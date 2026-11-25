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Στον άγριο καβγά του Νίκου Στραβελάκη και της Κατερίνας Παπακωστοπούλου που διέρρευσε αναφέρθηκε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από το Πρωινό, με τον παρουσιαστή να ξεσπά για τον τρόπο με τον οποίο οι δημοσιογράφοι επιχείρησαν να δικαιολογήσουν το απίστευτο περιστατικό που, μάλιστα, σημειώθηκε ενώπιον των καλεσμένων τους και πλέον, κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Υπενθυμίζεται ότι στη σημερινή έναρξη του «10 Παντού», ο Νίκος Στραβελάκης και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου απέδωσαν τον τσακωμό τους σε μια στιγμή έντασης της δουλειάς τους την οποία ήθελαν να υπερασπιστούν, καταγγέλλοντας παράλληλα παρουσιαστές άλλων εκπομπών, κάνοντας λόγο για «κανιβαλισμό».

Μετά την προβολή του βίντεο, ο Γιώργος Λιάγκας εξερράγη, κάνοντας λόγο για «ψεύδη», «ντροπή» και «θέατρο του παραλόγου», καθώς και για ύβρεις που ο ίδιος ουδέποτε ξεστόμισε σε συναδέλφους του και ουδέποτε έχει δεχθεί σε επαγγελματικό χώρο.

«Γι’ αυτό ο κόσμος μουντζώνει τους δημοσιογράφους. Και δικαίως. Διότι μετά το σημερινό θέατρο του παραλόγου και του ψεύδους ντρέπεται και η ντροπή. Ντρέπεται και η ντροπή. Έλεος με τα ψεύδη. Ξαφνικά ξυπνήσαμε μια μέρα και ζηλέψαμε και θέλουμε να κάνουμε την καριέρα του κυρίου Στραβελάκη. Τον ζηλεύουμε και γι’ αυτό ακριβώς είπαμε αυτά που είπαμε χθες. Αν είναι δυνατόν να λέγονται τα πράγματα αυτά. Και πάμε να τα πάρουμε από την αρχή με λογική και επιχειρήματα, για να καταλάβετε γιατί ακριβώς διαστρέφεται μια πραγματικότητα. Το είπα και το ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ ότι η ανήθικη πράξη το να τραβήξεις βιντεοληπτικό υλικό από ένα κομμάτι της εκπομπής που δεν είναι στον αέρα, είναι ανήθικο, είναι παράνομο. Και μακάρι να τον πιάσετε τον άνθρωπο αυτόν που το έκανε και που το μοίρασε αριστερά και δεξιά και να τιμωρηθεί. Πάμε παρακάτω» είπε αρχικά.

«Αν εγώ τουλάχιστον που κάνω τη δουλειά αυτή τριάντα χρόνια, τριάντα οχτώ, πόσο την κάνω, είμαι από τους παλαιότερους, ουδέποτε, ουδέποτε, γιατί είπε ο κύριος Στραβελάκης ότι είναι ένα από τα δεκάδες περιστατικά που στην τηλεόραση γίνονται. Εγώ που κάνω σαράντα χρόνια τηλεόραση, που έχω πραγματικά αντιπαρατεθεί με ανθρώπους, με επιχειρήματα, που έχω υψώσει φωνή, που μου έχουν υψώσει φωνή μέχρι εκεί, ουδέποτε έχω εκστομίσει τέτοιους χαρακτηρισμούς και ουδέποτε έχει τολμήσει κάποιος να μου εκστομίσει τέτοιους χαρακτηρισμούς. Ούτε σκουπίδι μου έχει πει κανένας, ούτε έχω πει εγώ προφανώς, ούτε άντε… μου έχει πει κανένας, ούτε του έχω απαντήσει εγώ με τον ίδιο τρόπο. Ουδέποτε. Δεν έχω τύχει ποτέ κι έχω κάνει σαράντα χρόνια τηλεόραση σε τέτοιου είδους καυγά με χυδαίες εκφράσεις. Αν λοιπόν αυτό ήτανε στο πλαίσιο ενός οικογενειακού καυγά, ρωτώ λοιπόν εγώ δημόσια τον κύριο και την κυρία, γιατί καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου εσείς τηλεφωνούσατε σε συναδέλφους λέγοντας ότι έχω εγώ δίκιο και όχι η άλλη πλευρά; Αφού ο καυγάς ήταν οικογενειακός» πρόσθεσε.

Τότε, τον λόγο πήρε η Φωτεινή Πετρογιάννη η οποία απαντώντας περί «κανιβαλισμού» από άλλες εκπομπές, τόνισε ότι οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι κανιβάλισαν τους εαυτούς τους όταν δεν σεβάστηκαν ούτε ο ένας τον άλλο ούτε, όμως, και τη δουλειά τους.

«Ακούσαμε πέντε, έξι φορές τη λέξη κανιβαλισμός. Κανιβαλίζουν οι άλλες εκπομπές. Να σας πω λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι εσείς κανιβαλίσατε ο ένας τον άλλον και έτυχε και το είδαμε. Απλά αυτό έγινε. Εσείς κανιβαλίσατε ο ένας τον άλλον. Είπατε ότι δε σεβόμαστε τη δουλειά σας. Εσείς δε σεβαστήκατε τη δουλειά σας, δε σεβαστήκατε ο ένας τον άλλον» ειπε χαρακτηριστικά.

«Και επειδή πολύς λόγος γίνεται για οικογένεια σε αυτή την εκπομπή που εμείς δε σεβαστήκαμε, να πούμε ότι ακούστηκαν λόγια σε αυτό το βίντεο, όπως ότι ο συνάδελφός σας, κυρία Παπακωστοπούλου μου, είναι ένας κακοποιητικός άνθρωπος που έφτασε εξήντα πέντε χρονών και δεν τον συμπαθεί κανένας. Σας αποκάλεσε σκουπίδι ο συνάδελφος. Του δώσατε κι εσείς μια ευχή» συμπλήρωσε.

«Κακώς το βίντεο παίχτηκε. Πολύ ωραία, συμφωνούμε. Επειδή γνωρίζατε όμως ότι αυτό το πράγμα, είτε με βίντεο είτε χωρίς βίντεο, επειδή όταν υπάρχει κοινό κάπου ένας κάμεραμαν, θα το βγει να το πει αριστερά και δεξιά. Αυτό δεν απαγορεύεται. Ότι τσακώθηκε ο Στραβελάκης με την Παπακωστοπούλου. Γιατί λοιπόν ρωτώ εγώ, παίρνατε εσείς δημοσιογράφους το Σαββατοκύριακο να τους πείτε ότι εντάξει μωρέ, ο άλλος φταίει, η άλλη φταίει, δε φταίω εγώ. Αφού το καυγαδάκι αυτό ήταν ένα οικογενειακό καυγαδάκι το οποίο θα έληγε εκεί. Από συνεργάτη τους έγινε η διαρροή. Κακώς. Έγινε όμως. Τώρα λοιπόν που έγινε, βγαίνουν και λένε ότι φταίνε οι άλλες εκπομπές που σχολιάζουν αυτό που έγινε. Αλήθεια τώρα;» κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας.

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