar εξυπηρετεί συνολικά πέντε χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και τη Γερμανία.
Διαβάστε επίσης
Εκλογές στην Ισπανία: Τι λέει η «δημοσκόπηση των δημοσκοπήσεων» – Αναμένεται σκληρό ντέρμπι μεταξύ δεξιάς και Σάντσεθ
Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέες φονικές επιθέσεις σε Κίεβο και Σαμάρα
ΗΠΑ: Έξι νεκροί από συντριβή αεροσκάφους στο Μισισίπι – Ανάμεσά τους δύο παιδιά
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.