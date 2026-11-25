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Με μια οργισμένη ανακοίνωση απαντά η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στην κυβέρνηση σε σχέση με τα δημοσιεύματα για τον γραμματέα του κόμματος Μίλτο Χατζηγιαννάκη, εξαπολύοντας επίθεση στον πρωθυπουργό, ενώ δεν λείπουν τα πυρά και για το ΠΑΣΟΚ το οποίο εγκαλείται για «προθυμία να βουτηχτεί στη λάσπη της δεξιάς».

Η επίθεση του ΠΑΣΟΚ

Νωρίτερα, το ΠΑΣΟΚ είχε επιτεθεί στην ΕΛΑΣ, αναφέροντας ότι «το νούμερο 2 του κόμματος ΕΛΑΣ και δεξί χέρι του κ. Τσίπρα, Μίλτος Χατζηγιαννάκης πρωταγωνιστεί σύμφωνα με δημοσίευμα των Παραπολιτικών σε σειρά στημένων διαδικασιών ανάθεσης έργων του Δήμου Στυλίδας.

Ο Γραμματέας της ΕΛΑΣ, κ. Χατζηγιαννάκης, εμφανίζεται να είναι συνέταιρος σε εταιρεία με τον μέχρι πρότινος προφυλακισμένο Δήμαρχο Στυλίδας, ο οποίος αναθέτει σε άλλες εταιρείες του συνεταίρου του Χατζηγιαννάκη έργα χωρίς διαγωνισμό και με ελάχιστη έκπτωση, βάσει του δημοσιεύματος.

Από το στημένο αλισβερίσι με το δημόσιο χρήμα οι εταιρείες του νούμερο 2 της ΕΛΑΣ πήραν 752.000 ευρώ μέσα σε ένα χρόνο.

Τι έχει να πει ο νούμερο 1 της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Γραμματέα του με βορά τα χρήματα των φορολογουμένων, που όπως ο κ. Χατζηγιαννάκης αποκάλυψε σε συνέντευξη του χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της ΕΛΑΣ στεγάζοντας υπηρεσίες του κόμματος στα γραφεία εταιρείας του;

Τώρα εξηγείται γιατί ο κ. Τσίπρας και τα στελέχη της ΕΛΑΣ κρύβονται όταν η συζήτηση πάει στη χρηματοδότηση του κόμματος τους. Ο Γραμματέας της ΕΛΑΣ οφείλει να δώσει πειστικές απαντήσεις για τις τριγωνικές σχέσεις που αποκαλύπτονται.

Ο κ.Τσίπρας, που κομίζει το δήθεν νέο και διαφορετικό απέναντι στο πάρτι αναθέσεων και διαφθοράς της Νέας Δημοκρατίας, στεγάζει υποδομές του κόμματος με χρήματα απευθείας αναθέσεων.

Η υποκρισία του δήθεν αδιάφθορου χτυπά κόκκινο».

Ορισμένη απάντηση της ΕΛΑΣ

Η ΕΛΑΣ, επιμένοντας στον χαρακτηρισμό «αρχιερέας» της διαφθοράς για τον πρωθυπουργό τον κατηγορεί για επιχείρηση «συγκάλυψης ενόχων και συκοφάντησης αθώων». Σημειώνει, πως ο πρωθυπουργός κάνει ότι δεν καταλαβαίνει τη διαφορά «ανάμεσα στα αίσχη των υπουργών του» και την δραστηριότητα του Μ. Χατζηγιαννάκη, την οποία αποκαλεί «διαφανή δραστηριότητα κάθε πολίτη, ελεύθερου επαγγελματία που ασκεί το επάγγελμά του με εντιμότητα». Κάνει ακόμα λόγο για «δολοφονία χαρακτήρα» με την οποία προσπαθεί να καλύψει το «όργιο των απευθείας αναθέσεων» της κυβέρνησής του.

Στην ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ παραθέτει ερωτήματα για το ΠΑΣΟΚ και για την προθυμία που δείχνει να βουτηχτεί στη λάσπη της δεξιάς, όταν, όπως επισημαίνεται, στο παρελθόν η λάσπη αυτή έχει στοχεύσει σε ένα δικό της στέλεχος, τον Μανώλη Χριστοδουλάκη. Και καταλήγει με το ερώτημα-υπονοούμενο αν υπάρχει κάτι « πίσω από αυτή την πρόθυμη συνδρομή στις μαύρες επιχειρήσεις της Δεξιάς, κάτι που κρατάει μυστικό για την επόμενη μέρα ο κύριος Ανδρουλάκης»;

Αναλυτικά ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Η επίθεση στον Μίλτο Χατζηγιαννάκη, παραγωγής Μαξίμου και διακίνησης «φιλικών» μέσων, πιστοποιεί τη βαθιά ανηθικότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Ο Αρχιερέας της διαφθοράς δεν διστάζει, όταν αποκαλύπτονται τα σκάνδαλα των συνδαιτημόνων του στο μεγάλο φαγοπότι, να καταφεύγει σε μαύρες επιχειρήσεις συγκάλυψης ενόχων και συκοφάντησης αθώων.

Να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει τη διαφορά ανάμεσα στα αίσχη των υπουργών του, που μοιράζουν και μοιράζονται δημόσιο χρήμα, με τη διαφανή δραστηριότητα κάθε πολίτη, ελεύθερου επαγγελματία που ασκεί το επάγγελμά του με εντιμότητα.

Να προσπαθεί να συγκαλύψει το όργιο των απευθείας αναθέσεων, με άλλη μια απευθείας ανάθεση: Την ανάθεση της δολοφονίας χαρακτήρα όσων στέκονται απέναντι στα σκάνδαλα που φέρουν την υπογραφή του.

