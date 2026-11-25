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Αναστάτωση προκαλεί στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις μεταξύ Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου η αιφνιδιαστική απεργία εργαζομένων της Eurostar, η οποία οδήγησε στην ακύρωση πολλών δρομολογίων, εν μέσω διαπραγματεύσεων για μισθολογικά ζητήματα.

Η κινητοποίηση επηρεάζει χιλιάδες ταξιδιώτες, ενώ εντείνει την πίεση προς τη διοίκηση της εταιρείας για την εξεύρεση λύσης.

Η Eurostar ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι οι ακυρώσεις οφείλονται σε αιφνιδιαστική απεργιακή κινητοποίηση, καλώντας παράλληλα τα συνδικάτα να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι παραμένει διαθέσιμη για έναν εποικοδομητικό διάλογο, προκειμένου να επιλυθεί η διαφορά.

Ωστόσο, ιδιαίτερη ένταση έχει προκαλέσει και μια άλλη υπόθεση, που αφορά την αποχαιρετιστήρια εκδήλωση για την πρώην διευθύνουσα σύμβουλο της Eurostar, Γκουέντολιν Καζνάβ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του βελγικού μέσου L-Post, έχει προγραμματιστεί για σήμερα, 25 Νοεμβρίου, μεγάλη εκδήλωση στο Λονδίνο, σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων, με περισσότερους από 400 προσκεκλημένους. Το κόστος της διοργάνωσης και η χρονική συγκυρία έχουν προκαλέσει αντιδράσεις μεταξύ εργαζομένων και εκπροσώπων τους, οι οποίοι θεωρούν την εκδήλωση προκλητική εν μέσω των μισθολογικών διαφωνιών.

Η Καζνάβ αποχώρησε από τη θέση της στις 2 Νοεμβρίου, έπειτα από τέσσερα χρόνια στην ηγεσία της Eurostar. Όπως ανακοίνωσε επίσημα η εταιρεία, διάδοχός της θα είναι ο Κριστόφ Φανισέ, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα την 1η Δεκεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, η Eurostar προχώρησε στην ενοποίηση των δραστηριοτήτων της με την Thalys, διευρύνοντας σημαντικά το ευρωπαϊκό της δίκτυο.Για τους επιβάτες που επηρεάζονται από τις ακυρώσεις, η εταιρεία προσφέρει τη δυνατότητα αλλαγής ημερομηνίας ταξιδιού ή επιστροφής χρημάτων, ζητώντας συγγνώμη για την ταλαιπωρία.

Η αναστάτωση δεν περιορίζεται στη γραμμή Παρίσι – Λονδίνο μέσω της σήραγγας της Μάγχης, καθώς καθυστερήσεις καταγράφονται και σε συνδέσεις με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Eurostar εξυπηρετεί συνολικά πέντε χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και τη Γερμανία.

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