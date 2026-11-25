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Σφοδρή επίθεση προς τον Αλέξη Τσίπρα, σχετικά με το νέο δημοσίευμα για απευθείας αναθέσεις 752.000 ευρώ του Δήμου Στυλίδας σε εταιρείες του γραμματέα της ΕΛΑΣ Μίλτου Χατζηγιαννάκη, εξαπολύει ο Παύλος Μαρινάκης, τη ίδια ώρα που και το ΠΑΣΟΚ ζητάει απαντήσεις από τον πρώην πρωθυπουργό.

«Γνώριζε για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του γραμματέα της ΕΛΑΣ κ. Χατζηγιαννάκη και τις δημόσιες συμβάσεις των εταιρειών του; Και, κυρίως, ήταν δική του απόφαση να στεγαστεί το Οργανωτικό της ΕΛΑΣ στα γραφεία, που του παραχώρησε μια κατασκευαστική εταιρεία που λαμβάνει κρατικό χρήμα, όπως δήλωσε ο κ. Χατζηγιαννάκης; Το θέμα είναι μείζον και οφείλονται απαντήσεις, χωρίς άλλες υπεκφυγές», αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη:

Μετά τις νέες συνταρακτικές αποκαλύψεις που δημοσιεύθηκαν σήμερα στο parapolitika.gr σχετικά με δημόσιες συμβάσεις που φέρονται να έχουν λάβει εταιρείες στις οποίες μέτοχος με μεγάλα ποσοστά είναι ο γραμματέας της ΕΛΑΣ, κ. Μίλτος Χατζηγιαννάκης, γεννώνται σοβαρά ερωτήματα, όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, κ. Αλέξη Τσίπρα.

Τα ερωτήματα είναι συγκεκριμένα και δεν μπορούν να παραμένουν άλλο αναπάντητα:

Γιατί ο κ. Χατζηγιαννάκης στη χθεσινή του δήλωση αναφέρθηκε μόνο στη δικηγορική εταιρεία της οικογένειάς του, λέγοντας ότι έχει αποχωρήσει από αυτήν από το 2014, αλλά δεν είπε λέξη για τις άλλες εταιρείες στις οποίες είναι μέτοχος και οι οποίες, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχουν λάβει κρατικό χρήμα μέσω συμβάσεων με δημόσιους φορείς; Σε πόσες άλλες εταιρείες συμμετέχει και πόσες δημόσιες συμβάσεις έχουν λάβει τελικά οι εταιρείες του; Είναι αποδεκτό εταιρείες του κ. Χατζηγιαννάκη, όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα, να έχουν λάβει το 2025 συμβάσεις έργων ύψους άνω των 750.000 ευρώ από τον Δήμο Στυλίδας, με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με επίκληση του κατεπείγοντος και με εκπτώσεις από 1,59% έως 3%, λίγους μόλις μήνες μετά την από κοινού σύσταση άλλης εταιρείας από τον ίδιο και τον δήμαρχο Στυλίδας, στην οποία έκαστος διατηρεί μερίδιο 50%; Εντάσσεται στο πλαίσιο του «ηθικού πλεονεκτήματος» το γεγονός ότι ο κ. Χατζηγιαννάκης φέρεται να ιδρύει τον Φεβρουάριο του 2025 μία εταιρεία από κοινού με τον δήμαρχο Στυλίδας και, λίγους μήνες αργότερα, άλλες εταιρείες στις οποίες είναι μέτοχος να λαμβάνουν συμβάσεις από τον ίδιο δήμο; Με ποια διαδικασία και, κυρίως, με την έγκριση ποιου μεταφέρθηκε η έδρα μίας από τις εταιρείες που έλαβαν δημόσιες συμβάσεις στην οδό Φιλελλήνων, όπου σύμφωνα με το δημοσίευμα στεγάστηκαν και τα γραφεία του Οργανωτικού της ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα;

Το βασικό, όμως, ερώτημα απευθύνεται στον κ. Τσίπρα:

Γνώριζε για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του γραμματέα της ΕΛΑΣ κ. Χατζηγιαννάκη και τις δημόσιες συμβάσεις των εταιρειών του; Και, κυρίως, ήταν δική του απόφαση να στεγαστεί το Οργανωτικό της ΕΛΑΣ στα γραφεία, που του παραχώρησε μια κατασκευαστική εταιρεία που λαμβάνει κρατικό χρήμα, όπως δήλωσε ο κ. Χατζηγιαννάκης;

Το θέμα είναι μείζον και οφείλονται απαντήσεις, χωρίς άλλες υπεκφυγές.

ΠΑΣΟΚ: «Τι έχει να πει ο κ. Τσίπρας»

Πυρά προς τον Αλέξη Τσίπρα και τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη εξαπολύει και το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας εξηγήσεις τόσο για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του γραμματέα της ΕΛΑΣ όσο και για τη χρηματοδότηση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

«Η υποκρισία του δήθεν αδιάφθορου χτυπά κόκκινο», αναφέρει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Το νούμερο 2 του κόμματος ΕΛΑΣ και δεξί χέρι του κ. Τσίπρα, Μίλτος Χατζηγιαννάκης πρωταγωνιστεί σύμφωνα με δημοσίευμα των Παραπολιτικών σε σειρά στημένων διαδικασιών ανάθεσης έργων του Δήμου Στυλίδας.

Ο Γραμματέας της ΕΛΑΣ, κ. Χατζηγιαννάκης, εμφανίζεται να είναι συνέταιρος σε εταιρεία με τον μέχρι πρότινος προφυλακισμένο Δήμαρχο Στυλίδας, ο οποίος αναθέτει σε άλλες εταιρείες του συνεταίρου του Χατζηγιαννάκη έργα χωρίς διαγωνισμό και με ελάχιστη έκπτωση, βάσει του δημοσιεύματος.

Από το στημένο αλισβερίσι με το δημόσιο χρήμα οι εταιρείες του νούμερο 2 της ΕΛΑΣ πήραν 752.000 ευρώ μέσα σε ένα χρόνο.

Τι έχει να πει ο νούμερο 1 της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Γραμματέα του με βορά τα χρήματα των φορολογουμένων, που όπως ο κ. Χατζηγιαννάκης αποκάλυψε σε συνέντευξη του χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της ΕΛΑΣ στεγάζοντας υπηρεσίες του κόμματος στα γραφεία εταιρείας του;

Τώρα εξηγείται γιατί ο κ. Τσίπρας και τα στελέχη της ΕΛΑΣ κρύβονται όταν η συζήτηση πάει στη χρηματοδότηση του κόμματος τους. Ο Γραμματέας της ΕΛΑΣ οφείλει να δώσει πειστικές απαντήσεις για τις τριγωνικές σχέσεις που αποκαλύπτονται.

Ο κ.Τσίπρας, που κομίζει το δήθεν νέο και διαφορετικό απέναντι στο πάρτι αναθέσεων και διαφθοράς της Νέας Δημοκρατίας, στεγάζει υποδομές του κόμματος με χρήματα απευθείας αναθέσεων.

Η υποκρισία του δήθεν αδιάφθορου χτυπά κόκκινο».

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