Αν όμως οι προθέσεις του συστήματος Μητσοτάκη είναι φανερές, ερωτηματικά υπάρχουν για την προθυμία του ΠΑΣΟΚ να βουτηχτεί στη λάσπη της Δεξιάς.

Μια λάσπη που χτες αφορούσε τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, σήμερα τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη, και αύριο όποιον άλλον αισθανθούν ότι απειλεί τις μέρες της αφθονίας του συστήματος Μητσοτάκη.

Υπάρχει άραγε πίσω από αυτή την πρόθυμη συνδρομή στις μαύρες επιχειρήσεις της Δεξιάς, κάτι που κρατάει μυστικό για την επόμενη μέρα ο κύριος Ανδρουλάκης;

Οι εξηγήσεις Χατζηγιαννάκη

Νωρίτερα, μιλώντας στο ΟΡΕΝ, ο Μ. Χατζηγιαννάκης εξήγησε ότι κάνει παραχώρηση «χωρίς ενοίκιο», ενώ ερωτηθείς αν γνωρίζει πως υπάρχουν ρητές απαγορεύσεις από την νομοθεσία, απάντησε πως «το γνωρίζω, δεν ξέρω αν είναι απαγορευμένο», λέγοντας ότι «παραχωρώ τους χώρους λοιπόν γιατί η ΕΛΑΣ στηρίζεται σε εμάς τα μέλη μας» και προσθέτοντας ότι «όλοι δίνουμε ό,τι μπορούμε για να στηθεί αυτός ο κομματικός μηχανισμός. Δεν παίρνουμε κρατικό χρήμα, για να μπορέσουμε να στηριχθούμε». Μάλιστα, για το ενδεχόμενο να εξακολουθήσει να παραχωρεί τους εταιρικούς χώρους, είπε ότι «ανθρωπίνως και φιλικά, μέχρι το κόμμα να φτιάξει δικά του γραφεία, εγώ με πολύ μεγάλη μου χαρά θα παραχωρώ τους χώρους, για να μπορούν να συνεδριάζουν τα όργανα, για να μπορούν να έρχονται».

Υπογράμμισε, δε, ότι «δεν τα δίνω στον Τσίπρα, τα δίνω στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και όχι για γραφεία τους, για να συνεδριάζουν τα στελέχη, να φιλοξενούνται, για να μπορούμε να κάνουμε εκδηλώσεις» και τόνισε ότι «θα συνεχίσω μέχρι να αποκτήσει γραφεία η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, μέχρι να μπορέσει να φτιάξει γραφεία, αν μου ζητείται από το κόμμα, να παραχωρώ τους χώρους, να μπορώ να βοηθάω με όποιο τρόπο μπορώ, είτε οικονομικό, είτε προσωπικό, να δώσω τη μάχη αυτή που προσπαθούμε να δώσουμε», ενώ όταν του επισημάνθηκε ότι η παραχώρηση αυτή μπορεί να θεωρηθεί και ως παροχή σε είδος προς το κόμμα, είπε ότι «δεν υπάρχει άτυπη συναλλαγή με την ΕΛΑΣ» και πως ο ίδιος «δανείζει το χώρο» για τις συνεδριάσεις των οργάνων.

«Τι να δηλώσω ότι έρχονται στελέχη της ΕΛΑΣ και κάνουν συνεδριάσεις μέσα στο χώρο μου;», είπε χαρακτηριστικά ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης αναφορικά με τυχόν δήλωση της παραχώρησης στην εφορία, ενώ ερωτώμενος αν όλα αυτά τελούν σε γνώση του προέδρου του κόμματος, Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε ότι «είναι ενήμερος για όλα, όπως είναι ενήμερα και όλα τα στελέχη του κόμματός μας. Ξέρουν ότι όταν κάνουν συνεδριάσεις».

ΝΔ: Να δώσει εξηγήσεις ο Τσίπρας

Οι δηλώσεις Χατζηγιαννάκη προκάλεσαν την αντίδραση της ΝΔ, η οποία σε ανακοίνωσή της επισήμανε ότι «πριν από λίγο, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open, ο γραμματέας της ΕΛΑΣ κ. Μίλτος Χατζηγιαννάκης προέβη σε μια απίστευτα κυνική παραδοχή. Είπε επί λέξει “ο κ. Τσίπρας ήταν ενήμερος για όλα”.

Κύριε Τσίπρα, γνωρίζατε και επιλέξατε ως γραμματέα του κόμματός σας κάποιον που έπαιρνε με τις εταιρίες του κρατικό χρήμα, λαμβάνοντας συμβάσεις ακόμα και από έναν δήμο, στον οποίο ο δήμαρχος ήταν συνέταιρός του με 50%, σε άλλη εταιρία; Είχατε τελικά γνώση για όλες τις δημόσιες συμβάσεις όλων των εταιριών στις οποίες είναι μέτοχος με υψηλό ποσοστό ο γραμματέας του κόμματός σας κ. Χατζηγιαννάκης;

Γνωρίζατε και πολύ περισσότερο εγκρίνατε, να στεγαστεί το Οργανωτικό της ΕΛΑΣ στα γραφεία που του παραχώρησε μια κατασκευαστική εταιρεία, η οποία λαμβάνει κρατικό χρήμα και μάλιστα ακόμα και από έναν δήμο στον οποίον ο δήμαρχος είναι συνέταιρος του μετόχου της εταιρείας αυτής, όπως δήλωσε ο κ. Χατζηγιαννάκης;».

Κάλεσε δε τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ «να σταματήσει να κρύβεται. Οφείλει να δώσει εξηγήσεις για ένα θέμα που παίρνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις, σε όλα τα επίπεδα».

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